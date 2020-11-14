Новости Одессы и Одесской области

Вкусно и полезно: два новых блюда из свеклы

Вкусно и полезно: два новых блюда из свеклы

Без свеклы или, как говорят одесситы, буряка, невозможно представить наше питание. С полезным овощем традиционно готовят борщ, винегрет и селедку под “шубой”. Мы же предлагаем вам попробовать два новых блюда из свеклы.

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Салат по-одесски

салат из свеклы с селедкой

Ингредиенты:

  • картофель – 300 г,
  • свекла – 250 г,
  • морковь – 150 г,
  • спинки сельди – 200 г,
  • консервированный зеленый горошек – 100 г,
  • зеленый лук, репчатый лук, оливковое масло и соль – по вкусу.

Приготовление. Очищенные от костей спинки сельди нарезать кубиками. Параллельно отварить овощи. Готовые овощи и репчатый лук очистить и нарезать небольшими кубиками. С консервированного горошка слить воду. Все нарезанные ингредиенты поместить в глубокое блюдо и перемешать. Салат заправить маслом и солью, сверху покрошить мелко рубленный зеленый лук.

Макароны со свеклой

макароны со свеклой

Ингредиенты:

  • отварная свекла – 150 г,
  • макароны (желательно спиральки) – 400 г,
  • брынза или сыр фета – 150 г,
  • твердый сыр – 50 г,
  • грецкие орехи – 50 г,
  • петрушка, оливковое масло, сухарики, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Макароны отварить и смешать с одной чайной ложкой оливкового масла. В блендере смешать нарезанную кубиками свеклу, оставшееся оливковое масло, предварительно промытые листья петрушки, орехи, тертый сыр, соль и перец. Полученную смесь добавить в остывшие макароны и посыпать измельченной брынзой.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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