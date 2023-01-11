Война в Украине, Соледар: «Кризис не закончился, но его пик позади»

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с материалами австрийского военного аналитика и историка Тома Купера. На этот раз он рассказывает о ситуации, сложившейся в районе Соледар – Бахмут сегодня, 11 января 2023 года.

Для начала: кризис еще не закончился, но я думаю, что его пик уже позади.

Хвастовство Пригожина о «полном окружении Вагнером украинских войск в Соледаре» – чепуха.

Но правда, что по состоянию на вчерашнее утро 46-я ВДД отошла из центра города обратно в район Шахты №4 – из-за угрозы окружения русскими ударами в направлении Благодатного (нет, не Вагнером, а русскими частями ВДВ).

Дорога T0513 по-прежнему находится под угрозой из-за присутствия российских войск менее чем в 1000 метрах к востоку от Благодатного (примерно вдоль железнодорожной линии, «петляющей» к югу от реки Мокра Плотва и к северу от Соледарского озера).

Далее: Красная Гора… Какие бы русские войска не дошли до этого места, их уже там нет (а если и есть, то только в виде тел): за последние 36 часов украинцы громили их – то ли внутри, то ли на подступах к этому селу. Красная Гора находится под жестким контролем Украины. При этом была вновь открыта трасса М03 на Бахмут.

При этом украинцы – однозначно – потеряли Подгородное, и последние два дня русские пытались оттуда продвинуться к северной окраине Бахмута и стыку М03 с Т0513, дальше на северо-запад.

С другой стороны, соответствуют ли действительности некоторые украинские сообщения о том, что «все под контролем» (или «бригада под контролем») и «войска остаются на своих позициях» в Соледаре?

Постепенно выясняется, что это был «вопрос командования/управления», который привел к потере (почти всего) Соледара: проблема в том, что «кто-то там» буквально «перекачал» слишком много войск из слишком многих разных подразделений на слишком маленькую территорию.

Хуже всего то, что это было сделано без должной связи и координации (что тут же напомнило мне о прозвище американского генерала Уэстморленда, который раньше командовал войсками США в Южном Вьетнаме и заработал себе прозвище: «Больше человеко-затрат»).

Результат: рядом дрались слишком много батальонов из слишком многих разных бригад, да еще и из разных родов и служб ВСУ, Погранвойск (при всем уважении, но что в Бахмуте делают пограничники?), Нацгвардии и т.д.

Конечно, все это украинские патриоты, все высоко мотивированы, многие имеют боевой опыт, а большинство, по крайней мере, хорошо обучены, но если их командование не слажено, все напрасно.

По крайней мере, в одном случае получилось так, что батальон на передовой неожиданно оказался в процессе получения подкрепления – без ведома его командира и бойцов о прибытии подкрепления. В то время, когда «Вагнер» развертывает войска в форме ЗСУ, это могло быть что угодно, кроме «хорошего» (персонаж справа на фото ниже).

А если к этому добавить всех возможных «наполеонов» между разными командирами (будь то на уровне бригады, батальона или даже роты), несопоставимые уровни опыта и качества снаряжения разных частей и русские (жестокие) помехи украинской радиосвязи, заранее запрограммирован хаос, то защита не работает.

Это не то, о чем «лучше поговорить позже», а то, что нужно было решить прямо сейчас. Децентрализованная система управления ВСУ «хороша и хороша» в большинстве других сценариев этой войны, но не в этом.

Неудивительно, что уже идет полная реорганизация гарнизона ВСУ Соледара и Бахмута: ситуация может быть и критическая, но вполне достаточная для того, чтобы часть частей вывести (для уменьшения командного хаоса) и, при необходимости, заменить теми частями бригад, которые уже находились в этом районе, но еще не были задействованы.

Прежде всего, Генштаб-У и Восточное ОК явно убеждены, что они наносят гораздо больше потерь русским, чем их войска, даже если поставки боеприпасов остаются неудовлетворительными, вынуждая артиллерию слишком часто сдерживаться): соответственно, ВСУ продолжает боевые действия и за западный Соледар, и за весь Бахмут. Это подтвердили за последние двое суток события на других участках фронта. Русские пришли действительно огромными силами, напирали чрезвычайно сильно – и были отбиты тоже с огромными потерями, и то на восточной стороне Бахмута, в Опытном и (особенно) в Клещеевке.

Результаты их последних атак на последнюю могут быть описанны как «резня» – и это независимо от «относительной ловкости», которую они продемонстрировали всего несколькими днями ранее. Тогда наступали как минимум «средневековым осадным стилем»: гнали вперед одну группу и давали ей копать окопы, а украинцев занимали другими средствами, потом следующая группа, следующая… до тех пор пока траншея в направлении украинских позиций не будет глубиной не менее 30-40 см и они смогут соединить ее со своим тылом. Последние два дня они снова вернулись к «так человеческой волне», и все такие нападения были прекращены.

Конечно, российские соцсети претендуют на другое, в том числе на «бои внутри Клещеевки»: на самом деле, единственное незначительное продвижение, которого они добились, было в «пустой» район южнее Клищевки и севернее Курдюмовки: местность там ниже, чем холмы с украинскими позициями к западу от нее, и, таким образом, постоянно подвергались убийственному огню ВСУ с соо тветствующими потерями русских…

Говоря о Клещеевке, меня попросили, и я приношу свои извинения за: объявление 3-й штурмовой бригады «реформированным полком «Азов».

3-я штурмовая – это подразделение ВСУ, которое возникло в результате объединения нескольких батальонов и рот, носивших обозначение «Азов» (я предоставляю русским лично выяснить, какие именно подразделения, если они смогут), но: нет части «настоящего» полка «Азов», который остается в строю и входит в состав Национальной гвардии.

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Постскриптум: после того, как я следил за их официальными релизами каждый божий день в течение более недели, мне пришло в голову, что, несмотря на все бои за Бахмут (включая Соледар), «Клоуны в Москве» в Москве НЕ упоминают Бахмут (и/ или Соледар) одним словом. Обо всем остальном Конашенков бормочет: он всегда ведет свои рецензии так же, как и я, «по часовой стрелке».

Начиная со Сватово, до Кременной…. затем «прыгает» по району Бахмута и спускается к Авдеевке, Марьинке, Угледару… Таким образом, напрашивается вывод, что с точки зрения Генштаба россии, боя за Бахмут нет, и десятков тысяч убитых там русских: никогда не было.

Это, безусловно, то, о чем мы все должны помнить – по крайней мере, «иногда в будущем».

Редакторский перевод: Сергей Чернявский

Первоисточник: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-11-january-2023-soledar-cf0cf0e6d5b7

Фото Украинской правды