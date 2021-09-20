Вопрос – ответ: дадут ли субсидию, если есть депозит в банке?                                 

Мне 69 лет, имею 30 лет стажа, получаю пенсию 2674 гривни. Когда-то мы с мужем открыли депозит «Пенсионный» – во всем себе отказывали, чтобы были дополнительные деньги к маленькой пенсии.

Я давно уже вдова, депозит не пополнялся с 2007 года, а проценты очень уменьшились. С процентами мой доход вместе с пенсией – 3275 гривен. При этом из-за депозита (120 тысяч гривен) мне отказали в субсидии. Летом я как-то перебивалась, а плата с отоплением будет неподъемной. Если я сниму депозит – его со временем съест коммуналка. Посоветуйте, как дальше быть? Т.Ж., г. Дубно, Ровненская обл.»

Еще несколько лет назад наличие депозита никак не влияло на возможность пользоваться субсидией. С мая этого года все изменилось: собственники депозита в размере, превышающем 100 тысяч гривен, права на субсидию теперь не имеют. При этом если на депозите будет меньшая сумма, рассчитывать на получение государственной помощи на оплату коммунальных услуг можно. Другими словами, снимать все сбережения нет необходимости. А только, к примеру, 20 тысяч (правда, если такая возможность прописана в договоре). Остальные деньги по-прежнему будут приносить доход, хотя процент будет меньше. К слову, проценты при расчете субсидии не учитываются.

Важно обратить внимание еще на один момент. Если депозитов несколько, то в сумме они тоже должны составлять не более 100 тысяч гривен, иначе субсидию опять же не назначат.

Обращаясь за субсидией, информацию о наличии сбережений необходимо указать в декларации. Далее государственные службы будут ее проверять в рамках верификации.

Помните: утаить депозит не получится. Тогда можно не только лишиться субсидии, но еще придется возвращать государству незаконно полученные суммы помощи.

ОТ РЕДАКЦИИ. Тема лишения субсидий из-за депозитов свыше 100 тысяч волнует многих наших читателей. Поэтому в следующем номере мы более подробно на ней остановимся.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что нас ждет осенью 2021 года – пенсии, субсидии и новые законы.