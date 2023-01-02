Киев готовится к 2023 году. Оптимизм! Абсолютный! (обзор мировых СМИ)

Первые полосы мировых СМИ о войне России в Украине от 31 декабря 2022 года.

Австрия «Kleine Zeitung» — Владимир Зеленский Несокрушимый

Никто другой не сформировался в этом году как Президент Украины. Стендапер стал твердым генералом. Портрет.

Выдержать – всеми фибрами своего существа

От мальчишеского комика до военного президента: Зеленский

В этом году журнал Time назвал Владимира Зеленского «Человеком года».

Украинцы гордятся своим президентом, который всеми силами борется за их свободу.

Если писать о Владимире Зеленском, то лучше начинать с украинцев.

Из музыкантов, которые достают свои скрипки и гитары в бомбоубежищах и на станциях метро, чтобы поддержать своих собратьев Бахом или народными песнями;

Из учителей, которые пытаются обучать детей, даже если электричество несколько часов;

Из соседей, которые делят друг с другом то, что имеют в наибольшей нужде, спасая друг друга;

Из тех, кто занимался обычной гражданской работой и каждый день находился на фронте, чтобы отбросить нападавших.

Это люди, которых Владимир Зеленский представляет как президент, чья жизнь, безопасность и будущее он должен защищать.

И делает он это так, как, по-видимому, поняли даже в Кремле за последние десять месяцев, всеми фибрами своей души. «Он оказался более чем достойным нашего доверия», – сказал недавно один украинец.

Редко увидишь трансформацию, по которой прошел 44-летний Зеленский со стендап-комика в генерала. Мальчишник, дерзкий, игривый, он был таким в своих забавных шоу.

В юности он мечтал быть успешным человеком, который будет делать людей счастливыми.

В феврале, когда стало ясно, что Путин хочет уничтожить Украину, Зеленского и все украинское, Зеленский решил быть максимально серьезным и твердо стоял.

За это время он изменился и снаружи. Наверное, напряжение для души отрабатывает в президентских бункерах. Он стал физически крепким, но глаза его опухли от недосыпания, а борода поседела.

Вместо того чтобы шутить, Зеленскому приходится утешать свой народ — между ракетами и расправой над мертвецами.

Он может; публичный имидж ему знаком. И есть успехи. Украина стоит на своем. Киев стоит.

Путину пришлось свернуть свои военные цели.

Даже когда Россия уничтожает энергетические ТЭЦ и ТЭЦ не работают, Украина оказывается стабильным государством. Зеленский говорит. Он нуждается в помощи. Он появляется в парламентах разных стран.

Недавно в Вашингтоне – он впервые покинул свою страну с начала войны – и сразу вернулся.

Для кого-то появление Зеленского слишком громкое; это не удобно. Оппоненты обвиняют его в инсценировке. Он требует признаться: вы за или против диктатора в Москве, убивающего детей.

Алиса Шварцер пожаловалась, что Зеленский провоцирует, потому что требует оружия, чтобы выгнать отряд путинских солдат из страны.

В Украине вы видите это по-другому.

Зверства против мирного населения стали для кафиров визитной карточкой в украинских селах.

Зеленский использует свой талант своей страны. Но сначала, перед войной, над ним смеялись как над довольно неудачным президентом.

Он считал, что сможет договориться о мире для Донбасса путем переговоров с Путиным. Российский президент отмахнулся от него.

Зеленский говорит: Я бы предпочел не свое лицо на обложке Time, а лицо врача, изучающего лекарства от рака.

Зеленский – не нацист. Он вырос с русским языком как родным и только позже выучил украинский. А для сына еврейских родителей заявление Путина о том, что в Киеве правят «нацисты», вряд ли может быть более абсурдным. Недавно Зеленского спросили, что он будет делать после войны.

«Все, что я хочу для себя – это пива на пляже», — сказал он.

«Der Standard» – «Отвоивание Крыма»

Отвоевание Крыма украинскими военными является серьезным вариантом или просто манией величия?

Испания «El País» – «Россия разрушает Херсон в конце первого года вторжения»

Город-символ страдает от мести Путина после изгнания русских войск.

Население выглядит удрученным после 10 месяцев жизни под бомбами.

Подпись под фото: «Украинский артиллерист обстреливает российские позиции в окрестностях Бахмута на востоке Украины»

Италия. «La Repubblica» – «Тысячи семей ищут детей-заложников россиян»

«il giornale» — «Ракетный дождь на Херсон, но деспоту не хватает времени»

Изолированный от мира, отчаявшийся изнутри, борясь с беспрецедентным экономическим кризисом. Но Владимир Путин не сдается и продолжает свои безумные дела.



Нидерланды «De Volkskrant» – «Глубокие раны войны в неоккупированной Украине»

Российские солдаты въехали в первый же день и даже не остановились – думали, что едут прямо в Киев со своей длинной колонной. Спустя сорок дней они снова пересекли село в обратном направлении, преследуемые украинской армией. Косметически Городня пережила оккупацию практически невредимой. Но внутри ни один дом уже не тот.

Подпись под фото: Танцы в доме культуры села Городня.

Португалия «Publico» – «Киев готовится к 2023 году. Оптимизм! Абсолютный!»



Швейцария «Blick» – «Десять пожеланий на новый год»

2022 год принес нам войны, кризисы и крушения, но надежда умирает последней: Чего мы можем ожидать от следующих 12 месяцев, не будучи наивными.

Желание 1

Перемирие в Украине. Война закончилась, Украина освобождена, восстановление идет, Путин свергнут, Россия с упреком совести вернулась в круг современных наций – нет, надеяться на это было бы действительно наивно. Однако реально то, что если один из противников войны достигнет своих военных границ, это может открыть путь для переговоров о прекращении огня. По крайней мере, это положило бы конец смертоносной бомбардировке.

«Arab News» — «Война в Европе»

Подпись под фото: Солдат из артиллерийского подразделения бросает пустой снаряд, когда украинские силы ведут огонь по российским позициям в пятницу в окрестностях Бахмута, восточная Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усилила противовоздушную оборону и усилит ее в 2023 году, чтобы защитить себя и весь европейский континент.

США «Arkansas Democrat-Gazette» — «Горе войны»

Подпись под фото: Мать украинского военного Игоря Лихонина, погибшего 20 ноября, посещает его могилу на кладбище в Харькове в пятницу. Вооруженные силы Украины заявили в пятницу, что помешали очередному вылету беспилотников, нацеленному на Киев. Новые нападения произошли после того, как президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин пообещали углубить двустороннее сотрудничество.

Среди погибших года упомянули жителей Арканзаса

Среди умерших в 2022 году жителей Арканзаса были режиссер документальных фильмов из Литтл-Рока, отмеченный наградами, и две женщины-политические пионеры Арканзаса.

50-летний Брент Рено, выросший в Литл-Роке и окончивший среднюю школу Холла, погиб 13 марта под Киевом, Украина, когда российские силы, вторгшиеся в страну, обстреляли его автомобиль и поразили его.

Согласно данным The New York Times, Рено был первым журналистом, убитым во время репортажей о войне в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский написал: «Брент, талантливый и отважный журналист, погиб, документируя человеческие трагедии, разорения и страдания миллионов в Украине».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ