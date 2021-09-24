Вопрос – ответ: куда деваются просрочка и отходы из магазинов?

Обычно в магазинах, супермаркетах или аптеках утилизации подлежат те товары или продукты, которые потеряли свой товарный вид, вкусовые качества или у них истек срок годности. Вот только утилизировать все нужно правильно, так как непригодный товар может нести опасность для всего живого.

Чтобы этого избежать, предприниматели обязаны заключать договоры со специальными фирмами, которые вывозят «просрочку». Мы выясняли, куда одесские магазины отправляют свои отходы.

Как положено утилизировать отходы в Украине?

В Украине утилизацией просрочки или неликвидного товара занимаются специальные предприятия. Они осуществляют свою деятельность в рамках Законов Украины «Об отходах», «Об объектах повышенной опасности», а также «Об изъятии из обращения, переработке, утилизации, уничтожении или дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции». Все они предписывают определенный механизм избавления от неликвида:

Фармацевтические отходы — сжигают, подвергают захоронению или другим предусмотренным законодательством способам утилизации.

— сжигают, подвергают захоронению или другим предусмотренным законодательством способам утилизации. Химические отходы (химикаты, краски, лаки, горючие) — подвергают специальной переработке.

(химикаты, краски, лаки, горючие) — подвергают специальной переработке. Пищевые отходы — подвергают захоронению на свалке, сжигают, делают компост, перерабатывают, производят корма для животных.

— подвергают захоронению на свалке, сжигают, делают компост, перерабатывают, производят корма для животных. Неликвидная продукция (брак, низкое качество, истекший срок хранения) — перерабатывают, а опасную продукцию и материалы сжигают.

(брак, низкое качество, истекший срок хранения) — перерабатывают, а опасную продукцию и материалы сжигают. Косметика и парфюмерия — брекетируют на прессе либо сжигают в печах, используют в качестве добавки в стройматериалы.

Законно ли продавать уценку?

Довольно часто магазины делают уценку на товары, которые имеют явные дефекты. Но торговать такими продуктами вообще запрещено. На сегодняшний день штраф за продажу просроченных продуктов в Украине — от 30 до 120 тысяч гривен. За это отвечают в Госпродпотребслужбе.

Тем не менее продукты, срок годности которых истекает через несколько дней, продавать можно. К примеру, в сетях «Сильпо» или «Таврия В» на эти товары делают акции -25%, -30%, -70%.

А некоторые торговые сети и производители заключают договоры с приютами для животных или зоопарками, куда и отвозят еду «на грани».

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Как это происходит на самом деле?

Сегодня в городах магазинов и супермаркетов так много, а конкуренция между ними так высока, что они не успевают реализовать продукцию в срок. Такой товар должны убрать с прилавков и отправить на хранение в специальное помещение или контейнер. Дальше его традиционно списывают. Когда все документы оформлены, товар увозят на утилизацию, переработку или отправляют обратно поставщику.

Есть еще один способ «переработки» товаров с истекающим сроком годности — он выгоден для супермаркетов и кафетериев. Продукты могут использовать в кулинарии. Можно ли это сделать, решает соответствующая экспертиза.

Но существует и более безжалостный способ избавить магазин от отходов. Часто на заднем дворе супермаркетов можно увидеть, как испортившиеся продукты сгружают прямо в мусорные баки. Такие случаи не раз замечали и в Одессе. К примеру, так один супермаркет избавлялся от просроченных тортов, а другой — от хлеба. Оба магазина назвали это «утилизацией продуктов». Но это нарушение закона, и, к сожалению, такая практика существует и по сей день. Это подтвердил продавец-консультант в одной из продуктовых точек. Он рассказал на условии анонимности, что в супермаркете просрочку просто выбрасывают.

— В самый обычный альфатер сбрасывают абсолютно все, после чего негодная продукция попадает на свалку. Например, кулинарию просто плиссируют и скидывают в бананник (картонный ящик), но перед этим все списывается по весу, чтобы ни единого грамма не исчезло. Некоторые товары, к примеру химию, оформляют как возврат продукции и отправляют производителю.

Так работают аптеки и магазины бытовой химии — всю негодную продукцию они возвращают поставщику, который в свою очередь решает, куда ее деть.

В некоторых супермаркетах, которые занимаются выпечкой, хлебобулочные изделия перерабатывают в сухари или смесь для панировки.

— Наша выпечка хранится не больше суток в магазине. После ее списываем и отдаем на переработку или раздаем работникам. То же самое происходит с кулинарией. Непригодные к приему продукты выносим в мусорный бак, — поделилась с нами методом утилизации продукции технолог Евгения.

Многие одесситы жалуются на то, что магазины выбрасывают тонны продуктов, а тем временем могли бы жертвовать их нуждающимся. Но раздача «просрочки» — дело опасное, люди могут отравиться, а бизнесу придется отвечать за последствия. К тому же у нас нет соответствующего закона.

На что обратить внимание

Недобросовестные производители или супермаркеты могут иным способом поступать с просроченными продуктами. К примеру, мясо не первой свежести замариновать, а рыбу засолить. С нарезного сырасрезать плесень, а колбасу натереть подсолнечным маслом, чтобы придать ей «свежий» вид. В фарш добавляют приправы, которые способны «забить» несвежий аромат.

Как это происходит за границей?

Во Франции принят закон, запрещающий супермаркетам уничтожать просрочку. Такие продукты они обязаны бесплатно отдавать благотворительным организациям или передавать для кормления животных.

В Германии, Австрии и Швейцарии пользуются интернет-платформой — на специальном сайте могут предлагать или забирать продукты питания с истекающим сроком хранения.

В Дании работает сеть супермаркетов, которые предлагают продукты с истекающими сроками годности со скидкой до 50%.

В Польше также обязали магазины отдавать непроданную продукцию малоимущим слоям населения.

И хоть у нас и нет соответствующего закона, Украина тоже не отстает от Европы. В 2020 году во Львове был создан проект «Тарелка» — первый продовольственный банк. Принцип его работы прост: волонтеры забирают из магазинов — партнеров проекта продукты, срок годности которых истекает, и везут их в благотворительные организации совершенно бесплатно.

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