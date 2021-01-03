Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2458*, направленный на урегулирование некоторых вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. По мнению законодателей, он призван улучшить качество работы коммунальщиков и защитить интересы потребителей, что очень актуально с учетом роста тарифов в начале нового года. О чем конкретно идет речь в новом документе?

Новшество №1: упрощается порядок заключения договоров с поставщиками коммунальных услуг

Новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предписывал потребителям до 1 мая 2020 года заключить с коммунальщиками новые виды договоров:

индивидуальный;

коллективный;

договор коллективного потребителя.

В связи с пандемией сроки были перенесены на «послекарантинное» время. С вступлением в силу нового документа (пока он ожидает подписи президента) совладельцы многоквартирных домов должны подписать договоры с коммунальщиками до 30 апреля 2021 года. Если к этому времени потребители не определятся, с ними по умолчанию заключается публичный договор присоединения, или договор оферты (это не касается услуг по поставке и распределению природного газа и услуг по поставке и распределению электроэнергии).

Публичный договор будет считаться заключенным, если в течение 30 дней со дня его опубликования на официальном сайте органа местного самоуправления или на сайте исполнителя услуги владелец не отказался от коммунальной услуги. Это касается как жителей многоквартирных домов, так и собственников индивидуальных (частных) домов. При несогласии владельцы частных домов должны будут обратиться к поставщику услуги с соответствующим заявлением. А члены ОСМД смогут сменить вид договора на собрании жильцов, составив соответствующий протокол и передав его коммунальщикам.

Важно знать!

В пределах одного многоквартирного дома разрешается выбирать различные модели организации договорных отношений по разным видам коммунальных услуг.

Новшество №2: платежек будет больше, но они станут понятнее

Ранее Верховная Рада ввела законодательную норму, согласно которой количество платежек за коммунальные услуги должно было возрасти до четырех: за саму услугу, за абонентское обслуживание, за обслуживание узлов учета плюс взносы на установку общедомового счетчика.

Это привело бы к тому, что потребитель оплачивал бы большую комиссию за услуги банков или почты. Но данная норма с четырьмя платежками так и не заработала. Теперь количество платежек по каждой услуге будет равняться двум: за саму услугу (куда войдет и стоимость установки счетчика) и за абонентское обслуживание (куда будет включено обслуживание счетчика). Правда, в случае с оплатой за воду по договору публичного присоединения придется платить три платежа, как, впрочем, и за тепло – при наличии горячей воды.

Тепло

1. Плата за услугу по поставке тепловой энергии.

2. Плата за услугу по поставке горячей воды (если она есть).

3. Плата за абонентское обслуживание.

Вода

1. Плата за услугу по централизованному водоснабжению.

2. Плата за услугу по централизованному водоотводу.

3. Плата за абонентское обслуживание.

Важно знать!

Владельцам (совладельцам) помещений с индивидуальными системами отопления и (или) горячего водоснабжения, которые оплачивают абонплату, на этот платеж предоставляются льготы и субсидии.

Новшество №3: урегулировано техобслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах

По словам экспертов, в течение длительного времени этот вопрос на законодательном уровне не решался. Обслуживание сетей практически с 2015 года не осуществлялось, а это реальная проблема безопасности жильцов многоквартирных домов. Новый документ устанавливает условия технического обслуживания, а также определяет ответственным за его проведение оператора газораспределительных систем (облгаз) или другого субъекта хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ.

Глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов советует совладельцам выбрать себе компанию, которая на основе договора и согласованной цены будет выполнять обслуживание внутридомовых систем. Там, где жители дома не создали ОСМД и не предоставили право обслуживания управляющим компаниям, такое обслуживание облгазы могут навязать в принудительном порядке.

Важно знать!

Техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения и в частных, и в многоквартирных домах осуществляется за счет владельцев (совладельцев) дома. При этом обязанность по ликвидации аварийных ситуаций на внутридомовых системах возлагается на оператора газораспределительной системы.

Новшество №4: оборудовать многоквартирные дома счетчиками тепла и воды полностью

На сегодняшний день жилые здания оборудованы общедомовыми счетчиками тепловой энергии на 81,7%, холодной воды – на 75,6%. Полностью обеспечить коммерческий учет энергоносителей предприятия тепло- и водоснабжения должны до 1 августа 2022 года. После этой даты за отсутствие коммерческих узлов учета предприятие будут штрафовать.

При заключении индивидуального договора или индивидуального договора с обслуживанием внутридомовых систем обслуживание и замена узлов коммерческого учета производится за счет абонплаты. При заключении коллективного договора или договора коллективного потребителя обслуживание и замена узлов коммерческого учета производится за счет совладельцев многоквартирного дома.

Важно знать!

Закон также предусматривает, что совладельцы дома могут самостоятельно, за свой счет установить и обслуживать счетчики на воду и тепло. В таком случае они будут платить за эту услугу меньше – затраты потребителей будут засчитаны в счет будущих платежей.

Новшество №5: придомовую территорию обязаны выделить собственникам дома

Несмотря на то, что несколько лет назад ЖЭКи в большинстве своем стали управляющими компаниями, и сейчас есть много домов, где форма правления не определена. В многоквартирных домах, в которых на 1 января 2021 не создано ОСМД и не был объявлен конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома, местные власти обязаны будут провести такой конкурс до 1 мая 2021 года.

Далее – еще более масштабные планы. С 1 января 2023 года уборка придомовой территории будет осуществляться только в том случае, если она, по данным Государственного земельного кадастра, находится в собственности или в пользовании совладельцев многоквартирного дома.

В ином случае уборка и другие услуги по обслуживанию территории вокруг дома могут быть включены в смету расходов на содержание дома исключительно по согласию потребителей.

Важно знать!

По словам экспертов, норма закона с передачей земли совладельцам практически невыполнима. Заниматься этим должны органы местного самоуправления, но они вряд ли так легко откажутся от земли, которая находится в коммунальной собственности. Еще один момент: жильцы и управитель должны согласовать с местной властью границы и площади территории, которую они согласны содержать. И тут может помешать пассивность потребителей.

Работа над документом, который мы разложили по полочкам, длилась почти два года. При его первичном рассмотрении и принятии вносились многочисленные правки. Последнюю редакцию на суд общественности пока не представили. Закон еще должен подписать президент.

Для справки

В законопроекте №2458 есть еще ряд изменений – менее глобальных, но не менее важных. Когда документ заработает, потребителю не придется бороться с коммунальщиками, как это часто бывает, один на один. Управляющему многоквартирного дома будет предоставлено право в течение пяти дней направлять исполнителям коммунальных услуг жалобы потребителей. Исполнители, в свою очередь, также в течение пяти дней обязаны будут отреагировать и принять соответствующие меры.

*«О внесении изменений в некоторые законы Украины в отношении урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг».

Ольга Новикова