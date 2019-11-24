Встречайте: в Одессу снова едет Тото Кутуньо

29 ноября в 19.00 на сцене Оперного театра пройдет концерт итальянского певца, композитора и сек-символа целой эпохи — Тото Кутуньо. В любимом городе легендарный артист исполнит известные хиты «L’italiano», «Solo Noi», «Serenata», «Per Noi», «Io Vorrei» и многие другие композиции. Тото Кутуньо бывает в Одессе довольно часто. Южная Пальмира напоминает музыканту город его детства — Специю. Поэтому обычно он приезжает в Одессу на день раньше, чтобы насладиться прогулками по вечернему городу, подышать морским воздухом, а также понаблюдать за колоритной жизнью одесситов. Что рассказывает о себе и своей жизни Тото Кутуньо, читай в нашем материале.

Женщины, как и вино помогают мне в творчестве. В них я черпаю вдохновение. Не важно, кто женщина — блондинка или брюнетка. Для меня важно, чтобы она была умна. И главное, чтобы понимала меня. Мне нравятся такие женщины, которые обволакивают своей заботой. Женщины всегда являются зерном жизни. Если бы женщин не было, я бы не смог жить.

Я всегда мечтал, чтобы у меня было много детей. Но судьба подарила мне одного сына, которого родила не моя жена Клара, а другая женщина. Сегодня моему сыну Нику 31 год, он большой умница, и часто проводит время со мной. Я счастливейший отец и, надеюсь, мой сын тоже так считает. Надеюсь, внуков у меня будет много.

Я чувствую себя прекрасно. Мой секрет молодости – это написание музыки. Я влюблен в музыку. Она во мне вызывает самые лучшие эмоции. Написать новую песню — это как встретить новую женщину. Вот мой секрет молодости. Утром я благодарю Бога за то, что он мне дал эту жизнь полную счастья и эмоций.

В сердце я остаюсь ребенком. В голове — я взрослый мужчина. Когда я выхожу на сцену исполнять песни — я не чувствую никакого возраста. Если вы увидите, мои глаза, когда я исполняю музыку, вы поймете, насколько я ее люблю.

Мне всегда хотелось петь как Лучиано Паваротти. Поэтому я критически отношусь к себе. Но эта критика добрая. Когда я исполнил песню «Le mamme», музыкальные критики высказались, что я спекулирую на чувствах людей, чтобы продать больше дисков. Меня это задело, ведь на самом деле композиция написана в день смерти матери.

Справка ОЖ:

Настоящее имя — Сальваторе Кутуньо.

Родился 7 июля в 1943 году.

Песня «L’italiano», которая в 1983 году принесла популярность певцу, была написана для Адриано Челентано.

Победитель конкурса «Евровидение-1990» в Загребе.

Источники: tsn.ua, viva.ua, segodnya.ua, glasweb.com.

Подготовила Анастасия Епурь

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