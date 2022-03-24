Военное положение в Одессе, день 29-й: обереги тихого центра города

Двадцать девять дней живет Одесса на военном положении. Сегодня 24 марта, а, значит, прошел ровно месяц с начала войны. Как поживает тихий центр города?

Он кажется еще более притихшим… Исправно ходит транспорт и чистота на улицах такая, словно их вымыли специальным шампунем. День солнечный, теплый.

На воротах одного из домов красуется рождественско-новогодний венок. Женщина выходит из подъезда, поясняет:

– Решили не снимать. Пусть висит: это теперь наш оберег.

Везде – свои обереги, в прямом и переносном смысле. Многие заведения закрыли стеклянные витрины листами ДСП. Я такое вижу в Одессе впервые. Некоторые окна закрыты мешками с песком.

Многое теперь для нас – впервые. Даже привычные стрит-арты – муралы стали наполняться новым смыслом.

Коммунальщики вскапывают клумбы у деревьев. Радует и тот факт, что стали открываться магазины с «неедой», салоны, парикмахерские, маленькие кафешки, даже мастерские.

У одного из салонов стоит сотрудница. Приглашает зайти вовнутрь, полюбоваться пасхальным деревом.

– Я его сама делала. Уже несколько лет оно у нас стоит. Оберегает нас…

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