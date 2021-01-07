Путешествие к святым местам, как на территории Украины, так и за рубежом, давно стало доброй христианской традицией. Ведь это не только познавательная экскурсия, но и способ понять себя и окружающий мир, очистить душу и взглянуть на жизнь иными глазами.

Об этом нам рассказал архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской Епархии, председатель Одесского Епархиального Паломнического отдела святого апостола Андрея Первозванного, наместник Одесского Свято-Иверского мужского монастыря.

– Паломничество совершают обязательно глубоко верующие люди или иногда к святым местам отправляются из обыкновенного любопытства?

– Для обозначения людей, которые едут по святым местам из любопытства, есть свой термин – религиозный туризм. Он имеет право на существование, потому что людям всегда любопытно увидеть что-то новое. Это и историческая, и культурная сторона, то есть поле, интересное для исследования.

Если говорить об украинских святынях, у нас есть три лавры, которые имеют богатейшую историю, замечательную архитектуру, самобытное богослужебное пение, корни которого уходят в украинскую церковную музыку. Также большой интерес для человека нецерковного представляет изобразительное искусство. Все это богатый источник познания, поэтому религиозный туризм — направление в жизни украинцев, которое не только имеет право на существование, но и даже должно быть.

– Какие задачи у паломников?

– Люди едут в паломничество, чтобы отвлечься от той суеты, к которой они привыкли в своей повседневной жизни, чтобы излечиться от недугов – как физических, так и душевных, духовных. Кроме того, это открытие для себя святости, потому что любой монастырь или храм возникают, как правило, возле особенной святыни – то ли это чудотворная икона, то ли мощи подвижника благочестия, то ли источник, вода из которого обладает чудотворными свойствами.

Люди во время поездки исповедуются, причащаются, и делают это с особым благоговением, к которому обязывает место, в котором они находятся. Из паломничества человек возвращается обновленным, исцеленным духовно и физически. У него появляются силы, чтобы вновь работать, жить и помогать людям, делать мир немножко лучше, чище и добрее.

– Много ли одесситов совершают паломничество?

– Количество паломников увеличивается. У нас есть даже такая традиция – в августе из Каменец-Подольского более 230 километров люди преодолевают пешком, с молитвой, до святой Почаевской горы. Количество паломников в этом году было больше, чем в прошлом, а в прошлом – больше, чем в позапрошлом.

Древняя мудрость гласит: «К пустому колодцу за водой не ходят». Если есть, за чем идти, люди собираются и идут. Идут пожилые, с детьми, едут инвалиды на колясках. Это очень трогательное и впечатляющее зрелище. Люди идут и верят. Вот благодаря таким паломничествам, неважно, Крестный Ход это или поездка на автобусе, Украина не ухнула еще в пропасть бездуховности и потребительского отношения к жизни.

– Есть ли разница между Крестным Ходом и паломничеством?

– По сути, различие между ними только в подходе. Если поездка больше сопряжена с комфортом, то во время Крестного Хода основное внимание уделяется физическому подвигу. Учитывая, что это делается ради Бога, Господь принимает любую жертву, которую может принести ему человек. И если эта жертва, говоря фигурально, приносится ногами, но при этом с молитвой и от души, Бог, конечно, и это принимает. Люди чувствуют, что им нужно как-то послужить Богу, и паломничество – один из видов такого служения.

Одесские паломники: пешком, автобусом, самолетом

Сейчас люди все больше стали обращаться к духовной стороне жизни, и одной из ее многочисленных граней стало паломничество по святым местам. О том, куда и как отправляются одесские паломники, мы поговорили с заместителем председателя Одесского Епархиального Паломнического отдела святого апостола Андрея Первозванного Арсением.

– Какие поездки по святым местам совершают одесские паломники? Есть ли такие святыни в Одесской области?

– География паломничества у нас достаточно обширная: это поездки по Украине, в Россию и дальнее зарубежье. Есть короткие поездки по Одесской области, когда паломники посещают храмы в Белгороде-Днестровском или в селе Шабо, где находится храм святителя Николая, куда мы ездим на молебны. Там имеется много чудотворных икон, находится источник Иоанна Сочавского. Есть у нас православные экскурсии по монастырям и храмам Одессы. Чтобы увидеть одесские святыни, к нам даже приезжают верующие из других городов.

Что касается Украины, то самыми главными ее святынями считаются три наших лавры – Почаевская, Святогорская и Киево-Печерская.

– Какие бывают виды паломничества?

– Одним из видов паломничества является Крестный Ход, и один из самых известных в Украине – Почаевский. Из Одессы мы организуем автобусы до Каменец-Подольского, а уже оттуда до Почаева люди идут пешком шесть дней, ночуют в палатках. Крестный Ход – самое серьезное паломничество.

– Выезжают ли наши паломники за рубеж?

– Мы также организуем паломничества в ближнее зарубежье. Паломники путешествуют в автобусах, ночуют и питаются в гостиницах при монастырях. Прошли те времена, когда паломники спали в храме на полу.

Что касается заграницы, то самое главное направление – Святая Земля в Израиле. В этих местах ходил сам Господь, Божья Матерь, апостолы, там все дышит многовековой историей.

Также мы посещаем много святынь в Сербии и Черногории, в Румынии, Италии, в частности в городе Бари, где хранятся мощи святителя Николая.

– Есть ли у одесситов возможность посетить главную православную святыню – гору Афон?

– Паломники могут путешествовать по всей Греции с посещением острова Корфу, где находятся мощи святителя Спиридона, монастыри Метеоры. На Афон в монастыри пускают только мужчин, а женщины на корабле могут проплыть мимо и посмотреть на них со стороны. Бывает даже, что на корабль вывозят мощи для поклонения.

Женщин на Афон не пускают, это запрет самой Пресвятой Богородицы. В IV веке на полуостров прибыла царица Плакидия – поклониться святыням в соборе Ватопедского монастыря. Монахи встретили ее на берегу и напомнили, что женщинам запрещено ступать на Афонскую землю. Плакидия ответила, что она царица, и на нее это правило не распространяется. В соборе ей явилась Пресвятая Дева и сказала: «Здесь только одна царица, и это я, а ты должна уйти». И праведная Плакидия покорилась. С тех пор ни одна женщина на Афоне не бывала. В Греции это даже запрещено на законодательном уровне – существует уголовная статья за проникновение женщин на Афон.

Паломничество на Афон позволяет мужчинам-паломникам соприкоснуться с монашеским миром, узнать, как живет это государство в государстве. Ведь там свои законы, власть, полиция, монашеский устав, по которому паломники живут в эти дни. Они ночуют в монастырях, присутствуют на ночных службах, участвуют в трапезе вместе с монахами, то есть полностью погружаются в тот мир.

– Эти путешествия оплачивают сами паломники?

– Да, они платят сами за себя. Бывает, что по Украине, чаще по Одесской области, во время какого-то престольного праздника мы выделяем автобусы. Бесплатные поездки организуем в скит от Успенского монастыря в селе Мариновка, когда там служит владыка митрополит Агафангел. А также в Измаил, когда там проходит Крестный Ход.

– А какова возрастная категория паломников?

– Контингент очень разный – и молодежь, и люди среднего возраста, и родители с детьми, и старики. Есть много случаев, когда молодые люди знакомятся в паломничестве и потом создают семью. Поездки по тем странам, где нет Православия, но хранятся православные святыни, обязательно сопровождает священник. А вот по Украине не всегда получается найти батюшку, чтобы поехал с группой, но всегда есть сопровождающий.

– Как на паломниках отразился коронавирус?

– Сейчас из-за эпидемической ситуации поездок стало намного меньше. Паломничество за границу полностью прекратилось, надеемся, что временно. Совершить его можно только по Украине. Но и такие поездки немногочисленны – люди боятся путешествовать, а кроме того, не все монастыри принимают паломников. Однако путешествия к святым местам, пусть и реже, но продолжаются.

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