Новый волонтерский клуб заработал в Тарутино

Свежий хлеб и сухарики с чесноком для бойцов

Один из таких неравнодушных к судьбе родной страны людей — тарутинский предприниматель Дмитрий Марашлец. Ранее мы рассказывали об этом человеке — владельце пекарни, где пекут самый вкусный хлеб в Тарутино.

Его история волонтерства началась с момента полномасштабного вторжения. Он ежедневно отвозил свежий хлеб военным, которые защищают украинско-молдавскую границу.

Эта помощь осуществляется и сегодня. Ежедневно. Уже почти два года.

Пекари из пекарни Дмитрия Марашлеца придумали и ноу-хау. Теперь они отправляют на фронт сухарики с чесноком в небольших упаковках, которые удобно положить в карман и которыми можно подкрепиться в любое время.

— Думаю, что бойцам такая поддержка земляков очень помогает и вдохновляет их освобождать нашу землю от оккупантов. И она не будет угасать, наоборот, мы будем всячески помогать нашим героям, — говорит Дмитрий.

Лодка и машина со всем необходимым уже на передовой

Не остается равнодушным Дмитрий Георгиевич и к локальным просьбам о помощи военным землякам. Недавно на фронт была отправлена грузовая «Газель», заполненная хлебом и другими важными вещами для тех, кто на передовой.

От военного из села Ривное Тарутинской громады Олега Балана поступила просьба помочь с покупкой лодки. Предприниматель откликнулся мгновенно — плавсредство приобрели при поддержке всех небезразличных. А вдогонку к бойцам из бригады земляка поехала машина с продовольствием, термобельем, газовыми баллончиками.

Олег Балан — отец троих детей, один из которых инвалид. Он по закону мог бы оставаться с детьми, но сегодня как командир подразделения защищает Родину в горячей точке.

— Я восхищаюсь геройством земляков и их побратимов. Стараюсь максимально помочь — и морально, поддерживая их ободряющими сообщениями, и материально хоть немного облегчить их нелегкую судьбу, — говорит Дмитрий Георгиевич.

Как работает «Женский волонтерский клуб пенсионеров»

Около месяца назад к предпринимателю обратилась пенсионерка из Тарутино, хорошо известная в громаде бывшая председатель профсоюза учителей Алла Буркацкая, с желанием организовать волонтерский клуб. Но в этом деле одного желания мало. Нужны были средства и понимание того, что актуальнее отправлять на фронт сегодня.

Дмитрий сразу же включился в реализацию этой идеи. Позвонил волонтерам и узнал, что бойцам нужны небольшие коврики-подушки, которые они в окопах используют как стульчик, подушку, грелку и тому подобное. Дмитрий предоставил средства на изготовление этих окопных трансформеров. А Алла Владимировна организовала активных пенсионерок Евгению Шишкову, Анну Яневу, Анну Башлы, Людмилу Счастливую, Татьяну Мажар, Марию Узун и других, которые взялись создавать нужные вещи для военных. И работа закипела. Присоединились и молодые тарутинские мастерицы Татьяна Сичевская, Александра и Людмила Деренжи и многие другие.

Женщины расчехлили швейные машинки, перебрали все ткани с чердаков и кладовок и принялись за шитье. Понемногу процесс стал набирать обороты — участниц становилось все больше, как и желающих финансировать закупку материалов. Предоставили средства предприниматели Василий Сибов, Вадим Петкович и Анатолий Бучков.

Буквально за месяц неотремонтированное помещение музея превратилось в цех по производству жизненно важных окопных ковриков-подушек. На дверях появилась табличка — «Женский волонтерский клуб пенсионеров».

Это поддерживает воинов и важно для пенсионеров

Работу начинают с утра — сначала читают «Отче наш» и с Божьей помощью приступают. Главные мастерицы, конечно же, женщины, но у мужчин не менее важная задача. Они приходят внести посильную финансовую помощь и поддержать женщин вкусными угощениями.

А вот учитель музыки Владимир Войцеховский наведывается в клуб, чтобы порадовать игрой на баяне благодарных ценителей. Тогда и работа спорится, и на душе становится тепло. Он играет, женщины поют, дело движется к хорошему результату.

Как оказалось, эта деятельность нужна не только нашим бойцам, но и самим пенсионерам.

— Я прихожу с радостью сюда. Я бы даже сказала — лечу. Так приятно чувствовать себя полезной. Занимаясь важным делом, мы поддерживаем друг друга, генерируем новые идеи для помощи и напрочь забываем о скуке и болячках, — говорит одна из первых участниц клуба Анна Чахлова.

Так регулярно из Тарутино на передовую едут машины, которые волонтеры громады загружают хлебом, ковриками, сладостями, детскими рисунками, заряжают верой и любовью к каждому отважному украинскому воину. С такой поддержкой и наши ребята чувствуют себя увереннее. Об этом свидетельствуют благодарные отзывы военных. Поэтому продолжаем вместе приближать победу и сделаем нашу страну еще более светлой и свободной!