Война в Украине на страницах мировых изданий: о чем писали 2 января

Главные темы мировых СМИ о войне в Украине от 2 января 2023 года: Зеленский обратился к нации в связи с ракетными обстрелами и обстрелами беспилотников; Украине грозит мрачное начало нового года; В Украине продолжаются обстрелы; Великобритания – Мы не должны отвлечься от Украины. Украину может постичь судьба Газы и Сирии; Почему россияне не выступают против разжигания войны Путиным? Что думают 140 миллионов россиян о воинственности своего президента; Начало 2023 года в Украине отмечено взрывами; В своих новогодних речах лидеры Украины и россии пообещали стремиться к победе.

США «Times News» – «Сирены воздушной тревоги звучат в 2023 году»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в связи с ракетными обстрелами и обстрелами беспилотников.

Украинцы столкнулись с мрачным началом 2023 года, поскольку в воскресенье произошло еще больше российских ракетных и беспилотных атак после стремительного нападения накануне Нового года, в результате которого погибли по меньшей мере трое мирных жителей по всей стране, сообщили власти.

В видеообращении в воскресенье вечером президент Владимир Зеленский похвалил своих граждан за «чувство единства, подлинности и самой жизни». Россияне, по его словам, «ничего не отнимут у Украины. Они не отнимут нашу независимость. Мы ничего не дадим».

Зеленский заявил, что украинские силы в воздухе и на земле сбили 45 беспилотников иранского производства, выпущенных россией в субботу вечером и перед рассветом в воскресенье.

«Arizona Daily Star» – «Украине грозит мрачное начало нового года»

Подпись под фото: Спасатели тушат пожар возле домов, разрушенных во время российской атаки в субботу в Киеве, Украина.

«Arkansas Democrat-Gazette» – «В Украине продолжаются обстрелы»

Жители Запорожья, Украина, выносят часть своих вещей в воскресенье, выходя из дома, сильно поврежденного во время субботнего ракетного обстрела российскими войсками. В воскресенье столицу Украины Киев продолжили обстреливать при помощи беспилотников.

Великобритания «The Independent» – «Мы не должны забывать об Украине»

Украину может постигнуть судьба Газа и Сирии.

Не случайно президент Зеленский сделал экстраординарный шаг, чтобы впервые с начала войны покинуть свою страну, посетить США и заручиться поддержкой.

Проснувшись 1 января 2022 года, немногие могли подумать, что самое большое событие в современной истории Европы со времен Второй мировой войны не за горами.

Что это с такой разрушительной яростью пронесется через всю нашу жизнь.

Бельгия De Standaard – Почему россияне не выступают против разжигания войны Путиным?

Что думают 140 миллионов россиян о воинственности своего президента, спросила корреспондент Ева Цукье.

Она путешествовала по россии в поисках ответа.

ОАЕ «Gulf News» – «Начало нового 2023 года в Украине отмечено взрывами»

Киев и другие города попадают под обстрел ракетами и беспилотниками.

Индия The times of India – В своих новогодних речах лидеры Украины и россии пообещали стремиться к победе.

В то время как Зеленский говорит о благодарности и боли, Путин призывает исполнять обязанности перед россией, рассматривая войну как почти экзистенциальную борьбу.

Канада «The Globe and Mail» — «Новые российские нападения отмечают мрачное начало 2023 года для Украины».

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Подготовил Сергей Чернявский