Попробуйте добавить в свой осенний рацион оладьи из мяса или овощей. Такое блюдо отлично подойдет к пюре, кашам и даже к салату.

Оладьи из цветной капусты с сыром

Ингредиенты:

капуста цветная – 500 г,

панировочные сухари – 2 ст. ложки,

яйцо – 1 шт.,

чеснок – 2-3 зубчика,

лук – 1 шт.,

сыр плавленый – 100 г,

крахмал кукурузный – 1 ст. ложка,

растительное масло, зелень, соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление. В кастрюле вскипятить воду, посолить, положить цветную капусту и варить в течение 5 минут. Готовую капусту измельчить в блендере. Сыр натереть на крупной терке. Цветную капусту положить в миску, добавить сыр, соль, молотый перец, панировочные сухари, яйцо, рубленый лук, пропущенный через пресс чеснок. Все перемешать. Из теста сформовать оладьи, обвалять в панировке и положить на разогретую сковороду с маслом. Обжарить с двух сторон до готовности.

Оладьи из картофеля с ветчиной

Ингредиенты:

картофель – 700 г,

яйцо – 1 шт.,

мука – 2 ст. ложки,

ветчина – 100 г,

лук – 1 шт.,

растительное масло, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Лук очистить, измельчить, ветчину нарезать маленькими кубиками. Картофель натереть на крупной терке, откинуть на дуршлаг и отжать массу ложкой. Соединить тертый картофель с мукой, яйцом, луком, ветчиной и рубленой зеленью. Посолить и поперчить по вкусу. Разогреть в сковороде растительное масло. Ложкой выложить тесто и обжарить оладьи на среднем огне, по 3–4 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.

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