Кабмин принял Постановление о цене на газ Кабинет министров Украины принял Постановление №25, которым ограничил цену на газ для бытовых потребителей максимумом в 6,99 гривны за м3. Ценник будет действителен на весь период карантина. Скорее всего, эта цена на голубое топливо не изменится и в марте. ПОДРОБНЕЕ

Как сменить поставщика газа?- пошаговая инструкция С августа прошлого года тарифы на газ пошли в гору – таким образом потребители познакомились с газовым рынком. В январе по Украине прокатилась волна выступлений против роста стоимости коммунальных услуг. В результате тариф на газ для потребителей большинства компаний-поставщиков снизили до 6,99 гривны. Но сразу дали понять, что это временно – до 31 марта. Затем газ, вероятнее всего, снова будет дорожать. А тарифы, как и раньше, будут отличаться в зависимости от поставщика. Как сменить поставщика и покупать газ дешевле? ПОДРОБНЕЕ