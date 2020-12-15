Вы проголодались и не хотите тратить много времени на готовку? Тогда возьмите на заметку два рецепта теплых салатов, которые готовятся очень быстро и получаются очень вкусными.
Теплый салат с фасолью
Ингредиенты
- консервированная фасоль – 300 г
- охотничьи колбаски – 250 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 1 ст. ложка
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец и зелень – по вкусу
Приготовление. Лук нарезать полукольцами, а морковь – брусочками. В разогретом растительном масле обжарить до прозрачности лук, добавить морковь и слегка обжарить. Добавить нарезанную кружочками колбасу и томатный соус. Тушить до готовности овощей. В конце добавить фасоль (без жидкости) и прогреть ее. По вкусу посолить, поперчить и добавить измельченный чеснок.
Теплый салат с пастой и грибами
Ингредиенты
- макароны – 200 г
- помидоры – 2 шт.
- шампиньоны – 8 шт.
- салат листовой – 1 пучок
- лук – 1 шт.
- чеснок, соль, перец, растительное масло, сок лимона – по вкусу
Приготовление. Макароны отварить в подсоленной воде и слегка остудить. Шампиньоны почистить, разрезать на 4 части и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Приправить солью и перцем. Нарезать помидоры четвертинками, лук – полукольцами, чеснок и жгучий перец мелко порубить, порвать руками листовой салат. Смешать масло с лимонным соком. Соединить пасту, обжаренные грибы и овощи и аккуратно перемешать. Выложить на плоское блюдо, полить заправкой, украсить рубленой зеленью.
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