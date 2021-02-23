Министерство инфраструктуры готовит к концессии несколько железнодорожных вокзалов в Украине. Крупные вокзалы в Киеве, Виннице, Николаеве, Днепре, Харькове и Чопе (Ужгородский район) передадут в эксплуатацию инвесторам в комплекте с небольшими.

Таким образом вокзалы хотят превратить в торгово-развлекательные зонированные комплексы. Конкурсы на концессию киевского и винницкого вокзалов должны стартовать уже в этом году. Комплекты к концессии остальных вокзалов еще не сформированы. Их могут подбирать по приоритету расстояния.

– Еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию, – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Одесский железнодорожный вокзал пока эта участь не постигнет.