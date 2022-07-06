Выезд мужчинам в другую область: надо ли брать разрешение

Получать разрешение на поездки в другие регионы Украины военнообязанным мужчинам пока не надо. В стане пересмотрят законодательство, связанное с этим вопросом.

Разрешение военкомата на поездки мужчинам не нужно

Об этом сообщил Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный после совещания с президентов Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

На своей странице в Facebook Залужный написал:

Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку. Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов.

Закон 30-летней давности устарел

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что для поездок в другие области Украины, военнообязанные мужчины должны получить разрешение в военкомате. Реакция общества на это была неоднозначной.

У многих украинцев возникли сомнения правомерности таких заявлений. Появились острые сравнения таких требований Генштаба с возрождением крепостного права.

Если говорить о правовых основаниях – военные были правы. Они ссылались на нормы закона, который действует в Украине еще с 1992 года.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Неожиданное обращение к этой еще, по сути, советской норме закона, военные объяснили необходимостью упорядочить учет перемещенных лиц. И издали Порядок получения таких разрешений.

Большинству мужчин могли отказать в получении разрешения

Вот только большинство военнообязанных мужчин по этому порядку не имели законных оснований получить разрешение на поездку в другую область. Такое право было только у тех, у кого есть отсрочка от призыва или мобилизации.

Если отсрочки нет, но в военкомате (сейчас они называются Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки -ТЦК и СП ) имели право отказать в выдаче разрешения.

Но закон принимался 30 лет назад, украинское общество с тех пор сильно изменилось, стало намного мобильнее. Если раньше поездка в другую область была событием, сейчас это норма, продиктованная, в первую очередь, экономическим устройством страны. Многим людям необходимо часто перемещаться между разными региона страны в связи с их бизнесом и работой.

Украинцы добились пересмотра устаревшего закона

Против «Порядка выдачи разрешений на выезд» выступили многие представители общественности и народные депутаты. Были подготовлены и поданы в Раду законопроекты с изменениями к действующим законам.

Президент Зеленский пообещал обсудить проблему с руководством ВСУ и разобраться в ситуации.

Результатом совещания президента, главнокомандующего и других чиновников стала приостановка изданного Порядка… Пока в Верховной Раде не приведут законодательство о призыве и мобилизации к требованиям современности, военнообязанные мужчины могут перемещаться между регионами Украины без разрешения от военкомата.