Новости Одессы и Одесской области

Вопрос — ответ: где принимают абонентов «Одессагаз»?

Вопрос — ответ: где принимают абонентов «Одессагаз»?

В Одесском регионе ухудшаются показатели по количеству больных коронавирусной болезнью. В связи с этим компания «Одессагаз» сообщила об изменениях в работе консультационного центра.

Рецепты

Из-за ухудшения эпидемической ситуации прием граждан на улице Одария, 1 (главный офис «Одессагаз») приостановлен на не­определенный срок.

Потребителей просят обращаться на абонентские участки по адресам:

  • улица Генерала Бочарова, 17;
  • улица Мясоедовская, 24/26;
  • улица Святослава Рихтера (Щорса), 125/2;
  • улица Композитора Нищинского, 16;
  • улица Успенская, 48.

Письменные запросы в «Одессагаз» можно отправлять на электронную почту:

Мария Васильева

Оплата за газ: о контролерах, счетчиках и штрафах

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить