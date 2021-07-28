Пенсию отсудили: когда выплатят деньги?

Один из проблемных вопросов нашего государства – невыполнение решений судов в социальной сфере. Речь идет о пенсиях и соцвыплатах, в том числе – детям войны, чернобыльцам, военнослужащим, переселенцам. Сложившаяся ситуация заставляет людей усомниться в справедливости судебной системы, особенно когда они годами ходят по кругу в надежде получить причитающееся. Оказалось, что эта проблема не меньше волнует и самих судей, ведь судопроизводство, которое не приносит результата, никому не нужно. Именно поэтому представители судебной ветви власти обратились к Министерству социальной политики и исполнительной службе Министерства юстиции с тем, что пора бы принять меры в решении многолетней проблемы.

Какие уловки придумывают чиновники?

Часть людей, которые имеют на руках положительные судебные решения, в свое время не получили денег и просто ждут… Другая часть – активные борцы, которые снова и снова обращаются в суды с исками уже об исполнении судебного решения. Но и тут не у всех получается.

По словам Михаила Смоковича, главы Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины, с момента появления административной юстиции в 2005 году споры об исполнении судебных решений составляют более двух миллионов дел. Только в 2020 году таких дел было более 140 тысяч, а за полгода 2021-го – более 90 тысяч.

С одной стороны, органы социальной защиты или управление Пенсионного фонда зачастую разводят руками. Мол, в казне нет средств. Или начисляют положенную сумму, но не выплачивают ее. По словам главы Совета судей Украины Богдана Монича, бывает даже так. Пенсионный фонд выполняет решение суда о пересчете пенсии. Один месяц выплачивает пенсию в новом размере, а в следующем месяце повторно принимает решение не платить ее. И человек вынужден повторно обращаться в суд с тем же вопросом.

Более одного триллиона гривен задолжала Украина своим гражданам за всю историю нашего государства.

(По информации Министерства юстиции Украины)

С другой стороны, не могут заставить чиновников выполнить решение суда и представители исполнительной службы. Так, замминистра юстиции Андрей Гайченко сообщил о том, что в исполнительной службе находятся десятки тысяч судебных решений. Но невозможно арестовать счет Пенсионного фонда и взыскать задолженность, как это можно сделать при взыскании зарплаты с коммерческой структуры. В противном случае будут парализованы все остальные выплаты.

Другие меры воздействия тоже есть, но они малоэффективны. Исполнители могут выписать два штрафа и сообщить о невыполнении судебного решения в правоохранительные органы. Но есть объективная причина невыполнения судебных решений – это отсутствие финансирования. Нет денег – ничего нельзя сделать.

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Пути решения: болезненные и не очень

Не стоит забывать и о том, что должники зачастую обжалуют решения суда о выплатах – и истец снова в проигрыше. Обжалуют госструктуры и постановление о наложении штрафа. Бывает, что судьи отменяют постановления о штрафах, а заодно отменяют постановление об окончании исполнительного производства, поскольку судебное решение не выполнено. Если постановление об окончании исполнительного производства отменено, то и рычагов влияния у исполнителей больше нет. Замкнутый круг.

В итоге – суды загружены, исполнительная служба загружена, и вроде бы все при деле, но результат нулевой. Что делать?

Исполнительная служба Минюста считает, что единственный выход – или финансирование таких выплат, или изменение законодательства, которое позволит взыскивать средства с должников.

Виталий Музыченко, замминистра социальной политики, предложил создать отдельный реестр судебных решений и постепенно, в рамках финансовых возможностей, выплачивать имеющуюся задолженность. Но уточнил, что без дополнительного ресурса это невозможно. Есть всего два пути: прямая дотация из госбюджета или повышение налогов.

Есть вариант решения вопроса и у Галины Третьяковой, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Она считает, что поддерживать нужно только тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. В целом стоит отказаться от лишних социальных гарантий, и ее подразделение усиленно над этим работает.

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Можно было попытаться понять предложения представителя «социального комитета», если бы наши граждане получали достойные пенсии и социальные выплаты. Правда, в этом случае и судебных решений было бы не так много. А тут наоборот – справедливости ищут те, кого лишили законных выплат и, очень часто, – обрекли на нищенское существование. И если бы людей спросили, где взять деньги на выплаты – ответ был бы однозначный. Надо сбалансировать эти самые выплаты, а то одним – миллионы, другим – пару тысяч. И тогда не пришлось бы душить людей налогами и сужать положенные по закону социальные гарантии.

Ольга Новикова

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