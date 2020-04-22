fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Вода на исходе: возможен ли в Украине питьевой апокалипсис?

Вода на исходе: возможен ли в Украине питьевой апокалипсис?

Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав потребителей. То есть воду в наши дома и квартиры могут подавать лишь в определенное время. Об этом недавно заявили в Государственном агентстве водных ресурсов. Есть ли серьезные основания для ограничений?

Наши реки испаряются

Прошедшая зима порадовала многих. Еще бы – стояла относительно теплая погода, не было гололеда и снежных заносов. Весна чуть прохладнее, но осадков по состоянию на сегодняшний день тоже было немного. Увы, такая природная стабильность вызывает массу опасений у экологов и специалистов по управлению водным хозяйством Украины. Тем более что и в 2019-м осадков тоже выпало мало – лишь три четверти нормы. Это сказалось на реках, водность которых значительно уменьшилась.

– Реки сейчас не наполняются, поэтому будет дефицит воды, и к этому надо быть готовыми, – уточнила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Наши реки не только не наполняются, но и мелеют, а то и вовсе исчезают. За последние 30 лет в Украине «пропало» 10 тысяч рек. Проблема еще и в том, что водные ресурсы на территории страны размещены неравномерно. Например, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях воды просто не хватает. А с учетом аномально теплой погоды нехватку воды в последнее время ощущают Черкасская и Киевская области. Более тысячи населенных пунктов Украины нуждаются в привозной питьевой воде.

Надо учиться экономить

По данным Института водных проблем и мелиорации, по запасам пресных, поверхностных и подземных вод Украина занимает второе место с конца в Европе и даже сейчас является малообеспеченной водой страной. А с учетом климатических изменений и стремительного повышения температуры, по прогнозам, через 10-15 лет поверхностные воды в Украине могут практически полностью исчезнуть.

– Нужно уже сейчас экономить воду. От того, будем ли мы иметь запасы воды, зависит наша экономика. В Украине этого запаса прочности практически не осталось, – заявил кандидат биологических наук Богдан Проц.

В ближайшее время Укргидрометцентр прогнозирует проблемы с наполнением водой каскада днепровских водохранилищ, что повлияет на обеспечение населения питьевой водой и скажется на агросекторе. Если будут приняты меры по ограничению водопользования, успокаивают в  Госводагентстве, в приоритете будет обеспечение водой питьевых и бытовых потребностей населения.

На грани

ООН признает дефицит воды проблемой №1 в мире

Треть крупнейших систем подземных вод в мире находится под угрозой высыхания

Фото: Политрада

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить