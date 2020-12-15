Вы проголодались и не хотите тратить много времени на готовку? Тогда возьмите на заметку два рецепта теплых салатов, которые готовятся очень быстро и получаются очень вкусными.

Теплый салат с фасолью

Ингредиенты

консервированная фасоль – 300 г

охотничьи колбаски – 250 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1 ст. ложка

чеснок – 2 зубчика

соль, перец и зелень – по вкусу

Приготовление. Лук нарезать полукольцами, а морковь – брусочками. В разогретом растительном масле обжарить до прозрачности лук, добавить морковь и слегка обжарить. Добавить нарезанную кружочками колбасу и томатный соус. Тушить до готовности овощей. В конце добавить фасоль (без жидкости) и прогреть ее. По вкусу посолить, поперчить и добавить измельченный чеснок.

Теплый салат с пастой и грибами

Ингредиенты

макароны – 200 г

помидоры – 2 шт.

шампиньоны – 8 шт.

салат листовой – 1 пучок

лук – 1 шт.

чеснок, соль, перец, растительное масло, сок лимона – по вкусу

Приготовление. Макароны отварить в подсоленной воде и слегка остудить. Шампиньоны почистить, разрезать на 4 части и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Приправить солью и перцем. Нарезать помидоры четвертинками, лук – полукольцами, чеснок и жгучий перец мелко порубить, порвать руками листовой салат. Смешать масло с лимонным соком. Соединить пасту, обжаренные грибы и овощи и аккуратно перемешать. Выложить на плоское блюдо, полить заправкой, украсить рубленой зеленью.

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