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Зажигали лампады и свечи: на Приморском бульваре прошел митинг-реквием памяти погибших за независимость Украины

Зажигали лампады и свечи: на Приморском бульваре прошел митинг-реквием памяти погибших за независимость Украины

Фестиваль — понятие позитивное, насыщенное радостью и праздником. И сегодняшний традиционный «Вышиванковый фестиваль», который проходит в Одессе уже 12-й раз, доказал это в очередной раз. Но есть у фестиваля высокая традиция, преисполненная печалью — поминать погибших за независимость Украины на особой акции.

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Митинг-реквием памяти погибших украинцев состоялся у Дюка, как и каждый год. Правда в этом году все сложнее. Перед началом акции волонтеры разметили места для соблюдения социальной дистанции, всех приходящих со свечами и лампадами еще и еще раз просили надеть маски.

Из лампадок выкладывается карта Украины. Людей становится все больше. Обычные одесситы, представители духовенства ПЦУ, гости города. Выстраиваются в ряд и родственники погибших в этой необъявленной войне… Многие из них — с портретами своих сыновей, братьев, мужей.

Лампадки и свечи зажигаются под звуки оркестра ВМС Украины. Звучит гимн Украины.

Участники акции памяти провели небольшой митинг. Далее последовал молебен. Погибших поминали, и то и дело звучало «Героям слава!». Ну а тем, кто сейчас на войне, пожелали: «Возвращайтесь живыми!»

Представитель Одесской области в Совете Ветеранов при Министерстве по делам ветеранов Украины Александр Голопотелюк напоминает: в войне на Востоке Украины погибло 4270 защитников Украины.

Минута молчания, исполнение песен под бандуру и горящие лампады на площади у Дюка… Вечный покой и вечная память погибшим за независимость Украины!..

Смотрите больше фото в галерее:

Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием
Митинг-реквием

Напомним, вчера начался Вышиванковый фестиваль.

Фото: Мария Котова

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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