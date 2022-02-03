Вопрос — ответ: где принимают абонентов «Одессагаз»?

В Одесском регионе ухудшаются показатели по количеству больных коронавирусной болезнью. В связи с этим компания «Одессагаз» сообщила об изменениях в работе консультационного центра.
Из-за ухудшения эпидемической ситуации прием граждан на улице Одария, 1 (главный офис «Одессагаз») приостановлен на неопределенный срок.
Потребителей просят обращаться на абонентские участки по адресам:
- улица Генерала Бочарова, 17;
- улица Мясоедовская, 24/26;
- улица Святослава Рихтера (Щорса), 125/2;
- улица Композитора Нищинского, 16;
- улица Успенская, 48.
Письменные запросы в «Одессагаз» можно отправлять на электронную почту:
- standart@odgaz.odessa.ua;
- callcentr@odgaz.odessa.ua.
Мария Васильева
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