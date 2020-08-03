Вкусные покупки: путеводитель по лайфхакам сети супермаркетов «Обжора»

Не знаете как устроить гастрономическое путешествие у себя дома? Мы собрали для вас несколько простых правил покупок, которые помогут не только разнообразить каждый день, но и по максимуму использовать выгоды для покупателей в супермаркетах.

А помогла нам составить этот полезный путеводитель для одесситов — сеть супермаркетов “Обжора”, которые работают в современном и удобном для покупателей формате 24/7 магазин у дома, и где можно найти практически все, вплоть до эксклюзивной продукции собственного производства: кулинарных блюд, копченой рыбы, хлеба и выпечки, а также кондитерских изделий.

Правило №1: “Хлеб — всему голова”

Свежий ароматный хлеб и выпечка — обязательное дополнение к любому блюду, будь то основное, салат или суп. А если мы говорим о десертах, то вкусные круассаны и пирожки — сами по себе полноценное сладкое лакомство. Именно поэтому сеть “Обжора” ответственно подошла к таким продуктам, и выпекает хлебобулочные изделия под собственной торговой маркой «Горбушка». А купить их можно не только в 21 супермаркете по всей Одессе, но и заказать с доставкой в онлайн.

Белая и темная солодовая чиабатта, французский багет и другие бездрожжевые изделия, приготовленные на специальных заквасках и вручную, – это все точно стоит попробовать, тем самым внося разнообразия в привычные перекусы.

Правило №2: “У меня есть план!”

Потратьте несколько минут на составление списка необходимых вам продуктов. И еще пару — на оценивание реальной потребности в каждой покупке. При этом стоит четко спланировать свой закупочный бюджет и маршрут — это отлично срабатывает, если вы стремитесь избежать непредвиденных трат.

Например, можно спланировать что в четверг вы с друзьями смотрите футбол, поэтому нужен перекус. А что может быть лучше, чем рыбка натурального горячего копчения. Ее, к слову, тоже готовят в собственном цеху сети “Обжора”, причем, коптят на ольховых опилках. Чего тут только нет: скумбрия и ставрида, хек и салака, королевская сельдь, филе сельди по-норвежски, а еще – брюшки и хребты лосося.

Удобно и быстро планировать такие покупки в интернет-магазине. Собрав там «корзинку», вы сможете спокойно решить, что именно стоит покупать, проанализировав что было выбрано. В онлайн-магазине «Обжора» к тому же, доставка будет бесплатной, если в «корзинке» набралось на более чем 300 грн. А если такой список будет у вас под рукой во время шопинга, реально сэкономить время в супермаркете и не купить ничего лишнего.

Правило №3: “Сам себе ревизор”

Проведите оперативную ревизию продуктовых запасов, которые хранятся в холодильнике и кухонных шкафах. Четкое понимание ситуации избавит вас от ненужных покупок и огорчений по поводу неиспользованных продуктов, срок годности которых закончился раньше, чем их успели съесть или приготовить. Тоже самое касается и заказов блюд в рабочем режиме: часто заказывая перекус мы не рассчитываем свои силы.

А вы знали, что около 30% бюджета офисного сотрудника уходит на покупку ланчей? Подсказываем оптимальное решение: кулинария или свежие салаты, сэндвичи «Я ♥ fresh» «из-под ножа» производства сети “Обжора” — вкусный и, главное, полезный перекус для суперзанятых людей.

В кулинарном цеху сети «Обжора» трудятся днем и ночью, чтобы покупатели могли побаловать себя, например, аппетитной икрой из синеньких, оригинальными биточками по-одесски, нежными кабачками, запеченными с мясом или хеком, обжаренным в кукурузной муке. Да и выбор свежих салатов впечатляет: классический овощной «Цезарь» и яркий «Греческий», вкусненькая сельдь под шубой и, конечно, традиционное оливье с отварным мясом.



Почувствовать себя ревизором можно не только дома, но и в супермаркете “Обжора”, ведь в сети супермаркетов работает “Центр ваших важных вопросов” 0 800 60 90 90, с помощью которого можно влиять на работу всей сети. Персонал внимательно собирает все отзывы от покупателей, рассматривает их и отрабатывает. Благодаря этому “Обжора” меняется вместе с одесситами. Получить ответ на любой вопрос можно и через соцсети. Заходите на страничку “Обжора” в Facebook или в Instagram и смело пишите или оставляйте комментарии под постами. О постах в Instagram “Обжора” стоит сказать отдельно, ведь это пожалуй самая вкусная и полезная страница во всей Одессе, к тому же и о скидках будете знать первым!

Правило №4: “Меню — возможность открыть еду с новой стороны”

Американский эксперт по вопросам потребления Андреа Вороч вполне резонно отмечает: «Планирование рациона на неделю помогает избежать лишних покупок. Еще один способ, который избавит вас от «зависания» продуктов, — пробовать разные рецепты со сходными ингредиентами». А можно поступить еще проще — купить готовые блюда в отделе кулинарии сети «Обжора».

К слову, уже во всех супермаркетах сети “Обжора” одесситы могут попробовать эксклюзивные блюда авторства шеф-повара Synergy Group Евгения Костромицкого в удобном формате to go.

Только представьте: ресторанная подача, эксклюзивный рецепт, лучшие продукты и неповторимые сочетания… Это точно стоит попробовать каждому!

Правило №5: “Сладкие бонусы”

Собрались в супермаркет за покупками? Помните, что у каждой торговой сети, как и у “Обжоры”, есть своя система лояльности. Это позволяет экономить практически на каждой покупке. А есть ли у вас карта супермаркета — легальный пропуск в мир скидок?

Cэкономленное можно потратить как на обычные покупки, так и порадовать себя вкусненьким, как вознаграждение за обдуманный подход к ежедневным тратам. А любовь одесситов к сладкому – это отдельная история. О ней в «Обжоре» знают всё и немного больше! Не зря же собственный кондитерский цех этой сети супермаркетов выпускает свыше 90 наименований продукции: от суперпопулярных фруктовых корзинок, эклеров и «картошки» до новомодных тартов и трайфлов.



Еще один способ экономить — акции. Но как не запутаться в том, что на самом деле выгодно? Как это работает, легко продемонстрировать на примере одесской сети супермаркетов «Обжора». Например, там два раза в месяц выходит газета с супер-предложениями. В ней описаны скидки на товары, действующие в течение ближайших двух недель.

Одесситы, избалованные таким пищевым разнообразием, с гурманской разборчивостью подходят к своему ежедневному меню и обожают еду в стиле «как дома». А сеть супермаркетов “Обжора” умеет удивить и порадовать лакомствами на любой вкус!

