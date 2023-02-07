ВСУ верят в поддержку украинцев: помогите раненному бойцу!

С первых дней войны, не дожидаясь повесток, множество украинцев отправились в военкоматы. Лучшие люди Украины встали на защиту своей страны. Среди них – одессит Андрей Карналь.

Свой боевой путь Андрей начал еще в 2014 году. На фронт решил уйти после событий в Одессе 2 мая. Добровольцем служил в разведроте одной из бригад ВДВ на Донбассе. Защищал Украину от пророссийских сепаратистов – в том числе и под легендарным Донецким аэропортом.

О своем выборе и боевых товарищах защитник Украины рассказал в интервью «Одесской жизни».

– Полуразрушенное село – в нем одни старики с 2014 года живут. Ни света, ни воды, ни газа – буржуйками отапливаются зимой. А за продуктами и медикаментами через заминированное поле в Авдеевку пробираются, – вспоминал Андрей. – Я не хотел бы, чтобы такое было у нас в городе.

Перед самым началом полномасштабного вторжения россии в Украину, в первых числах февраля ветеран АТО дал комментарии нашему изданию по поводу возможности новой агрессии рашистов.

– Открытые боевые действия со стороны рф возможны, – полагал разведчик. – Я, когда будет команда, пойду в военкомат и попрошусь в свою часть. Если по каким-то причинам попасть туда не получится, тогда – в ближайшую воинскую часть.

После 24 февраля он, не раздумывая, ушел в армию. Правда, сначала из-за проблем со здоровьем в боевую часть не попал. Но все же со временем перевелся в одну из пехотных бригад ВСУ. Причем, не куда-нибудь – а в разведку. Туда – где тяжелее и опасней. На его счету – разведмероприятия на Херсонщине, разминирования, эвакуация раненого товарища…

Новый год Андрей встретил на позициях под Соледаром.

19 января, находясь под минометным обстрелом, ведя неравный бой против «прущих на позиции свинособак, против этой мрази, топчущей нашу землю», Андрей получил тяжелые ранения. У него перелом таза, множественные осколочные ранения, пострадали внутренние органы.

Сейчас Андрей находится в госпитале. Состояние тяжелое, хотя надежда на выздоровление есть!

Но он нуждается в вашей помощи, помощи тех, кого Андрей и пошел защищать. Ведь не секрет – качественное лечение обходится дорого. А дома Андрея очень ждут сестра и старенькая мама…

Украинцы верят в ВСУ, а ВСУ – в вашу поддержку!

Деньги на сбор средств для лечения можно перечислить:

Карта Монобанка: 4441114412286328

Карта ПриватБанка: 4149439020577650.