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Во сколько обходятся украинцам коммунальные услуги?

Во сколько обходятся украинцам коммунальные услуги?

2300 гривен в месяц в среднем украинцы вынуждены тратить на коммунальные услуги за однокомнатную квартиру.

Такие данные озвучил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Таким образом, при зарплате около 12 тысяч гривен, на оплату услуг ЖКХ уходит почти 20% дохода потребителей. По заявлению чиновника, «такая пропорция очень сложная». И это мягко сказано, особенно если взять в расчет минимальные зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Министр также отметил, что изменения стоимости газа приводят к росту тарифов на отопление и горячую воду. А сколько вы платите за коммуналку?

Фото: dengi.ua

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