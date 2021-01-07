Новости Одессы и Одесской области

Владыка Диодор: «Из паломничества человек возвращается обновленным…»

Владыка Диодор: «Из паломничества человек возвращается обновленным…»

Путешествие к святым местам, как на территории Украины, так и за рубежом, давно стало доброй христианской традицией. Ведь это не только познавательная экскурсия, но и способ понять себя и окружающий мир, очистить душу и взглянуть на жизнь иными глазами.

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Об этом нам рассказал архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской Епархии, председатель Одесского Епархиального Паломнического отдела святого апостола Андрея Первозванного, наместник Одесского Свято-Иверского мужского монастыря.

– Паломничество совершают обязательно глубоко верующие люди или иногда к святым местам отправляются из обыкновенного любопытства?

– Для обозначения людей, которые едут по святым местам из любопытства, есть свой термин – религиозный туризм. Он имеет право на существование, потому что людям всегда любопытно увидеть что-то новое. Это и историческая, и культурная сторона, то есть поле, интересное для исследования.

греция монастырь

Греция, в монастыре Панагия Малеви, в честь Успения Богородицы

Если говорить об украинских святынях, у нас есть три лавры, которые имеют богатейшую историю, замечательную архитектуру, самобытное богослужебное пение, корни которого уходят в украинскую церковную музыку. Также большой интерес для человека нецерковного представляет изобразительное искусство. Все это богатый источник познания, поэтому религиозный туризм — направление в жизни украинцев, которое не только имеет право на существование, но и даже должно быть.

– Какие задачи у паломников?

– Люди едут в паломничество, чтобы отвлечься от той суеты, к которой они привыкли в своей повседневной жизни, чтобы излечиться от недугов – как физических, так и душевных, духовных. Кроме того, это открытие для себя святости, потому что любой монастырь или храм возникают, как правило, возле особенной святыни – то ли это чудотворная икона, то ли мощи подвижника благочестия, то ли источник, вода из которого обладает чудотворными свойствами.

Люди во время поездки исповедуются, причащаются, и делают это с особым благоговением, к которому обязывает место, в котором они находятся. Из паломничества человек возвращается обновленным, исцеленным духовно и физически. У него появляются силы, чтобы вновь работать, жить и помогать людям, делать мир немножко лучше, чище и добрее.

– Много ли одесситов совершают паломничество?

– Количество паломников увеличивается. У нас есть даже такая традиция – в августе из Каменец-Подольского более 230 километров люди преодолевают пешком, с молитвой, до святой Почаевской горы. Количество паломников в этом году было больше, чем в прошлом, а в прошлом – больше, чем в позапрошлом.

Древняя мудрость гласит: «К пустому колодцу за водой не ходят». Если есть, за чем идти, люди собираются и идут. Идут пожилые, с детьми, едут инвалиды на колясках. Это очень трогательное и впечатляющее зрелище. Люди идут и верят. Вот благодаря таким паломничествам, неважно, Крестный Ход это или поездка на автобусе, Украина не ухнула еще в пропасть бездуховности и потребительского отношения к жизни.

– Есть ли разница между Крестным Ходом и паломничеством?

– По сути, различие между ними только в подходе. Если поездка больше сопряжена с комфортом, то во время Крестного Хода основное внимание уделяется физическому подвигу. Учитывая, что это делается ради Бога, Господь принимает любую жертву, которую может принести ему человек. И если эта жертва, говоря фигурально, приносится ногами, но при этом с молитвой и от души, Бог, конечно, и это принимает. Люди чувствуют, что им нужно как-то послужить Богу, и паломничество – один из видов такого служения.

Одесские паломники: пешком, автобусом, самолетом

Сейчас люди все больше стали обращаться к духовной стороне жизни, и одной из ее многочисленных граней стало паломничество по святым местам. О том, куда и как отправляются одесские паломники, мы поговорили с заместителем председателя Одесского Епархиального Паломнического отдела святого апостола Андрея Первозванного Арсением.

– Какие поездки по святым местам совершают одесские паломники? Есть ли такие святыни в Одесской области?

– География паломничества у нас достаточно обширная: это поездки по Украине, в Россию и дальнее зарубежье. Есть короткие поездки по Одесской области, когда паломники посещают храмы в Белгороде-Днестровском или в селе Шабо, где находится храм святителя Николая, куда мы ездим на молебны. Там имеется много чудотворных икон, находится источник Иоанна Сочавского. Есть у нас православные экскурсии по монастырям и храмам Одессы. Чтобы увидеть одесские святыни, к нам даже приезжают верующие из других городов.

Что касается Украины, то самыми главными ее святынями считаются три наших лавры – Почаевская, Святогорская и Киево-Печерская.

– Какие бывают виды паломничества?

– Одним из видов паломничества является Крестный Ход, и один из самых известных в Украине – Почаевский. Из Одессы мы организуем автобусы до Каменец-Подольского, а уже оттуда до Почаева люди идут пешком шесть дней, ночуют в палатках. Крестный Ход – самое серьезное паломничество.

крестный ход

Почаевский Крестный Ход

– Выезжают ли наши паломники за рубеж?

– Мы также организуем паломничества в ближнее зарубежье. Паломники путешествуют в автобусах, ночуют и питаются в гостиницах при монастырях. Прошли те времена, когда паломники спали в храме на полу.

Что касается заграницы, то самое главное направление – Святая Земля в Израиле. В этих местах ходил сам Господь, Божья Матерь, апостолы, там все дышит многовековой историей.

Также мы посещаем много святынь в Сербии и Черногории, в Румынии, Италии, в частности в городе Бари, где хранятся мощи святителя Николая.

монастырь в черногории

Черногория, в монастыре в честь святителя Василия Острожского

– Есть ли у одесситов возможность посетить главную православную святыню – гору Афон?

– Паломники могут путешествовать по всей Греции с посещением острова Корфу, где находятся мощи святителя Спиридона, монастыри Метеоры. На Афон в монастыри пускают только мужчин, а женщины на корабле могут проплыть мимо и посмотреть на них со стороны. Бывает даже, что на корабль вывозят мощи для поклонения.

греция паломничество

Греция, чтение акафиста на пароме по дороге на остров Корфу

Женщин на Афон не пускают, это запрет самой Пресвятой Богородицы. В IV веке на полуостров прибыла царица Плакидия – поклониться святыням в соборе Ватопедского монастыря. Монахи встретили ее на берегу и напомнили, что женщинам запрещено ступать на Афонскую землю. Плакидия ответила, что она царица, и на нее это правило не распространяется. В соборе ей явилась Пресвятая Дева и сказала: «Здесь только одна царица, и это я, а ты должна уйти». И праведная Плакидия покорилась. С тех пор ни одна женщина на Афоне не бывала. В Греции это даже запрещено на законодательном уровне – существует уголовная статья за проникновение женщин на Афон.

святая гора афон

На святой горе Афон

Паломничество на Афон позволяет мужчинам-паломникам соприкоснуться с монашеским миром, узнать, как живет это государство в государстве. Ведь там свои законы, власть, полиция, монашеский устав, по которому паломники живут в эти дни. Они ночуют в монастырях, присутствуют на ночных службах, участвуют в трапезе вместе с монахами, то есть полностью погружаются в тот мир.

– Эти путешествия оплачивают сами паломники?

– Да, они платят сами за себя. Бывает, что по Украине, чаще по Одесской области, во время какого-то престольного праздника мы выделяем автобусы. Бесплатные поездки организуем в скит от Успенского монастыря в селе Мариновка, когда там служит владыка митрополит Агафангел. А также в Измаил, когда там проходит Крестный Ход.

– А какова возрастная категория паломников?

– Контингент очень разный – и молодежь, и люди среднего возраста, и родители с детьми, и старики. Есть много случаев, когда молодые люди знакомятся в паломничестве и потом создают семью. Поездки по тем странам, где нет Православия, но хранятся православные святыни, обязательно сопровождает священник. А вот по Украине не всегда получается найти батюшку, чтобы поехал с группой, но всегда есть сопровождающий.

– Как на паломниках отразился коронавирус?

– Сейчас из-за эпидемической ситуации поездок стало намного меньше. Паломничество за границу полностью прекратилось, надеемся, что временно. Совершить его можно только по Украине. Но и такие поездки немногочисленны – люди боятся путешествовать, а кроме того, не все монастыри принимают паломников. Однако путешествия к святым местам, пусть и реже, но продолжаются.

Интересно почитать: Святые источники Одесской области исцелят душу и тело

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Ирина Сорокина
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