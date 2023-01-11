Война в Украине: как начался новый год на фронте (анализ эксперта)

О том, как складывается ситуация на фронте в первой декаде января 2023 года читателям “Одесской Жизни” рассказывает военный аналитик и историк из Австрии Том Купер

ВОЗДУШНАЯ / РАКЕТНАЯ ВОЙНА

Хорошие новости: говорят, что Германия поставила в Херсон несколько мощных генераторов. К сожалению, это единственная хорошая новость, связанная с украинской электросетью, которую я слышал за последние дни.

Путин и Суровикин продолжили свою кампанию воздушных и ракетных ударов. За последние 36 часов украинцы сообщили (если мои подсчеты верны) всего о 31 обстреле, плюс 73 обстрела БМ-27 и БМ-30.

Единственное отличие от прежних времен (скажем: до периода 31 декабря — 3 января) состоит в том, что сейчас масса таких обстрелов приходится на городские центры в 10–20 км от линии фронта.

Смотрите: города и села в Сумах (обстреляно 144 ракетами), Западный Луганск и Западный Донецк, Никополь (обстреливается и обстреливается чуть ли не каждый божий день уже несколько месяцев), плюс Южное Запорожье, Херсон….потому что у «величайшего стратега» нашего времени закончились баллистические и крылатые ракеты

Поэтому, самым «цивилизованным» и «согласно действующим правилам ведения боевых действий» было применение против города Херсона кассетных боеприпасов с зажигательной смесью:

Со своей стороны, украинцы продолжили свою кампанию HIMARS. За последние два дня они поразили еще две цели в Токмаке, а также:

— Склад ВСРФ на заводе Гидромаш, г. Мелитополь, 8 января;

— Общежитие в Рубежном (по сообщениям, убито 14 человек), 8 января; и

— Два других склада снабжения VSRF 7 января.

Кроме того, выяснилось, что 31 декабря украинские М142 попали в спортзал на Лантратовке в Луганске, где размещались мобики. Один из выживших слил видео , на котором они спят и едят, а затем сцены после удара, в результате которого, как сообщается, погибло не менее 50 человек. Тела были унесены, и любые связанные с этим репортажи строго запрещены.

Относительно ВВС воюющих сторон: русские сообщают, что их ВВС «работают хорошо» — очевидно, против целей в районе Бахмута.

Впрочем, учитывая преобладающую там погоду, не совсем так: ВКСРФ не любят летать сквозь облака или под ними. С другой стороны, учитывая, что ВВС Украины сообщили о 18 авиаударах 7 января и еще о 17 вчера… ну, возможно, они нашли достаточно чистые участки неба.

Наконец, украинские ПВО зафиксировали сбитыми три российских вертолета — Ка-52, Ми-8 и Ми-24, а также три «Орлана-10»: еще один Ка-52 был заявлен как сбитый сегодня утром «севернее Мелитополя», а затем Ми-24. Со своей стороны, полицейские «Клоуны в Москве» заявили, что вчера возле Веролюбовки (Донецк) был сбит украинский Ми-8.

С другой стороны, я не собираюсь тратить ни одного дополнительного предложения на заявление «Клоунов в Москве» об «убийстве 600 украинских военнослужащих в Краматорске». Позвольте мне просто заметить, что

а) Я знаю, почему я называю МО РФ «Клоуны в Москве», но…

б) возможно, это было первое боевое применение «Торнадо-С», несколько дней назад заявленное как «находится в настоящем времени на вооружении».

Если русские в этом плане не врут (как они это часто делают), и если они у них всерьёз есть в производстве (и никакой «ручной сборки единичных экземпляров»), то дальность их ракет 9М542 должна быть в районе 120км, вот почему многие считают их «русской местью за HIMARS».

БИТВА ЗА ДОНБАСС

Вначале: в Соледаре и Бахмуте не только заморозки (от -10°C до -20°C), но и снег выпал в районе Соледар 4–5 января. Таким образом, любые фото и видео, показанные, скажем, с «грязью», безусловно, были сделаны до этой даты.

Вообще: артиллерийские дуэли идут почти по всей линии фронта, от Купянска на севере до (как минимум) Угледара на юге. По иному крупных боевых действий не бывает… по крайней мере, за одним крупным исключением.

В Соледаре бушуют ожесточенные, ожесточенные и кровопролитные сражения.

Два дня назад 3-я штурмовая бригада (плюс 46-я ВДВ) ЗСУ контратаковали и отбили главный комплекс соляных копей, нанеся русским огромные потери, а затем продолжили движение к Бахмутскому.

Судя по (неофициальным) украинским признаниям о том, что русские захватили последним вечером, похоже, эта вторая часть контратаки закончилась не очень хорошо.

По состоянию на утро, самые ожесточенные бои велись в районе местной ратуши.

Сообщают о тяжелых боях и из Подгородного (здесь замешан «Вагнер»). Как сообщается, вчера украинцы были вынуждены уйти из этого села. Как сообщается, они вернулись к нему прошлой ночью…

Между тем, по моим данным, самой большой проблемой ЗСУ на этом участке является массовое развертывание автоматических гранатометов АГС-17 многочисленными российскими подразделениями.

О жестокости боев за Соледар можно судить по нескольким известным или, по крайней мере, по слухам, фактам:

а) Для начала — после почти месячного перерыва — сейчас обе стороны размещают в этом районе танки.

б) Только вчера Генштаб-У сообщил о 500+ убитых русских, 3 вертолетах и ​​11 танках. Без сомнения, цифры их потерь среди русских могут быть преувеличены, но я не нашел явных доказательств того, что вчера русские потеряли хотя бы один вертолет

Но: судя по видеозаписям тяжелых потерь между российскими наземными войсками, я сомневаюсь, что украинцы преувеличивают в этом отношении.

в) Как обычно, если украинцы заявляют, что за один день и на узком участке фронта было сбито много вертолетов ВКСРФ, то это означает, что ВКСРФ очень активны на этом участке, а ВКСРФ всегда активны в тех районах, где идут очень интенсивные бои и дела действительно критические для российских сухопутных войск.

г) В российских соцсетях можно найти сообщения о том, что с 30 декабря по 7 января они украинцы потеряли 500 (убитых и раненых) всем четырем батальонам 46-й ВДД в Соледаре, а также подбили несколько Т-64 из 4-й и 17-й танковых бригад, а также несколько Т-72 из 61-го меха (бывшая 61-я пехотная / егерская бригада).

и д) последние несколько дней русские атакуют Соледар подразделениями ВДВ и спецназа, по-видимому, при поддержке 20-й гвардейской механизированной дивизии (а затем: всей дивизии, а не «только нескольких БТГ») и одной из их отдельных артиллерийских бригад, оснащенных с реактивными системами залпового огня ТОС-1.

Т.е. не «ЧВК Вагнера».

То есть: части ВДВ и спецназа, растерзанные в начале войны, затем «восстановленные» с помощью мобиков, резервистов, служивших в ВДВ лет 5-10 (или больше) назад. И 20-я гвардейская механизированная — одна из наиболее оснащенных частей ВСРФ…

С другой стороны, 46-я воздушно-десантная дивизия украинцев, которая возникла путем интеграции военизированных формирований, первоначально созданных Партией свободы (партией Свобода ) и Правым сектором (Правым сектором ) , а 3-я штурмовая — это бывший полк «Азов» Национальной гвардии.

Конечно, последний был реорганизован и увеличен после потери одного из его батальонов в Мариуполе.

Описать эту «комбинацию» как «заклятых врагов» — было бы преуменьшением.

Скорее «ультранационалисты» с обеих сторон, а также кто-то «с большим количеством непогашенных судимостей за последние восемь лет…»

Редакторский перевод Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

Первоисточник: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-9-january-2023-44f3591d64e6