Вы работаете, а вам не выплатили или задерживают заработную плату: как получить деньги

Оплата труда работников осуществляется в первую очередь

Статьей 43 Конституции Украины предусмотрено, что каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом.

Таким образом, не погашая задолженность по заработной плате, Ваш работодатель тем самым нарушает конституционные права на своевременную оплату труда.

Неправильно действовать, когда работники или терпеливо ожидая зарплату, ссужая деньги, берущие кредиты или возмущаются, но не решаются никуда жаловаться, боясь «испортить отношения » с работодателем. Ваш работодатель уже нарушил Закон, поэтому он должен нести ответственность, что не выплачивает Вам вовремя заработную плату.

В соответствии с требованиями ст. 97 КЗоТ, работодатель (работодатель – физическое лицо) не имеет права в одностороннем порядке принимать решения по вопросам оплаты труда, ухудшающие условия, установленные законодательством, соглашениями, коллективными договорами. Оплата труда работников производится в первоочередном порядке. Все остальные платежи производятся работодателем после выполнения обязательств по оплате труда.

Нормы ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда» (редакция от 27.04.2024) предусматривают, что заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным коллективом органом (а при отсутствии таких органов — представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата .

В случае, когда день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.

Своевременность и объемы выплаты заработной платы работникам не могут быть поставлены в зависимости от осуществления других платежей и их очередности.

Таким образом, все нарушающее нормы Закона подлежит восстановлению прав работника. Оплата труда должна производиться в первоочередном порядке, систематически. Это касается не только предприятий, организаций, но и ФЛП, где работают люди.

Что делать, если вам задержали зарплату

Обращение в полицию

Итак, если Вам задержали зарплату более чем за один месяц, обращаться в органы полиции с заявлением внести сведения в ЕРДР по безосновательно не выплаченной заработной плате, на основании ч. 1 ст.175 УК Украины. >

Этой статьей предусмотрено, что безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или иной установленной законом выплаты гражданам более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности или гражданином — суб’ — наказывается штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или пробационным надзором на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. /p>

В соответствии с ч.1 ст.55 УПК Украины, потерпевшим в уголовном производстве может быть физическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный ущерб.

Если у Вас есть информация, которую Вы можете указать в заявлении, можете указать, почему Вашим работодателем несвоевременно производилась оплата зарплаты, возникшая задолженность, с какого времени.

В соответствии с ч.3 ст.93 УПК, сторона защиты, потерпевший, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, осуществляет сбор доказательств путем истребования и получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, служебных и физических лиц, копий документов, сведений, выводов экспертов, выводов ревизий, актов проверок; инициирование проведения следственных (розыскных) действий, негласных следственных (розыскных) действий и других процессуальных действий, а также путем совершения других действий, способных обеспечить представление суда надлежащихи допустимых доказательств.

Таким образом, вы также имеете право истребовать и добавлять доказательства в вашем деле.

К собственному заявлению можете предоставить копию приказа о Вашем принятии на работу, копию личной карточки работника, выписку по счету задолженность по выплате заработной платы (можете взять в бухгалтерии). Если есть возможность, можете предоставить копию Устава предприятия, где предусмотрены главные обязанности руководителя предприятия, копию в соответствии с выпиской из Единого реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, другие документы, которые считаете нужным.

Обращение в суд

В рамках уголовного производства Вы можете заявлять ходатайство относительно гражданского иска по делу как потерпевшего, а именно: материальный ущерб, который Вы понесли и выразились в систематической невыплате заработной платы, и моральный вред, поскольку при этом нарушался обычный ритм жизни Вас и семьи. Если у Вас возникли проблемы со здоровьем, заемом денег, конфликты в семье укажите об этом, предоставьте подтверждая документы в полицию.

Кроме обращения в полицию, Вы можете самостоятельно подать гражданский иск к работодателю о невыплате заработной платы в местный суд.

П. 2 ч. 1 ст. 221 КЗоТ Украины предусмотрено, что трудовые споры рассматриваются районными, районными в городе, городскими или горрайонными судами. Такой порядок рассмотрения трудовых споров, возникающих между работником и собственником или уполномоченным им органом, применяется независимо от формы трудового договора.

От Вашего работодателя Вы можете потребовать не только не выплаченную заработную плату, но и средний заработок за все время задержки заработной платы, моральный ущерб, причиненный невыплатой заработной платы.

В исковое заявление можете предоставить приказ о Вашем приеме на работу, справку с работы по средней заработной плате, расчетные листки, другие документы.

Если у Вас возникли долги, как следствие того, что Вы не получили деньги вовремя, укажите это в исковом заявлении. Разместите копии (при наличии) кредитных договоров, можете указать, что у Вас появилась задолженность по оплате коммунальных услуг. Вы можете предоставить сведения из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-5, ОК-7.

В п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Украины №13 от 24 декабря 1999 года «О практике применения судами законодательства об оплате труда», указано, что удовлетворяя требования об оплате труда, суды должны во всех случаях соответственно к ст. 217 Гражданского процессуального кодекса указывать в решении о немедленном его выполнении в части взыскания заработной платы не более одного месяца, а суды кассационной и надзорной инстанций — не оставлять без реагирования выявленные при рассмотрении дел данной категории факты нарушения судами первой инстанции требований этого закона. /p>

Таким образом, решение суда, вступившее в законную силу, защитит Ваши трудовые права.