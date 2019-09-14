Заняться собой или спортом: одесситка Ярослава Джубран уверяет, что это одно и то же

Сегодня Украина отмечает День физкультуры и спорта. Признаем: многие одесситы спорт любят по телевизору, в кресле, под пиво и чипсы. Физкультура в школе легко прогуливается. В студенческие годы нам опять не до спорта, там бы сессию сдать! А к зрелому возрасту каждый второй — мастер спорта в поиске причин, почему никак не добраться до спортзала: дети, деньги, работа…. Но «Одесская жизнь» отыскала обычную одесситку, способную разбить все доводы ленивцев в пух и прах, — своим личным примером.

Если у вас другие интересы

Ярославе — 44 года. Самое время для лишнего веса, хронической усталости и депрессии. Но эта моложавая, модно одетая женщина, с аккуратным макияжем и подтянутой фигурой, — настоящий вулкан энергии и позитива. В чем секрет? Ярослава уверяет, что в спорте.

О детском увлечении гандболом она рассказывает с восторгом. Были 9 лет занятий, постоянные тренировки, успехи, азарт. Но на вопрос, почему это не стало профессией, отвечает с удивлением:

— Да я никогда не видела спорт своей специальностью. Мне был нужен выплеск эмоций, негатива, от которого бы не страдали окружающие. И это помогало. Но с 5 класса я уже точно хотела быть судебным экспертом, закончить филфак. Так оно и получилось, но работа напряженная, нервная, и мозги нужно уметь «отпускать».

Поэтому на аргументы вроде «я — работник умственного труда» одесситка отвечает уверенно: тогда спорт вам тем более нужен!

Если беременность, дети, семья…

Ни перерыв в занятиях, ни семья — не помеха спорту в вашей жизни.

— У меня был большой перерыв после школы: универ, беременность, ребенок. Было не до того. Но я активно танцевала дома при любой возможности. Движение давало нормальный выплеск эмоций. А лучший способ снять стресс, накопившийся к десяти вечера, это пробежать пару кварталов.

Когда речь зашла о том, чтобы возобновить тренировки, муж Ярославы был против. Знакомый довод: дорогая, ты и так по дому не все успеваешь, какие еще занятия по вечерам?! Но таким образом наши домашние проявляют заботу скорее о себе самих, чем о нас.

— Спортзал — это совершенно другие нагрузки, — объясняет Ярослава. — И разгрузка для мозга. За час в зале я забываю обо всем, что за его стенами. Да, проще всего прийти с работы и лечь отдыхать. Но если заставить себя доползти до тренировки, то откроется второе дыхание. У меня в дни тренировок больше энергии, чем в дни, когда их нет. И наутро ощущение, что организм отдохнул.

А еще нам необходима время от времени кардинальная смена картинки в жизни.

— Но отпуск всего раз в году. А тренировка — это полная перезагрузка, заменяющая недельный отъезд из города, — напоминает одесситка.

Если кризис, проблемы и не до того

Спорт не спасает от психологического кризиса в 40 лет, особенно женщину.

— Это страшный возраст, накрывает ужасно, — вспоминает Ярослава. — Говорят, что даже отмечать нельзя. А я поступила в аспирантуру, дочь в выпускном классе, проблемы на работе — это все события того года. Был тяжелый год и желание сменить картинку, чем-то необычным ознаменовать 40-летие. И тут знакомые предложили поехать в Карпаты дикарем. А у меня ни опыта, ни одежды, ни снаряжения. Куда?

Но Ярослава привычно отмела «разумные возражения». Победил азарт и возможность увидеть Говерлу и Петрос.

— Я уже восстановила форму, два года фитнеса за плечами, подумала — выдержу! — вспоминает одесситка. — Но навыков не было. А там улитка, домик за плечами, и всю эту гору прешь. Испытание было то еще! Прошли порядка 29 км за два с половиной дня. Совершенно другой мир, от усталости спасает красота горизонта. Но погода меняется мгновенно, накрывает дождем, градом, грозой. И все над головой, спрятаться негде! Спустилась уставшая, насквозь мокрая, с мыслью, что в жизни сюда больше не попрусь. Но стоило вернуться домой и отоспаться, как пришла уверенность: я опять сюда захочу!

На следующий год был пеший переход на 53 км за те же два с половиной дня. В этом году Ярослава прошла в походе 70 км, во что сама верит с трудом.

— Не все гладко, и тренировки к горам не готовят. Нагрузка совершенно другая, особенно на затяжных подъемах и спусках. Страдают колени, приходится перематывать эластичным бинтом. Приехала вот домой — с опухшими ногами, просто два столба, а через 6 дней у дочери выпускной, и нужно еще обуть что-нибудь нарядное, вечернее… Ничего, за пару дней прошло, и опять хочу в горы! То ощущение преодоления себя ни с чем не сравнимо.

После Карпат неразрешимые проблемы перешли в разряд решаемых вопросов.

— Говорят, что надо выходить из зоны комфорта. Сейчас понимаю, что я тогда вышла из зоны дискомфорта!

Если заниматься негде и не в чем

— Спортивные штаны, футболка и кроссовки есть в гардеробе у всех, — возражает Ярослава. — Я лет 5 назад начала с фитнеса в маленьком скромном зале, куда приходили заниматься для себя, на результат. И я начинала с обычной футболки. Да, есть специальные, водоотталкивающие, комфортные, но даже это не стоит миллионы. Есть и бюджетные варианты. Я вот покупала ткань для лосин — бифлекс — и сама их шила. Так занималась любимым хобби и экономией. Но главное, даже в серьезные спортзалы никто не приходит показать дорогую брендовую форму!

Одесситка напоминает, что сейчас везде есть три пробные бесплатные тренировки, чтобы выбрать занятия по себе, а заодно и определиться с нужной экипировкой.

— А насчет места для пробежки, так у меня тоже возле дома негде бегать, но кварталы никто не отменял! Да, профессиональным спортсменам нельзя бегать по асфальту, потому что это реально убивает стопы. Даже в супер-беговых кроссовках. Но пробежку вокруг дома я делала и в мокасинах. Вот кеды с их резиновой подошвой — не для бега по нашим улицам, только для спортзала.

Если не верите в здоровый образ жизни

Ярослава — вовсе не сторонница ЗОЖ, не понимает, как можно перестать употреблять в пищу яйца, рыбу или мясо. И не отказывает себе в привычных слабостях.

— Я курю. Не хочу бросать, нет такой цели. Дыхание у меня разработано. Конечно, далеко не лучший вариант, нагрузка на сердце двойная. Но я как в анекдоте про 90-летнюю женщину, которая на вопрос «Вы пьете? И курите? Да зачем?!», отвечает «Так иначе никогда не умру!». Сердечную мышцу я себе в зале укрепила так, что совершенно спокойна.

Правда, есть и разумные ограничения.

— За 40-50 минут до тренировки не курю, иначе тяжело входить в нагрузки. И в течение недели не пью, хотя очень люблю пиво, а из крепких напитков — коньяк. Но каждую пятницу с вечера отвожу душу. В пятницу можно все, это закон!

Миф о спортивном питании и три простых рецепта

Ярослава уверяет, что слухи про жесткое спортивное питание преувеличены. Питание при физических нагрузках должно быть полноценным и включать в себя все. Но есть моменты, которые лучше учитывать.

— В течение недели придерживаюсь дробного питания: 4-5 раз в день, небольшими порциями. Ем все, но максимально сократила жареное. Салаты — обязательно с маслом, жиры необходимы. Мясо или рыбу всегда лучше запечь. Даже паровые котлетки могут быть вкуснее жареных, если правильно подобрать специи!

А как же «готовить на всю семью»?

— Я обожаю это, но не хочу 8 часов жизни в день отдавать готовке. А необходимость готовить на семью не оправдывает жареные излишества. Муж обычно хочет не салат, а яичницу? Так у меня один из любимых рецептов — яичница на воде. Внешне ничем не отличается от обычной, но ни капли жира. Ни один муж не скажет, что вы просто налили и вскипятили в сковороде немного воды и вбили яйца туда.

Даже сладкое не должно оказываться под запретом.

— Есть два рецепта, которые раздаю всем: фитнес-печенье и фитнес-сырники. Для печенья — хлопья овсяные и переспевший банан, для сырников — творог и банан. Разминается, вымешивается, запекается в духовке на пергаменте. Это безумно вкусно, просто и полезно.

«Чувствую себя младше, чем моя дочь»

Пешие походы в горы, 3-4 тренировки в зале в неделю, 6-10 тысяч шагов в день — стали для Ярославы нормой. Теперь к этому добавилась одесская «сотка», где она преодолевает 15 км дистанции. В этом году — за 2 часа 3 минуты.

— Не идеально, но на 18 минут лучше меня прошлогодней! В рейтинге я оказалась на 11-м месте в женском зачете, а первые места всегда уходят профессионалам. Так что я призадумалась уже обо всей «сотке».

Сравнивая себя с 18-летней дочерью, эта энергичная одесситка со смехом уверяет, что чувствует себя бодрее и моложе.

— Мы сами делаем из себя немощных инвалидов. Так что не ищи оправдания, почему «нет»! Найди аргументы, почему «да»!