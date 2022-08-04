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Военный «Привоз»: какую рыбу сейчас можно купить и сколько она стоит

Военный «Привоз»: какую рыбу сейчас можно купить и сколько она стоит

Ассортимент рыбы стал меньше, а стоит она дороже — так изменила ситуацию с рыбой на одесском «Привозе» война. Об этом в репортаже наших партнеров из «Суспільне. Одеса» со знаменитого одесского рынка.

Продавцы объясняют сложившуюся ситуацию тем, что рыбаки почти не привозят морской лов, ведь побережье заминировано.

Одесских бычков и камбалу продают поштучно

Алена Чарна каждый день утром раскладывает рыбу на одном из прилавков на рынке «Привоз». Цены поднялись на 20-30%, ассортимент существенно уменьшился: камбалы и тюльки стало меньше, карась тоже почти исчез, рассказала продавщица.

«Привозят очень мало: допустим, пять-шесть килограммов бычка, немного ставридки, немного саргана. Поштучно, потому что ловят с берега на удочку», — добавила женщина.

Торгует на «Привозе» и Мария. Говорит, что раньше продавала черноморку. Но сейчас ее нет. Так же нет анчоусов и феррин. Покупатели этим недовольны.

Одесситы требуют тюльку-черноморку

«Они нам, если честно, уже надоели с этими вопросами. С утра начинается: черноморка, черноморка. Мы нервничаем. Объясняем, что у нас война. В море суда не выпускают, рыба не ловится. А они: «мы понимаем, но мы ее хотим!», — поделилась женщина.

Юрий пришел на рынок искать одесскую тюльку. Но безрезультатно. Пробует удачу еще за одним прилавком:

— Тюльки, вижу, нет?

— К сожалению, нет тюльки нашей.

— Плохо-плохо, а когда будет?

— В этом году, наверное. Когда мир наступит, тогда и тюлька будет. Проклятая война.

Мужчина удивляется почему баркасы не привозят тюльку.

«Не знаю, почему баркасы не пускают, если корабли пошли к морю, зерновозы, баркасы тоже можно пускать уже. Они ведь не плавают так далеко», — рассказал он.

рыба на привозе

Речная рыба

Ольга Пазина продает речную рыбу. Ее привозят по большей части из Черкасской области и с юга Одесщины. Также в ассортименте есть кефаль.

«Из Вилково у нас сегодня только кефаль, наверное, она заходит где-то в залив и там ее ловят напрямую. В море рыбу не ловят», — объяснила продавщица.

Война повлияла не только на количество и ассортимент рыбы, но и график работы. Вечером покупателей гораздо меньше, чем раньше, рассказали продавцы.

Фото, видео и источник: «Суспільне. Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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