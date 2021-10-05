Вопрос – ответ: как отличить настоящую корицу от «фальшивой»?

Корица — одна из самых популярных пряностей, которая известна на протяжении многих веков. Сегодня она есть в каждом магазине, однако под видом корицы нам частенько продают кассию — растение, которое является родственником настоящей корицы, но не обладает ее полезными свойствами.

«Одесская жизнь» разбиралась, в чем опасность «фальшивой» корицы — касии, и как отличить подделку от настоящей.

Кассия может навредить здоровью

Настоящая корица растет в тропической части земного шара, а ее лучшие сорта произрастают на острове Шри-Ланка. Это вечнозеленое дерево называется «коричник цейлонский», его кору и используют в качестве известной пряности. Срезанный с дерева тонкий внутренний слой коры сушат, режут на кусочки и продают в виде палочек или молотого порошка.

В магазинах очень часто можно увидеть упаковки, на которых написано «Корица», однако внутри находится продукт из родственного растения — кассии, которую еще называют «индонезийской корицей». Это кора другого сорта коричного дерева и обладает она другими свойствами.

В отличие от настоящей пряности, кора кассии содержит в 100 раз больше кумарина – вещества, очень вредного для здоровья человека. Кумарин может вызвать головные боли, гепатит, иногда его даже используют в качестве крысиного яда. И если в килограмме настоящей корицы содержание кумарина составляет примерно две сотых грамма, то в килограмме кассии — два грамма.

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На что обращать внимание при покупке корицы?

Благородная пряность всегда дороже кассии. При покупке нужно отдавать предпочтение целым палочкам корицы, так как в молотом виде чаще всего продают кассию.

На упаковке благородной корицы обязательно должно быть указано «Cinnamomum zeylonicum» (корица цейлонская), в то время как на упаковках с кассией может быть написано «Cinnamomum aromaticum» (корица ароматическая). Также следует обращать внимание на страну-производителя. Настоящую пряность везут со Шри-Ланки, кассию — из Китая, Вьетнама и Индонезии.

Благородная корица имеет нежный светло-коричневый цвет, а ее кора свернута в тугие трубочки. Кассия же темно-коричневая, а кусочки ее коры закручены очень слабо.

Настоящая корица очень хрупкая и тонкая, кассия же заметно толще. Если попытаться разломать кору кассии, она будет отламываться волокнами.

Если на кору кассии капнуть йодом, она приобретет темно-синий цвет, настоящая же корица только слегка посинеет.

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