Во саду ли в огороде: осенние советы дачникам

В октябре у дачников открывается второе дыхание: день становится короче и прохладнее, а столько всего еще нужно успеть сделать. Сейчас самое время приступить к санитарным обрезкам деревьев и кустарников. Кроме того, именно сейчас – время осенних посадок.

Сад, огород, виноградник, цветник

Сад. Если почва сухая, не поленитесь в выкопанную посадочную яму вылить пару ведер воды и только после полного ее впитывания приступайте к посадке. Осенняя посадка предпочтительна еще и тем, что осенью ассортимент саженцев значительно шире. А вот весной можно попасть на саженцы, зимовавшие в прикопе.

Огород. Продолжайте перекапывать все освободившиеся от овощей грядки. И самое главное при осенней перекопке – не разбивайте земляной ком лопатой, за вас это сделают осадки и морозы. Именно в октябре лучше всего заготавливать почвосмесь для рассады. Семенной картофель для более ранней всхожести необходимо озеленить.

Виноградник. Урожай к этому времени уже весь собран, но не торопитесь удалять зеленые, не вызревшие побеги. Они не повлияют на вызревание одревесневших лоз, но свои пластические вещества, в том числе из листьев, отдадут корням. А это – залог успешной перезимовки. Также не торопитесь обрезать листья, они сами опадут после заморозков.

Цветник. Все зимующие растения необходимо подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Выкапывают и готовят к хранению луковицы гладиолусов. Луковицы цветов, зацветающих весной, высаживают осенью. Исключение составляет, например, шафран, цветущий осенью.

Фитофтороз: избавиться нельзя, ослабить можно

Кроме химических методов борьбы с фитофторой, многие дачники отдают предпочтение народным и биологическим препаратам или биофунгицидам.

Народные методы менее эффективны и более подходят для профилактики или обработки грядок, если поражение фитофторой было незначительным.

К народным средствам относятся:

пролив почвы горячим раствором марганцовки (5 г на 1 л воды), после которого грядку накрывают полиэтиленовой пленкой на несколько часов;

обработка почвы раствором перебродившего кефира (1:10) или сыворотки (1:1) в воде с добавлением йода (2 капли на 1 л раствора);

обработка почвы отваром иголок ели или сосны: хвою кипятят в воде в концентрации 1:2 на медленном огне в течение 15 минут.

В отличие от химических фунгицидов, биофунгициды не имеют отрицательного воздействия на почву. Они содержат биологический материал, который угнетающе воздействует на фитофтору. Обрабатывают почву после захода солнца, вечером, с последующим боронованием, так как эти бактерии не переносят солнечного света.

Как сажать смородину

Сроки осенней посадки смородины зависят от погодных условий: чем дольше держится положительная температура воздуха, тем позже можно провести посадку. Как правило, на саженцах уже должны начать опадать или полностью опасть листья. Но и затягивать не стоит: за две-четыре недели до предполагаемых заморозков саженец должен прижиться на новом месте и образовать молодые корешки.

Смородину, в отличие от крыжовника, высаживают с 45-градусным наклоном. При этом корень должен смотреть на юг, а побеги – на север. Как правило, при посадке рекомендуется заглубить корневую шейку (место отхождения первого корня от ствола) на 5-10 см с учетом оседания почвы.

Не всегда на это поднимется рука, но для получения хороших урожаев необходимо в год посадки на саженце оставить не более трех побегов по три-четыре почки на каждом! На второй и третий год оставляют еще по три побега, а на четвертый год полностью вырезают три самых старых побега, заменяя их тремя молодыми.

Для красной смородины количество побегов кратно двум: на второй-четвертый год оставляют по два молодых побега, а на пятый сезон два самых старых побега вырезают на кольцо, заменяя их двумя молодыми побегами. Все дело в том, что плодоносность побегов красной смородины сохраняется пять-шесть лет.

И еще. Опытные садоводы рекомендуют первое цветение удалять полностью, не давая образоваться завязи.

Также не выбрасывайте отрезанные побеги. Нарежьте их на черенки (три-четыре почки) и воткните во влажную почву под углом 45 градусов так, чтобы на поверхности осталась одна почка. Через год у вас будут свои саженцы. Укореняемость черенков очень высокая.

Выбираем правильные саженцы

Купить нужный сорт плодового дерева или кустарника сегодня не проблема. Ассортимент настолько велик, что даже бывалые дачники ведутся на красивые фотографии и реальные плоды, не обращая внимания на общее состояние саженца.

Общее правило для любых листопадных саженцев: они должны быть без листьев, а корни защищены от пересыхания. Если соблазн все же велик, то сразу удалите все листья, чтобы уменьшить испарение влаги;

Главное внимание необходимо уделять именно размеру и состоянию корня, а не верхушки;

При покупке саженцев смородины с открытой корневой системой лучше приобретать однолетние экземпляры;

Практически гарантированно приживутся саженцы в контейнерах. Главное – убедиться, что растение посажено в контейнер не за неделю до продажи, смотрите за тем, чтобы оно плотно сидело в горшке. Очень хорошо, если видны корни через дренажные отверстия. Обращайте внимание на корневую шейку: она должна быть здоровой, чистой, без каких-либо признаков загнивания;

Перед посадкой любых саженцев рекомендуется подрезать (освежить) кончики подсохших корней до живой ткани, а также полностью вырезать поврежденные корни;

Если все же купили саженец с подсушенными корнями, держите его до поездки на дачу в ведре с водой;

Будьте осторожны при покупке разных новинок: часто они являются объектами обмана.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как высаживать землянику ранней осенью.