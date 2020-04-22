Вода на исходе: возможен ли в Украине питьевой апокалипсис?

Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав потребителей. То есть воду в наши дома и квартиры могут подавать лишь в определенное время. Об этом недавно заявили в Государственном агентстве водных ресурсов. Есть ли серьезные основания для ограничений?

Наши реки испаряются

Прошедшая зима порадовала многих. Еще бы – стояла относительно теплая погода, не было гололеда и снежных заносов. Весна чуть прохладнее, но осадков по состоянию на сегодняшний день тоже было немного. Увы, такая природная стабильность вызывает массу опасений у экологов и специалистов по управлению водным хозяйством Украины. Тем более что и в 2019-м осадков тоже выпало мало – лишь три четверти нормы. Это сказалось на реках, водность которых значительно уменьшилась.

– Реки сейчас не наполняются, поэтому будет дефицит воды, и к этому надо быть готовыми, – уточнила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Наши реки не только не наполняются, но и мелеют, а то и вовсе исчезают. За последние 30 лет в Украине «пропало» 10 тысяч рек. Проблема еще и в том, что водные ресурсы на территории страны размещены неравномерно. Например, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях воды просто не хватает. А с учетом аномально теплой погоды нехватку воды в последнее время ощущают Черкасская и Киевская области. Более тысячи населенных пунктов Украины нуждаются в привозной питьевой воде.

Надо учиться экономить

По данным Института водных проблем и мелиорации, по запасам пресных, поверхностных и подземных вод Украина занимает второе место с конца в Европе и даже сейчас является малообеспеченной водой страной. А с учетом климатических изменений и стремительного повышения температуры, по прогнозам, через 10-15 лет поверхностные воды в Украине могут практически полностью исчезнуть.

– Нужно уже сейчас экономить воду. От того, будем ли мы иметь запасы воды, зависит наша экономика. В Украине этого запаса прочности практически не осталось, – заявил кандидат биологических наук Богдан Проц.

В ближайшее время Укргидрометцентр прогнозирует проблемы с наполнением водой каскада днепровских водохранилищ, что повлияет на обеспечение населения питьевой водой и скажется на агросекторе. Если будут приняты меры по ограничению водопользования, успокаивают в Госводагентстве, в приоритете будет обеспечение водой питьевых и бытовых потребностей населения.

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Фото: Политрада

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