Новости Одессы и Одесской области

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта конфет к чаю

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта конфет к чаю

Лучший десерт – это домашние конфеты, приготовленные своими руками. К тому же они вкусные, ароматные и довольно просты в приготовлении.

«Одесская жизнь» расскажет, как приготовить вкуснейшие конфеты в домашних условиях. Публикуем для наших читателей три простых рецепта

Рецепт банановых конфет

банановые конфеты

Фото: из открытых источников

ИНГРЕДИЕНТЫ: банан – 2 шт., шоколад – 70 г, цукаты и сок лимона – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В микроволновой печи растопить шоколад. Бананы нарезать кружочками и сбрызнуть соком лимона. Каждый кусочек банана обмакнуть в шоколад, выложить на застеленное фольгой или пленкой блюдо. Сверху на каждый кусочек положить цукаты. Убрать конфеты в холодильник или морозильную камеру на полчаса.

борща охота конкурсНапомним, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на самый-самый борщ.

Готовим овсяные конфеты

конфеты овсяные

Фото: из открытых источников

ИНГРЕДИЕНТЫ: овсяные хлопья – 200 г, грецкие орехи – 50 г, курага – 100 г, мед – 20 г, оливковое масло – 20 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Измельчить орехи и курагу. Добавить к ним хлопья (150 г), мед и масло. Тщательно перемешать. Из полученной массы сформовать шарики и отправить в предварительно разогретую духовку до 180°С. Запекать до тех пор, пока конфетки не станут золотистыми. Поджарить оставшиеся овсяные хлопья и обвалять в них конфетки.

Рецепт конфет шоколадных со сгущенкой

рецепт конфет шоколадных

Фото: из открытых источников

ИНГРЕДИЕНТЫ: сгущенное молоко – 100 г, шоколад горький – 250 г, сахарная пудра – 400 г, ванильная эссенция – 1 ч. ложка, мед – по вкусу, масло сливочное – 40 г, краситель пищевой желтого цвета – несколько капель.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В сотейнике на медленном огне растопить сливочное масло, не давая ему кипеть. В отдельной посуде смешать мед, сгущенное молоко, сахарную пудру, ваниль и краситель, добавить растопленное масло и вымесить до однородной массы. Накрыть емкость пленкой и оставить при комнатной температуре минимум на четыре часа. Масса должна стать пластичной и плотной. Шоколад растопить на водяной бане. Из остывшей медовой массы сформовать конфеты и обмакнуть в шоколад. Затем выложить конфеты на бумагу для выпечки до полного застывания шоколада.

Также мы рассказывали о том, как дома приготовить вкусные спагетти.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить