Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта пасхальных кексов

Если вам надоела традиционная пасхальная выпечка, вместо куличей можно испечь кексы. Сладкие мини-пасочки, с добавлением изюма, сухофруктов или цукатов сэкономят время, и к тому же, их удобно будет освятить и подать к столу.

Лимонный творожный кекс

Ингредиенты: сливочное масло — 250 г, творог — 300г, сахар — 200 г, яйца — 4шт., изюм — 100 г, лимон — 1 шт., мука — 300 г, сахарная пудра — 200 г, клюквенный сок — 70 г, сода и соль — по вкусу.

Приготовление. Масло нарезать кубиками, добавить сахар и взбить. После чего, не переставая взбивать, разбить по 1 яйцу. В получившуюся массу добавить лимонную цедру, сок половины лимона, размятый творог, промытый и высушенный изюм, муку, гашеную лимонным соком соду. Тесто тщательно перемешать. Разложить тесто по формам и выпекать при 200°C около 50 минут. Сахарную пудру смешать с клюквенным соком. Получившейся глазурью смазать готовые кексы и подсушить в духовке при 30°C. Можно использовать присыпку для куличей.

Маковые маффины

Ингредиенты: сливочное масло — 80 г, сахар — 200 г, мак — 150 г, молоко — 200 мл, яйца — 4 шт., мука — 300 г, ванилин и разрыхлитель для теста — по вкусу.

Приготовление. Взбить яйца с сахаром. Отдельно растопить в молоке сливочное масло и смешать. Добавить ванилин, молотый мак и еще раз тщательно размешать. Муку соединить с разрыхлителем. Медленно и аккуратно добавить в общую массу все ингредиенты и перемешать. Разлить тесто по маленьким формочкам для маффинов и выпекать при 200°C около 20 минут. Перед подачей, маффины посыпать сахарной пудрой.

Кефирный кекс с орехами и цукатами

Ингредиенты: сливочное масло — 100 г, кефир — 200 мл, сахар — 400 г, мука — 400 г, яйца — 4 шт., смесь цукатов и орехов — 200 г, сада и ванилин — по вкусу.

Приготовление. Яйца взбить с сахаром. После добавить растопленное сливочное масло и повторно взбить. Отдельно смешать кефир и соду. Добавить в общую емкость и снова взбить. В конце добавить цукаты, орехи, муку и ваниль. Полученное тесто разложить по формам. Выпекать кексы при 200°C до румяной корочки. Готовые кексы можно украсить шоколадной или яичной глазурью.

Фото: womens-amulet.top

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