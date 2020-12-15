Новости Одессы и Одесской области

Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта теплых салатов

Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта теплых салатов

Вы проголодались и не хотите тратить много времени на готовку? Тогда возьмите на заметку два рецепта теплых салатов, которые готовятся очень быстро и получаются очень вкусными.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Теплый салат с фасолью

теплый салат с фасолью

Ингредиенты

  • консервированная фасоль – 300 г
  • охотничьи колбаски – 250 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 1 ст. ложка
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец и зелень – по вкусу

Приготовление. Лук нарезать полукольцами, а морковь – брусочками. В разогретом растительном масле обжарить до прозрачности лук, добавить морковь и слегка обжарить. Добавить нарезанную кружочками колбасу и томатный соус. Тушить до готовности овощей. В конце добавить фасоль (без жидкости) и прогреть ее. По вкусу посолить, поперчить и добавить измельченный чеснок.

Теплый салат с пастой и грибами

салат с фасолью и макаронами

Ингредиенты

  • макароны – 200 г
  • помидоры – 2 шт.
  • шампиньоны – 8 шт.
  • салат листовой – 1 пучок
  • лук – 1 шт.
  • чеснок, соль, перец, растительное масло, сок лимона – по вкусу

Приготовление. Макароны отварить в подсоленной воде и слегка остудить. Шампиньоны почистить, разрезать на 4 части и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Приправить солью и перцем. Нарезать помидоры четвертинками, лук – полукольцами, чеснок и жгучий перец мелко порубить, порвать руками листовой салат. Смешать масло с лимонным соком. Соединить пасту, обжаренные грибы и овощи и аккуратно перемешать. Выложить на плоское блюдо, полить заправкой, украсить рубленой зеленью.

Возможно, вас заинтересует: Три рецепта ленивых голубцов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить