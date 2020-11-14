Без свеклы или, как говорят одесситы, буряка, невозможно представить наше питание. С полезным овощем традиционно готовят борщ, винегрет и селедку под “шубой”. Мы же предлагаем вам попробовать два новых блюда из свеклы.

Салат по-одесски

Ингредиенты:

картофель – 300 г,

свекла – 250 г,

морковь – 150 г,

спинки сельди – 200 г,

консервированный зеленый горошек – 100 г,

зеленый лук, репчатый лук, оливковое масло и соль – по вкусу.

Приготовление. Очищенные от костей спинки сельди нарезать кубиками. Параллельно отварить овощи. Готовые овощи и репчатый лук очистить и нарезать небольшими кубиками. С консервированного горошка слить воду. Все нарезанные ингредиенты поместить в глубокое блюдо и перемешать. Салат заправить маслом и солью, сверху покрошить мелко рубленный зеленый лук.

Макароны со свеклой

Ингредиенты:

отварная свекла – 150 г,

макароны (желательно спиральки) – 400 г,

брынза или сыр фета – 150 г,

твердый сыр – 50 г,

грецкие орехи – 50 г,

петрушка, оливковое масло, сухарики, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Макароны отварить и смешать с одной чайной ложкой оливкового масла. В блендере смешать нарезанную кубиками свеклу, оставшееся оливковое масло, предварительно промытые листья петрушки, орехи, тертый сыр, соль и перец. Полученную смесь добавить в остывшие макароны и посыпать измельченной брынзой.