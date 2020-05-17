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Новости Одессы и Одесской области

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта весенних салатов для всей семьи

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта весенних салатов для всей семьи

Предлагаем аппетитную подборку вкусных и полезных салатов из свежих овощей и зелени на каждый день.

Салат с тыквой, фетой и свеклой

Ингредиенты: мякоть тыквы— 300 г, свекла — 1 шт., листья салата — 300 г, сыр фета — 200 г, оливковое масло — 100 мл, горчица — 30 г, мед — 50 г, винный уксус и кунжут — по вкусу.

Приготовление. Мякоть тыквы немного посолить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь в духовке. Смешать оставшееся масло, горчицу и мед. Добавить в смесь уксус и тщательно перемешать. Свеклу очистить и пропустить через терку, листья салата произвольно нарвать. Небольшими кубиками нарезать сыр и запеченную мякоть тыквы. Все ингредиенты соединить в глубокой емкости, полить горчично-медовым соусом и посыпать кунжутом.

Салат с морковью и грецкими орехами

Ингредиенты: крупная морковь — 250 г,  грецкие орехи — 50 г, сметана — 2 ст. ложки, сахар — 2 ч. ложки.

Приготовление. Морковь почистить, натереть на средней терке и выложить в чашу для салата. Добавить сахар по вкусу. Ядра грецких орехов измельчить в крошку и выложить в салатник с морковью. Все ингредиенты заправить сметаной и аккуратно перемешать.

Салат из кабачков

Ингредиенты: кабачок — 1 шт., огурец — 1 шт., яйца — 3 шт., зелень — 1 пуч., репчатый лук — 1 ш., чеснок — 1 зуб., растительное масло — 3 ст. ложки, лимонный сок — 1 ст. ложка, сахар и соль — по вкусу.

Приготовление. Молодой кабачок и огурец порезать. Лук очистить и разрезать на тонкие кольца. Соединить кабачок с луком, добавить сахар и сбрызнуть лимонным соком. Отдельно измельчить чеснок и крупно нарубить зелень. Смешать овощи и зелень, посолить по вкусу и заправить растительным маслом. Отварить вкрутую яйца, порезать на дольки и украсить салат.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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