Предлагаем вам простые рецепты вкусных детских блюд, которые украсят «карантин выходного дня» и подарят удовольствие всей семье.

Печенье «Радуга»

Ингредиенты:

мука – 300 г

сода – 1/2 ч. ложки

сливочное масло – 150 г

сахар – 250 г

яйца – 2 шт.

цветные драже в шоколаде – 200 г

Приготовление. В миске смешать муку и соду. В отдельной миске смешать сахар и растопленное охлажденное сливочное масло. Добавить к сахару яйца и хорошо перемешать. Постепенно ввести муку в получившуюся смесь и замешать тесто.

Добавить в тесто драже и хорошо смешать тесто с конфетами. Из готового теста слепить шарики и из них сформировать печенье. Выпекать в духовке при температуре 170°С до готовности.

Кексы «Сладкоежка»

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

маргарин – 100 г

сахар – 100 г

мука – 250 г

шоколад, взбитые сливки, украшения для выпечки – по вкусу

Приготовление. Яйца разбить в миску, добавить сахар и растопленный охлажденный маргарин. Всыпать муку, размешать до однородной массы. В форму для выпечки кексов выложить бумажные формочки и заполнить их тестом. Выпекать 15 минут при 180°С.

Готовые кексы украсить растопленным шоколадом, взбитыми сливками, помадкой, фруктами или вареньем.

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