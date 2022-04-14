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Военный апрель по-одесски: правильная вода и немного позитива (фото)

Военный апрель по-одесски: правильная вода и немного позитива (фото)

Война… Вот уже и апрель скоро переступит свою вторую половину. В городе все цветет-зеленеет, а мы предлагаем вам подборку фотографий, где старались запечатлеть мгновения из жизни города с начала апреля по сегодняшний день.

Вот же, прелесть какая: Одесса продолжает шутить и сама себе поднимает настроение изо всех сил.

Крошечная кафешка на Новом рынке. Вот попробуй зайди к ним без улыбки.

Работающие там Юля и Настя сразу отметят:

– Мы тут горячие напитки готовим, чтобы людям хорошо было. А знаете, что бывает, когда человек не улыбается или встревожен, или вообще охвачен негативом? Вода тут же перенимает негатив и это на ней отражается, у нее формула меняется. Научно доказано. А зачем вам пить кофе, приготовленный на «неправильной» воде?! Он же вам пользу не принесет!..

Настя и Юля готовят кофе только на правильной воде

Продавщица неподалеку… вышивает, пока нет покупателей. Смотришь на нее – хоть картину пиши…

Хвостатики-ушастики умиротворяюще посапывают или поглядывают на прохожих: есть, мол, что-то вкусненькое?

Уличные картинки стали такими разными, и даже на 50-й день войны невозможно без боли смотреть на заклеенные крест-накрест окна. Подсознание словно кричит: «Такое только в фильмах про войну показывали!», сознание трезво подсказывает: «Так ведь снова война!»

Одесса, апрель 2022-13

Одесса, апрель 2022-14

В волонтерском центре

Между тем, город старается шутить. И – главное! – жить и помогать другим. Вот вам очередное уличное украшение – бочка с надписью «Нефть» и подобием новогодней елки; а рядом с очередными «ежами» кто-то торгует книгами, а кто-то ими даже очень интересуется.

В старом парке рядом с неработающей на сегодняшней кафешкой смешит объявление, что здесь, мол, не Зоопарк…

Одесса, апрель 2022

И да, ожил работами «бурлящий» и чуть скандальный до войны знаменитый перекресток. А еще, оказывается, крошечный подорожный базарчик тоже может стать поводом для радости…

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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