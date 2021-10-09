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Вкусно с «Одесской жизнью»: две идеи, как запечь тыкву

Вкусно с «Одесской жизнью»: две идеи, как запечь тыкву

В октябре начинается сезон тыквы. Из нее во многих странах готовят разные блюда для семейного застолья – яркие, вкусные и полезные.

Тыква, фаршированная сыром и беконом

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тыква сыр и бекон

ИНГРЕДИЕНТЫ: тыква – 1,5 кг, бекон – 100 г, лук репчатый – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, хлеб – 5 ломтиков, сыр твердый – 150 г, сливки – 4 ст. ложки, масло оливковое – 1 ст. ложка, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Тыкву разрезать на две части и удалить семечки. Ломтики бекона обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки и переложить на блюдо. В той же сковороде обжарить нарезанный лук, затем добавить измельченный чеснок и шалфей. Через минуту сковороду убрать с огня. Ломтики хлеба нарезать небольшими кубиками, сложить в миску. Добавить раскрошенный бекон, обжаренный лук и чеснок, тертый сыр. Заправить сливками, посолить и поперчить. Хорошо перемешать. Половинки тыквы смазать оливковым маслом, приправить солью и перцем. Наполнить начинкой. Тыкву переложить на смазанный противень начинкой вниз. Запекать в разогретой до 180°С духовке 35-40 минут.

Тыква с яблоками, изюмом и орехами

тыква изюм и орехи

ИНГРЕДИЕНТЫ: тыква – 1 шт., яблоки – 2 шт., сок лимона – 1 ст. ложка, сахар – 2 ч. ложки, масло сливочное – 2 ч. ложки, мускатный орех, корица, изюм, грецкие орехи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Тыкву разрезать на четыре части и удалить семена. Противень застелить фольгой. Тыкву (корочкой вниз) переложить на противень. В каждую четвертинку положить 1/4 чайной ложки сливочного масла. Накрыть фольгой и выпекать при 180°С около получаса. Яблоки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Полить лимонным соком и посыпать корицей. Изюм залить кипятком и оставить на 10-15 минут. Орехи измельчить. Фрукты и орехи сложить в миску, посыпать сахаром и мускатным орехом и перемешать. Тыкву достать из духовки, на четвертинки выложить начинку, накрыть фольгой и выпекать еще 25-30 минут.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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