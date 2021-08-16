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Вопрос – ответ: кто должен платить за полив клумб и газонов у дома?

Вопрос – ответ: кто должен платить за полив клумб и газонов у дома?

Вопросы ухода за придомовой территорией с каждым годом волнуют все большее число жителей многоэтажек. Особенно этот вопрос интересен новосозданным ОСМД, которые стремятся благоустроить пространство вокруг дома, но не всегда знают правовые нюансы, связанные с какими-либо работами или услугами.

Главная летняя тема: кто должен платить за воду, которая расходуется на полив клумб и газонов во дворе многоэтажного дома?

Регулируют эту сферу хозяйственной деятельности Правила пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Украины, утвержденные приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины №190 от 27 июня 2008 года (в последней редакции от 13.07.2021 г.).

Так, Правила предусматривают наличие ответвления в сети, которое подводит воду для полива.

  • Если в доме есть ответвление для полива и на нем есть счетчик, весь объем воды, используемый для хозяйственных нужд дома, оплачивается согласно показаниям прибора учета.
  • Если в доме есть ответвление для полива, но нет счетчика, начисления за услугу проводятся из расчета 15 куб.м в месяц на 100 кв.м площади полива (Государственные строительные нормы В. 2.5 -74: 2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Основные положения проектирования»).
  • Если ответвление для полива отрезано и опломбировано, необходимо восстановить его, установить счетчик и оформить в дополнительном договоре.
  • Если в проекте дома не было предусмотрено ответвление для полива, придется делать проект изменения системы водоснабжения, потом монтировать ответвление и вносить изменения в договор с водоканалом.

Для изменения системы водоснабжения жилищная организация (ОСМД, управляющий, ЖСК) должна обратиться в водоканал. Платят за воду, конечно же, сами жильцы. А расходы входят в оплату за обслуживание дома и придомовой территории.

Ольга Новикова.

Источник: «Украина коммунальная»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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