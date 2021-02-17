2300 гривен в месяц в среднем украинцы вынуждены тратить на коммунальные услуги за однокомнатную квартиру.
Такие данные озвучил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Таким образом, при зарплате около 12 тысяч гривен, на оплату услуг ЖКХ уходит почти 20% дохода потребителей. По заявлению чиновника, «такая пропорция очень сложная». И это мягко сказано, особенно если взять в расчет минимальные зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Министр также отметил, что изменения стоимости газа приводят к росту тарифов на отопление и горячую воду. А сколько вы платите за коммуналку?
Фото: dengi.ua
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