Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта конфет к чаю

Лучший десерт – это домашние конфеты, приготовленные своими руками. К тому же они вкусные, ароматные и довольно просты в приготовлении.

«Одесская жизнь» расскажет, как приготовить вкуснейшие конфеты в домашних условиях. Публикуем для наших читателей три простых рецепта

Рецепт банановых конфет

ИНГРЕДИЕНТЫ: банан – 2 шт., шоколад – 70 г, цукаты и сок лимона – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В микроволновой печи растопить шоколад. Бананы нарезать кружочками и сбрызнуть соком лимона. Каждый кусочек банана обмакнуть в шоколад, выложить на застеленное фольгой или пленкой блюдо. Сверху на каждый кусочек положить цукаты. Убрать конфеты в холодильник или морозильную камеру на полчаса.

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Готовим овсяные конфеты

ИНГРЕДИЕНТЫ: овсяные хлопья – 200 г, грецкие орехи – 50 г, курага – 100 г, мед – 20 г, оливковое масло – 20 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Измельчить орехи и курагу. Добавить к ним хлопья (150 г), мед и масло. Тщательно перемешать. Из полученной массы сформовать шарики и отправить в предварительно разогретую духовку до 180°С. Запекать до тех пор, пока конфетки не станут золотистыми. Поджарить оставшиеся овсяные хлопья и обвалять в них конфетки.

Рецепт конфет шоколадных со сгущенкой

ИНГРЕДИЕНТЫ: сгущенное молоко – 100 г, шоколад горький – 250 г, сахарная пудра – 400 г, ванильная эссенция – 1 ч. ложка, мед – по вкусу, масло сливочное – 40 г, краситель пищевой желтого цвета – несколько капель.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В сотейнике на медленном огне растопить сливочное масло, не давая ему кипеть. В отдельной посуде смешать мед, сгущенное молоко, сахарную пудру, ваниль и краситель, добавить растопленное масло и вымесить до однородной массы. Накрыть емкость пленкой и оставить при комнатной температуре минимум на четыре часа. Масса должна стать пластичной и плотной. Шоколад растопить на водяной бане. Из остывшей медовой массы сформовать конфеты и обмакнуть в шоколад. Затем выложить конфеты на бумагу для выпечки до полного застывания шоколада.

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