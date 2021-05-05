В Одессе журналист рассказал, почему магазины не могут отказать в парковании «не клиентам»

Одесский журналист Ярослав Берендаков в своем телеграм-канале Berendakov-news провел ликбез по правам водителей. Оказывается, каждый ресторан, отель, кафе или магазин заключает договор о предоставлении услуг паркования с коммунальным предприятием «Одестранспарксервис», то есть они не арендуют землю на парковке у города, а всего лишь предоставляют услуги по паркованию автомобилей. Также в Законодательстве отсутствует такое понятие, как служебная парковка. Это выдумка одесских коммерсантов.

Как рассказывает Ярослав Берендаков, в Одессе уже был прецедент, когда отель оштрафовали за установку металлических табличек, которые выполняли функцию по препятствованию паркованию для тех, кто не является постояльцем гостиницы. Журналист считает, что одесский бизнес не только нарушает ПДД и условия договора с предприятием горсовета, но и демонстрирует жлобское отношение к остальным. В течение дня множество мест на подобных парковках стоят пустыми, но припарковаться на них не дают. Одесситы вынуждены искать место по остаточному принципу, из-за чего они невольно нарушают правила, ведь больше негде припарковаться. Именно поэтому много автомобилей стоит на тротуарах и в других местах, где это запрещено, а это уже влечет за собой штраф от 255 до 510 грн.

Однако ни патрульную полицию, ни депутатов Одесского горсовета, ни мэрию такое положение дел не смущает. Недостаток мест для паркования будет вести к постоянным конфликтам, чтобы их избежать, вы можете смело вызывать патрульную полицию. Краткую выдержку Законодательства в сфере услуг паркования, вы можете прочитать в телеграм-канале Ярослава Берендакова.