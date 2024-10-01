Жіноча військова форма: необхідність комфорту та поваги на полі бою

Про це розповідає Ірина Никорак, засновниця проекту Arm Women Now, який займається підтримкою жінок-військових, та голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів.

Необхідність жіночої форми

До війни жінки-військові в українській армії були змушені носити чоловічу форму. Вона не лише незручна, але й може завадити під час виконання бойових завдань. З погляду функціональності, чоловіча форма не підходить жінкам через відмінності в будові тіла, такі як наявність грудей, вужча талія та ширші стегна, коротший тулуб і довші ноги. І це стосується також спідньої білизни, термобілизни, жіночих берців, шоломів маленьких розмірів і плитоносок, пояснює Ірина.

Госпітальєрка Анастасія «Гарпія» дуже тендітна, тож навіть найменші чоловічі комплекти – завеликі. Для неї комфорт – це в першу чергу про відповідний розмір.

«Дуже хочеться більшої розмірної сітки і можливості регулювати форму для комфортної роботи. Завжди йде пошук штанів із липучками, щоб закріпити їх на талії. Було б класно мати менші розміри плитоноски, бо лямки заширокі і дуже складно тримати приклад на плечі, адже для нього немає місця»

Марта «Стріла» (на верхньому фото), бойова медикиня розвідувального підрозділу, яка працює на Бахмутському напрямку, розповідає, що 90% тактичного одягу, який в неї є, переважно чоловічого прямого крою. А от із штатним – інша справа.

«Верх у мене 42-го розміру, а низ – 46-го через анатомічно більші стегна. Але якщо ти отримуєш на складі форму, то маєш обрати щось одне і при цьому чуєш: «Вшиєш собі». Волонтери прислали мені піксель за моїми мірками, і це небо і земля»

Нині в Україні налічується близько 100 тисяч жінок, які служать. Це також жінки з прикордонної служби, ДСНС та Нацгвардії.

«Реформа речового забезпечення і гендерно орієнтоване бюджетування в секторі безпеки і оборони – це не просто про те, що ми відстоюємо свої права і хочемо, щоб у нас була форма, розроблена з урахуванням жіночої тілобудови. Це про те, що до жінок повинно бути рівне ставлення, як і до чоловіків, і для цього потрібно створювати відповідні умови»,

– каже Ірина Никорак.

Державне забезпечення та виклики під час війни

При розробці лекал волонтери вивчали досвід США, адже вони почали впроваджувати різні елементи жіночого військового одягу і амуніції ще з 2009 року. В Україні першим досягненням стало затвердження лекал для спідньої білизни і костюму літнього польового (КЛП) для жінок на державному рівні. Протягом півтора року проводили необхідні тестування, і вже в лютому 2024-го Міністерство оборони офіційно заявило, що форма і білизна поставлені на забезпечення Міноборони. Тож було укладено 100% контрактів з виробниками, які повинні їх відшивати.

«Станом на зараз те, що я бачу: не у всі бригади була поставлена відповідна жіноча форма, тому що ми отримуємо постійні запити не тільки від дівчат індивідуально, ми отримуємо запити від підрозділів, від батальйонів, від бригад, що вони потребують жіночої форми. Служба логістики не справляється з об’ємом роботи, і це зрозуміло. Тож ми продовжуємо збирати кошти та забезпечувати жінок-військових необхідною формою та амуніцією»,

– розповідає Ірина.

Що стосується зимової форми для військовослужбовиць – чекати на її офіційне затвердження доведеться ще якийсь час. А поки Arm Women Now обробляє заявки та вже готується до зими.

Здоров’я грудей та бронеплити

Напевне, найбільший дискомфорт, з яким стикаються жінки в зоні бойових дій, – важкі бронеплити. Зазвичай їх стандартна вага – 10 кілограмів за пару. Через жіночу анатомію пластина нещільно прилягає до тіла, а основне навантаження і тиск йдуть на груди. Лікарні попереджають про такі наслідки для здоров’я:

травми м’яких тканин: утворення синців, ушкодження м’язів і тканин;

хронічний біль у грудях, шиї та плечах;

порушення кровообігу та лімфодренажу, що може сприяти розвитку кіст або інших новоутворень;

обмеження нормального дихання. Особливо небезпечно під час фізичної активності, оскільки може призвести до недостатнього надходження кисню до організму.

Для полегшення ваги використовують, кераміку, поліетилен високої щільності, кевлар та епоксидні смоли. Однак в залежності від матеріалу буде досягатися різний рівень захисту. Такі бронежилети коштують дорожче і не фінансуються державою. Тож найоптимальнішим виходом із ситуації вважають анатомічні плитоноски. Завдяки додатковим поролоновим вставкам плитоноски мінімізують тиск в районі грудей, що робить їх більш зручними для тривалого носіння.

Нещодавно збір Маші Єфросиніної «Жіноча броня» в межах проекту Arm Women Now зібрав понад чотири мільйони гривень на анатомічні бронежилети для жінок-військових. 80 штук вже використовуються дівчатами в зоні бойових дій, ще 85 чекають від постачальників, аби відправити їх на лінію фронту.

Як підтримати?

Вартість виготовлення жіночої форми та елементів екіпірування постійно зростає через коливання курсу валют і подорожчання матеріалів. Та організаціям вдається економити за рахунок собівартості. Так, наприклад, комплект жіночої форми обходиться у 2200 гривень, жіночі берці – від 1700 гривень, а анатомічний бронежилет – у 25000 гривень.

Ми знайшли два фонди, які забезпечують жінок необхідною формою та постійно публікують звітність. Просимо і вас долучитися до зборів, щоб жінки на фронті почували себе гідно та комфортно.