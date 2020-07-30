«Зеленая волна»-2020: десятки издательств мира и почти сотня мероприятий

XXIV Международному фестивалю «Зеленая волна» быть! Несмотря на все проблемы, которые внес карантин в нашу жизнь.

Как сообщала «Одесская жизнь», фестиваль в этом году пройдет «удаленно» (это будет длиться два месяца) и «вживую». Центральная аллея ЦПКиО им. Т.Г.Шевченко снова превратится в праздник книги и ее популяризации.

Председатель оргкомитета международных книжных фестивалей «Зеленая волна» Галина Безикович и генеральный директор Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова рассказывают, что «Зеленая волна» в этом году пройдет в режиме «три в одном»: сам фестиваль, Корнейчуковский фестиваль детской литературы и форум «Українська книга на Одещині» (причем, не только в Одессе, но и Доброславе).

«Зеленая волна» в режиме онлайн включает большую программу: это проведение серии телемостов и видеопрограмм с участием украинских и иностранных писателей, издателей, книжных критиков, художников, работников музеев, библиотекарей.

Старт фестиваля «вживую», то есть, его масштабная книжная ярмарка встречает гостей с 10 до 20 часов каждый день, с 6 по 9 августа. Ну а официальная церемония открытия фестиваля состоится в 17:00 часов на главной аллее парка.

В этом году в «Зеленой волне» примут участие порядка 70 издательств из разных стран. Помимо Украины будут представлены издательства из Польши и Турции, а на самой выставке-ярмарке будут представлены книги на многих языках. Развернется «Книжная сцена» и «Территория творчества». Эти две локации откроются для проведения мастер-классов, встреч с авторами, награждений, мероприятий для детей.

Среди новшеств — награждение лауреатов литературного конкурса «Одесский карантин-2020». Организаторы призывают прийти на фестиваль с детьми: для них будут организованы специальные игровые зоны.

Уже появилась Сводная программа большого книжного праздника. Организаторы обращают внимание, что она очень насыщенна и в ней возможны изменения.

Так, на «Книжной сцене» 6 августа, в 11:30 состоится дискуссия «Одесса в легендах и легенды в Одессе» (роман «Кокон» Анны Михайлевской). А уже в 13:00 там же состоится дискуссия «Класична та сучасна європейська література в Україні: продовження»: найцікавіші сучасні європейські автори, ірландська література українською, зразки класики, вперше в українському перекладі». (Реалізується за фінансової підтримки програми «Креативна Європа» Європейської Комісії)

В первый день фестиваля в 19:00 «Книжная сцена» превратится в театральную: там состоится концерт артистов Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного «Ты — в сердце моем, ты — всюду со мной».

На «Территории творчества» дети смогут побывать в книжном ателье Корнейчуковского фестиваля, стать участниками множества мастер-классов. Они смогут узнать, как создается книжная графика, как изготовить значок, получить навыки правильного измерения температуры, узнать, как правильно засыпать и просыпаться и многое-многое другое. А еще для них будут проводиться презентации новых книг — как художественных, так и увлекательно-познавательных.

6 августа в 11:00 состоится и открытие форума ««Українська книга на Одещині» (Одесская национальная научная библиотека).

Дискуссии и обсуждения, знакомства с книжными новинками и новыми авторами, поэтические марафоны, музыкально-танцевальные выступления и даже встречи-провокации…

Четырехдневная программа «Зеленой волны»-2020 «вживую» очень и очень обширна. И каждому придется выбрать для себя что-то особенно ему близкое, нужное, увлекательное.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Полностью со сводной программой XXIV-го Международного фестиваля «Зеленая волна» можно ознакомиться по ссылке.

"Зеленая волна" в 2019 году "Зеленая волна" в 2019 году "Зеленая волна" в 2019 году "Зеленая волна" в 2019 году "Зеленая волна" в 2019 году "Зеленая волна" в 2019 году "Зеленая волна" в 2019 году "Зеленая волна" в 2019 году

Фото с фестиваля в 2019 году: Мария Котова