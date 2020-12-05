Предлагаем вам простые рецепты вкусных детских блюд, которые украсят «карантин выходного дня» и подарят удовольствие всей семье.
Печенье «Радуга»
Ингредиенты:
- мука – 300 г
- сода – 1/2 ч. ложки
- сливочное масло – 150 г
- сахар – 250 г
- яйца – 2 шт.
- цветные драже в шоколаде – 200 г
Приготовление. В миске смешать муку и соду. В отдельной миске смешать сахар и растопленное охлажденное сливочное масло. Добавить к сахару яйца и хорошо перемешать. Постепенно ввести муку в получившуюся смесь и замешать тесто.
Добавить в тесто драже и хорошо смешать тесто с конфетами. Из готового теста слепить шарики и из них сформировать печенье. Выпекать в духовке при температуре 170°С до готовности.
Кексы «Сладкоежка»
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- маргарин – 100 г
- сахар – 100 г
- мука – 250 г
- шоколад, взбитые сливки, украшения для выпечки – по вкусу
Приготовление. Яйца разбить в миску, добавить сахар и растопленный охлажденный маргарин. Всыпать муку, размешать до однородной массы. В форму для выпечки кексов выложить бумажные формочки и заполнить их тестом. Выпекать 15 минут при 180°С.
Готовые кексы украсить растопленным шоколадом, взбитыми сливками, помадкой, фруктами или вареньем.
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