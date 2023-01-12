Война в Украине на страницах мировых изданий: о чем просит Зеленский и в чем просчитался путин

Очередной дайджест мировых СМИ о войне в Украине и не только подготовила «Одесская жизнь». О чем писала западная пресса 11 января 2023 года?

Главные темы газет:

Великобритания готова отправить танки в Украину, когда британские гуманитарные работники пропадают без вести;

У НАТО закончилось оружие, Зеленский просит «Леопардов»;

Русская армия наемников набирает силу;

Война на Украине. С начала войны полиция зафиксировала более 16 тысяч смертей;

На что Путин не рассчитывал, так это на то, что большинство жителей востока Украины все еще хотят быть частью Украины;

Украинские военные будут учиться в США;

В 2022 году россию ждет дефицит в размере 47 миллиардов долларов;

россия, похоже, взяла под контроль стратегический город Соледар.

Подробнее:

Великобритания. «The Daily Telegraph» – «Великобритания готова отправить танки в Украину, когда британские гуманитарные работники пропадают без вести»

Британия рассматривает возможность стать первой страной, которая отправит западные танки в Украину, что станет серьезным шагом международной поддержки.

Источники в оборонном ведомстве заявили, что Великобритания может поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому главный боевой танк британской армии Challenger II, чтобы побудить других западных союзников последовать их примеру и остановить войну.

Сообщается, что британский премьер Риши Сунак поддерживает попытки отправить британские танки в Украину, и на прошлой неделе он разговаривал об этом с Зеленским. Этот шаг нарушит табу, которое мешало Западу посылать современные танки из-за опасений эскалации конфликта с россией с начала войны в феврале прошлого года.

Танки Challenger II «обеспечат удар, необходимый, чтобы выбить россиян из Украины», сказал один бывший старший офицер, когда прокатилась новость об исчезновении двух британских гуманитарных работников в восточной Донецкой области Украины.

48-летний Эндрю Бегшоу и 28-летний Кристофер Парри исчезли на прошлой неделе, когда помогали эвакуировать граждан вблизи Соледара, недалеко от прифронтового города Бахмут.

Президент Зеленский потратил месяцы, умоляя предоставить танки, системы противовоздушной обороны и истребители западного производства, чтобы восстановить трудно завоеванные преимущества Украины в борьбе за ее выживание.

Подпись под фото на первой полосе: «Гуманитарные работники Кристофер Перри и Эндрю Бегшоу (вверху справа) исчезли на прошлой неделе у Соледара в Донецкой области во время эвакуации мирных жителей вблизи линии фронта».

«Il Fatto Quotidiano» – «У НАТО закончилось оружие, Зеленский просит «Леопарды»

«La Verita» – Глава НАТО в шоке: «У нас пустые арсеналы, но было правильно дать оружие Киеву»

Бельгия. «De Morgen» – «Русская армия наемников набирает силу»

Российские войска и подразделения армии наемников «Вагнера» взяли под контроль большую часть украинского города Соледар после месяцев кровопролитных боев. Город лежит в руинах, это серьезный удар по украинцам.

По данным Киева, украинские войска пока держат небольшую часть города, но им приходится сталкиваться с одной волной нападающих за другой. В частности, «Вагнер» направил огромное количество истребителей в наступление на Соледар и соседний город Бахмут. Соледар имеет стратегическое значение из-за огромной соляной шахты неподалеку от города.

Город был почти полностью разрушен после многомесячных боев между украинцами и россиянами, в ходе которых упорно сражались за каждую улицу и каждый дом. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ни одной стены не осталось. «Вот как выглядит безумие», – говорит он.

С захватом Соледара, расположенного примерно в 15 км северо-восточнее Бахмута, россияне надеются еще больше зажать этот город. Бахмут уже несколько месяцев находится в центре изнурительной битвы между украинцами и войсками «Вагнера». Они сейчас пытаются перерезать пути снабжения украинцев, чтобы они застряли в городе. Но сделать это, по мнению военных экспертов, будет непросто, поскольку Киев занят отправкой в этот район дополнительных войск.

Португалия. «Diário de Coimbra» – «Война в Украине. С начала войны полиция зафиксировала более 16 тысяч смертей»

Швеция. Dagens Nyheter – На что Путин не рассчитывал, так это на то, что большинство жителей востока Украины все еще хотят быть частью Украины

«Expressen» – «Гнев Путина больше не пугает Запад»

«Aftonbladet» – «Новое фото из Украины разоблачает ложь Путина об удачном ударе»

«The Washington Post» – «Украинские военные будут учиться в США»

Пентагон планирует направить украинские войска в Соединенные Штаты для обучения системе противоракетной обороны «Патриот», заявили американские чиновники, сигнализируя о последней проверке администрацией Байдена порога президента россии владимира путина для вмешательства Запада в конфликт.

Обучение будет проходить в Форт-Силле, крупном объекте, охватывающем около 145 квадратных миль к юго-западу от Оклахома-Сити, и может начаться уже на следующей неделе. База является домом для базовой программы противоракетной обороны США «Патриот» и другой учебной программы, предназначенной для обучения американского персонала маневрам полевой артиллерии.

Этот шаг стал вслед за решением президента Байдена в прошлом месяце одобрить передачу системы «Патриот» Украине, которая неделями терпела мощные российские ракетные атаки на ее энергетическую сеть и другую жизненно важную инфраструктуру.

ADG – НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве в сфере безопасности

В 2022 году россию ждет дефицит в размере 47 миллиардов долларов, поскольку стоимость войны в Украине стремительно растет.

Канада. «The Globe and Mail» – «россия, похоже, получила контроль над стратегическим городом Соледар»

Сообщается, что россия захватила стратегический город Соледар на востоке Украины, победа, которая станет первой значительной победой на поле боя для войск вторжения после месяцев унизительных поражений.

Ранее Министерство обороны Великобритании написало в своем ежедневном обновлении, что «российские войска и войска «Вагнера» тактически продвинулись в небольшой донбасский город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта».

Однако Украина заявила, что все еще борется за город.

«Тяжелые бои за Соледар продолжаются. Противник пренебрегает большими потерями личного состава и продолжает активный штурм», – говорится в сообщении замминистра обороны Анны Маляр.

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