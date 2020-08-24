Три рецепта блюд на все случаи жизни

Не бойтесь экспериментировать на кухне. Удивите своих родных и близких нестандартными блюдами их самых обычных продуктов. Получится вкусно и полезно.

Котлеты из индейки с яблоками

Ингредиенты: филе индейки – 600 г, лук – 1 шт., яблоко – 1 шт., яйцо – 1 шт., кукурузная мука – 2 ст. ложки, масло топленое – 1 ст. ложка, зелень, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Из филе индейки, яблока и лука приготовить фарш. В фарш добавить яйцо, кукурузную муку, соль, перец. Тщательно перемешать, отбить фарш и убрать в холодильник на 10–15 минут. Сформировать из фарша котлетки и обжарить до образования корочки. Переложить котлеты в форму с толстым дном, накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180°C духовку на 30 минут.

Рулеты из баклажанов с ореховой начинкой

Ингредиенты: баклажаны мелкие – 4 шт., грецкие орехи – 300 г, мягкий творог – 100 г, чеснок – 3 зуб., оливковое масло – 3 ст. ложки, греческий йогурт – 200 г, прованские травы, зелень, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Баклажаны разрезать на половинки, сделать на мякоти насечки в виде сеточки, посолить, поперчить, посыпать прованскими травами. Обжарить с двух сторон на оливковом масле. Приготовить ореховую крошку: обжарить грецкие орехи на сковороде и перемолоть. Орехи перемешать с двумя столовыми ложками оливкового масла, тмина и двумя измельченными зубчиками чеснока. На каждую половинку баклажана выложить ореховую массу, равномерно распределив по поверхности. Смешать греческий йогурт, мягкий творог и один мелко натертый зубчик чеснока. Выложить творожную заправку на ореховую массу.

Сэндвич из цветной капусты с сыром

Ингредиенты: цветная капуста – 1 шт., яйца – 2 шт., сыр твердый – 150 г, растительное масло – 1 ст. ложка, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Цветную капусту помыть, разобрать на соцветия и измельчить до небольших крупинок. Переложить капусту в глубокую посуду и готовить в микроволновке восемь минут на высокой температуре. Выложить капусту на кухонное полотенце и хорошо отжать. В миске смешать отжатую капусту, яйцо и немного сыра. Посолить и поперчить. Сформировать из этой смеси четыре квадратных плоских ломтика толщиной примерно 1 см и поместить на противень. Духовку разогреть до 220°C и поставить запекать коржики до золотистой корочки (около 15 минут). Собрать сэндвич, пересыпая каждый ломтик капусты тертым сыром.

Фото: Фрипик