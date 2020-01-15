Закодированное телевидение: как не остаться без любимых каналов в 2020 году

С 20 января зрители спутниковых антенн потеряют доступ к 23 украинским каналам. Их сигнал будет закодирован. Почти шести миллионам украинцев придется либо платить за просмотр, либо искать альтернативу. Какие каналы исчезнут из свободного доступа и почему, а также какие действия необходимо предпринять, чтобы не остаться без любых телеканалов — выясняла «Одесская жизнь».

Какие каналы закодируют?

Ряд всеукраинских телеканалов завершают свое спутниковое вещание в открытом доступе.

Полное кодирования запланировано на 20 января. То есть уже 21 января, если вы пользовались бесплатным спутниковым телевидением, ряд украинских каналов просто исчезнет с вашего экрана. Теперь их можно будет смотреть только в составе спутниковых операторов за дополнительную плату.

Итак, спутниковый сигнал закодируют четыре крупнейшие медиагруппы. Всего из свободного доступа исчезнут 23 спутниковых канала:

StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце;

1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНИАН ТВ, Бигуди;

Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

Медиа группа Украина: Украина, НЛО TV, Индиго TV.

Каналы будут закодированы системой условного доступа Verimatrix. Это американская бескарточная система, которую невозможно сломать или «перепрошить». В медиакомпаниях понимают, что не все пользователи перейдут на платные услуги. Но считают, что это правильная долгосрочная стратегия развития.

– Количество тех, кто готов платить за качественную услугу в Украине, как и во всем мире, растет. Радует, что наших зрителей интересуют именно национальные топ-6 телеканалов: «Украина», «1+1», ICTV, СТБ, Новый канал и «Интер». Это тот ключевой продукт, в котором нуждается большинство, – убежден директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.

В открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40. Также бесплатно продолжат показывать информационные спутниковые телеканалы государственного и общественного вещания – «Первый», «Культура», «Рада», UA TV.

Почему закрывают сигнал?

Эксперты называют несколько причин кодирования спутникового сигнала украинскими медиагруппами. Прежде всего – это вопрос лицензионных прав и безопасности. Поскольку каналы покупают лицензированный контент только для территории Украины, то должны обеспечить его распространение только в пределах границ страны. Между тем открытый спутниковый сигнал позволяет смотреть программы не только украинцам, но и соседним странам. В частности, это касается западных фильмов, сериалов, спортивных трансляций и различных развлекательных шоу.

Еще одной причиной кодирования спутниковых каналов являются обязательства медиагруп перед провайдерами, которые предоставляют ТВ-услуги. Именно провайдеры заинтересованы в том, чтобы развлекательных каналов не было в свободном доступе.

– Сейчас рынок платного телевидения принадлежит провайдерам. И они нам указывают путь, которым этот рынок может развиваться. Кодирование спутника – одно из их требований, – рассказал Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia.

Среди других причин кодирования эксперты называют также борьбу с пиратством. По их мнению, это поможет положить конец незаконным ТВ-сервисам, которые ретранслируют продукты без разрешения владельцев. Собственно, за рубежом практически нет чисто бесплатного телевидения.

Кому отключат телеканалы?

В Украине спутниковым телевидением пользуются около 4 млн домохозяйств, то есть отключение коснется каждого третьего украинского зрителя. Чтобы понять, подпадаете ли вы под отключение, надо знать, каким типом приема пользуетесь – спутниковым телевидением, аналоговым, цифровым или кабельным.

Если у вас кабельное, то непосредственно к телевизору подключен кабель.

Если вы пользователь цифрового телевидения, то у телевизора у вас стоит тюнер или ресивер, соединенный с эфирной антенной и ТВ. Но обратите внимание – в современных телевизорах приемник может быть встроен, а антенна тогда не нужна.

Абонентов аналогового сигнала в Украине осталось немного, так как этот вид ТВ несколько лет пытаются отключить. Но у таких граждан в доме есть обычная антенна – внешняя или внутренняя, без специальной приставки.

Ну а если вы смотрите «спутник», то у вас есть тюнер, подключенный к спутниковой антенне в виде тарелки на крыше или на балконе, и у вас скоро может исчезнуть часть телеканалов.

Уже началось?

Многие абоненты спутникового телевидения могли заметить, что начались кратковременные отключения сигнала. С 4 ноября в прайм-тайм телеканалов, которые подлежат закодированию, начали запускать кратковременные маятниковые отключения сигнала у абонентов бесплатного спутникового телевидения. В процессе просмотра телевизора внезапно появляется плашка, которая информирует о кодировании сигнала — черный экран с текстом.

Это не профилактика и не технический сбой. Это подготовка к полному прекращению бесплатного вещания. Такие блэкауты длятся около 2 минут и транслируются ежедневно для уведомления зрителей.

Что делать владельцам спутниковых антенн?

Владельцы спутниковых антенн могут или смотреть оставшиеся бесплатные каналы, или купить тюнер для декодирования, или же выбрать альтернативу.

Чтобы смотреть дальше любимое телевидение, придется купить специальный тюнер со встроенной системой кодирования Verimatrix. В интернет-магазинах его можно приобрести за 1099 грн. На нем должна быть обязательная маркировка «УТБ» («Украинское телевидение»). После этого нужно подключиться к официальным посредникам – XtraTV или Viasat.

Также можно выбрать один из альтернативных способов просмотра ТВ. В частности, это может быть цифровое эфирное вещание (Т2). Для этого нужно приобрести антенну и тюнер для приема цифрового сигнала.

Также можно подключить кабельное телевидение. Сегодня крупнейшими провайдерами являются компании «Триолан» и «Ланет». Из-за переформатирования медиарынка в новом году они повысили цену на свои услуги. Стоимость месячного пакета в «Триолане» выросла с 70 до 96 грн. В «Ланете» самый дешевый пакет стоит 59 грн./мес., хотя в компании предупредили о росте тарифа до 90 грн.

В качестве альтернативы спутниковому ТВ эксперты советуют также интернет-телевидение, которое дает возможность смотреть фильмы и передачи на различных устройствах и в любых местах. Это так называемые IPTV и ОТТ-платформы. Самыми популярными сервисами являются Megogо (от 80 грн./мес.) и Oll.tv (от 79 грн./мес.). Также в Украине приобретает популярность американский Netflix, месячная подписка на который стоит около 212 грн.

Как подключить каналы?

Подключить закодированные каналы можно, позвонив на горячую линию представителям спутникового ТВ в Украине. В телефонном режиме оператор одной из двух компаний задаст все необходимые вопросы и оформит заявку на подключение определенного пакета. После этого «Новой Почтой» вам будет отправлен необходимый тюнер — это специальный телевизионный приемник для нового спутникового сигнала, — и личный счет, по которому абонент будет ежемесячно оплачивать выбранный тв-пакет. Например, «XtraTV» имеет 7 пакетов. Самый дешевый – 55 грн./мес., самый дорогой – 189 грн./мес. В то же время «Viasat» предлагает 5 тарифных пакетов, стоимость которых колеблется от 69 до 249 грн. в месяц.

«Viasat»

сайт: viasat.ua;

тел: (0 800) 502-096

«XtraTV»

сайт: xtratv.com.ua;

тел: 759.

Подорожает ли кабельное ТВ?

Операторы подчеркивают, что изменения коснутся только тех, кто смотрит спутниковое телевидение. Для зрителей эфирного ТВ все останется по-старому. Однако зрителей кабельного из-за решения о кодировке ждет рост тарифов. Медиагруппы Интер, Украина, 1+1 media, StarLightMedia требуют с провайдеров кабельного ТВ плату за вещание каналов в их сетях. Это закономерно привело к повышению стоимости услуг для конечных пользователей — нас с вами.

Так, с 1 января все провайдеры кабельного телевидения в Одессе повысили стоимость пакетов услуг на 30 грн. Сегодня за стандартные ежемесячные пакеты кабельного ТВ одесситам придется заплатить от 96 до 160 грн. в месяц. В частности:

«Триолан» – 96 грн.;

«Элан» – 100 грн.;

«Бриз» – 130грн.;

«Сана Плюс» – 160грн.;

«Черное Море» – 160грн.

В стандартный пакет входят порядка 80 аналоговых каналов и 165 цифровых.

Фото: sostav.ua

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