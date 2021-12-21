Вопрос – ответ: в каких случаях могут отключить газ?

Вопрос об отключении газа задают наши читатели в связи со сложившейся на сегодняшний день ситуацией. Рост тарифов (с нового года, скорее всего, вырастет абонплата) плюс падение платежеспособности ставят людей в затруднительное положение.

Об отключении газа и восстановлении газоснабжения мы попросили рассказать специалистов ООО «Одессагаз — Поставка».

Все нюансы во взаимоотношениях потребителя с коммунальными предприятиями прописаны в договорах. В частности, Порядок ограничения (прекращения) распределения природного газа потребителю содержится в Типовом договоре распределения природного газа (Постановление НКРЭКУ* № 2498 от 30 сентября 2015 года, с изменениями от 18.11.2021 г.).

Оператор ГРМ (в нашем случае — «Одессагаз») имеет право прекратить или ограничить распределение природного газа потребителю в таких случаях:

1 несвоевременной или неполной оплаты услуг;

2 отсутствия потребителя в Реестре потребителей какого-либо поставщика в расчетном периоде;

3 предоставление Потребителем или его поставщиком (заключившим с Оператором ГРМ договор на выполнение работ, связанных с прекращением или ограничением газоснабжения потребителям) письменного заявления о прекращении газоснабжения;

4 несанкционированный отбор природного газа, кроме превышения суточного подтвержденного объема природного газа;

5 признание в установленном порядке аварийным состояние газораспределительной системы и (или) ликвидации последствий аварий, вызванных чрезвычайными ситуациями техногенного, природного или экологического характера, и проведение ремонтно-восстановительных работ;

6 отказа потребителя от установления счетчика газа, осуществляемого по инициативе и за средства Оператора ГРМ, согласно Закону Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа»;

7 отказа представителям Оператора ГРМ в доступе на объекты или земельный участок потребителя для контроля соответствия установленного газового оборудования проектной документации, обследования газовых сетей к т.п.

Но отключение газа — еще полдела, потом газоснабжение придется восстанавливать. Если ранее были обнаружены нарушения, их, конечно же, надо будет устранить. Кроме этого, придется возместить расходы на прекращение и восстановление газоснабжения.

Восстановление газоснабжения осуществляется Оператором ГРМ в течение двух рабочих дней в городах и пяти календарных дней в сельской местности по письменному обращению потребителя.

К сведению

Если потребителю необходимо прекратить газоснабжение для проведения ремонта, реконструкции или технического переоснащения оборудования, он должен обратиться к Оператору ГРМ и согласовать с ним дату и время проведения работ.

Если Оператор ГРМ планирует осуществить капитальный ремонт сетей газораспределительной системы, он должен уведомить потребителя о прекращении распределения ему природного газа не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения запланированных работ. Это не касается случаев проведения ремонта, связанного с аварийной ситуацией.

Мария Васильева

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