Одесское училище приглашает на особую Масленицу

Ах, какие ароматы витают на одесской улице Пушкинской! Что происходит? Масленичное угощение. Еще бы: в Одесском высшем профессиональном училище морского туристического (ОВПУМТ) сервиса готовить умеют. И не только блины. Здесь всем рады и встречают с улыбкой. Вот только Масленица здесь особенная в этом году, как вся наша жизнь теперь. Она не только с ароматом свежеиспеченных блинов с самой разной начинкой, но и с «духом» войны.

Благотворительная ярмарка-выставка «Масленица»… Тут вам и вкусности всякие, и сувениры, и даже мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению ангелов-хранителей для ВСУ. А все собранные средства пойдут на нужды бойцов из 12-го отдельного стрелкового батальона.

С этим батальоном у училища – особая связь. Выпускник ОВПУМТ (такая мирная профессия у парня – он повар) Сергей сменил поварской китель на военную форму. Теперь он – боец 12-го отдельного стрелкового батальона.

«С первых дней полномасштабного вторжения россии на территорию свободных и несгибаемых людей Сергей без колебаний и по зову сердца вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Теперь защищает нас от коварного и мерзкого врага!», – рассказывают организаторы.

Ну а друзья, коллеги, учителя и мастера производственного обучения поддерживают бойцов 12-го отдельного стрелкового батальона. Вот и устроили в помощь защитникам Благотворительную ярмарку-выставку «Масленица» и приглашают всех желающих принять в ней участие.

Благотворительная ярмарка продолжит свою работу 26 февраля 2023 года с 11:00 до 16:00. Адрес: ул. Пушкинская, 18.

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