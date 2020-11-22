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Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта овощных оладьев

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта овощных оладьев

Попробуйте добавить в свой осенний рацион оладьи из мяса или овощей. Такое блюдо отлично подойдет к пюре, кашам и даже к салату.

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Оладьи из цветной капусты с сыром

оладьи из цветной капусты

Ингредиенты:

  • капуста цветная – 500 г,
  • панировочные сухари – 2 ст. ложки,
  • яйцо – 1 шт.,
  • чеснок – 2-3 зубчика,
  • лук – 1 шт.,
  • сыр плавленый – 100 г,
  • крахмал кукурузный – 1 ст. ложка,
  • растительное масло, зелень, соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление. В кастрюле вскипятить воду, посолить, положить цветную капусту и варить в течение 5 минут. Готовую капусту измельчить в блендере. Сыр натереть на крупной терке. Цветную капусту положить в миску, добавить сыр, соль, молотый перец, панировочные сухари, яйцо, рубленый лук, пропущенный через пресс чеснок. Все перемешать. Из теста сформовать оладьи, обвалять в панировке и положить на разогретую сковороду с маслом. Обжарить с двух сторон до готовности.

Оладьи из картофеля с ветчиной

оладьи из картофеля и ветчины

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г,
  • яйцо – 1 шт.,
  • мука – 2 ст. ложки,
  • ветчина – 100 г,
  • лук – 1 шт.,
  • растительное масло, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Лук очистить, измельчить, ветчину нарезать маленькими кубиками. Картофель натереть на крупной терке, откинуть на дуршлаг и отжать массу ложкой. Соединить тертый картофель с мукой, яйцом, луком, ветчиной и рубленой зеленью. Посолить и поперчить по вкусу. Разогреть в сковороде растительное масло. Ложкой выложить тесто и обжарить оладьи на среднем огне, по 3–4 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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