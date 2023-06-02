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Выпускники из Рени: сколько из них собирается уезжать из Украины

Выпускники из Рени: сколько из них собирается уезжать из Украины

Планируют ли выпускники школ многонационального Придунавья, пользуясь знанием языков, продолжить учебу за рубежом? Не увеличился ли отток украинской молодежи за кордон во время широкомасштабной войны?

В 2023 году Министерство образования и науки Украины увеличило государственный заказ на ІТ-специальности и специальности, которые будут нужны для восстановления страны. Это, в частности, специалисты по электротехнике, а также физики, химики, строители, инженеры, архитекторы. В то же время не будут увеличивать госзаказ для юристов и экономистов. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Какой будет ситуация в этом году

По данным Ренийского городского отдела образования, в первый год большой войны аттестаты о полном среднем образовании получили 267 выпускников, из них выехали за границу 34 юноши и девушки, что составляет 13%. Для сравнения: в 2021 году за границу выехали 10% выпускников. То есть говорить о том, что широкомасштабная война спровоцировала отток молодежи, нельзя.

Проведенный нами опрос старшеклассников Ренийской опорной школы показал: их решение во многом будет зависеть от положения дел в стране — позволит ли ситуация полноценно работать отечественным вузам. По мнению молодых людей, учеба в дистанционном формате – это большой минус.

Каким профессиям отдают предпочтение в этом году выпускники, учитывая перспективы трудоустройства, нам выяснить не удалось. Оказывается, у старшеклассников и их родителей есть примета: ни в коем случае нельзя говорить о своих планах, иначе они не сбудутся. Но, судя по опросу, каждого второго юношу прельщает профессия моряка. Три аргумента в ее пользу: хороший заработок, свобода передвижения в условиях военного положения и возможность посмотреть мир. 

Как рассказала директор Ренийской опорной школы №6 Евгения Кичук, в последние годы часть выпускников продолжают образование в Румынии, Болгарии, Польше, Чехии. 

— За границу уезжают, как правило, самые способные дети, и это очень обидно, — сказала Евгения Петровна. 

Какие планы у выпускников школ Придунавья

Марьяна Топалы, директор Лиманской школы:

— В этом году у нас 21 выпускник, и почти все они планируют продолжить образование в Румынии. Во всяком случае, только две девушки написали заявления, чтобы сдавать мультитест. У нас есть информация о том, что в этом году Румыния упростила условия поступления в свои вузы для девушек и юношей из Украины. В следующем учебном году даже обещают поднять для них стипендию: если перевести по курсу, то она будет составлять порядка 6,5 тысячи гривен в месяц.

Ирина Карталяну, директор Плавнинской школы:

— У нас 16 выпускников, четверо из них уже выехали с родителями за границу. Насколько я знаю, планируют уехать и многие другие. Почему? В Румынии нашим выпускникам предоставляют бюджетные места, выплачивают стипендию, предоставляют общежитие. Выпускников привлекает также высокое качество образования и близость к дому. Хороший университет есть, например, в городе Галац (Румыния), который находится от Рени всего в 24 километрах. 

Марианна Черня, директор Долинской школы:

— Мы точно не знаем, сколько наших выпускников уедут за границу, о своих намерениях продолжить образование в Румынии однозначно заявили пока пятеро. Итоги вступительной кампании увидим позже, здесь, как говорится, цыплят по осени считают.

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Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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