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Вкусно с «Одесской жизнью»: домашние глазированные сырки с вареньем

Вкусно с «Одесской жизнью»: домашние глазированные сырки с вареньем

Если у вас без дела стоит творог, домашнее варенье и шоколад — используйте их для приготовления полезных и вкусных глазированных сырков с начинкой. Сделать такое лакомство будет намного проще, чем кажется на первый взгляд. Сырки получатся нежными, мягкими и очень сытными.

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Для того чтобы приготовить глазированные творожные сырки с начинкой из варенья, нам понадобится:

  • творог средней жирности — 200 г
  • сливочное масло — 50 г
  • сгущенное молоко — 3 ст. ложки
  • варенье — 50 г
  • шоколад — 90 г
  • кокосовая стружка — по вкусу
  • силиконовые формочки

1.       Шоколад растопить на водяной бане и равномерно нанести его на стенки и дно силиконовых формочек.

Нюанс!
Шоколада должно хватить еще и для того, чтобы в конце покрыть сырки сверху. Отправить их на 10-15 минут в морозилку для застывания.

2.       За это время приготовить творожную начинку: размягченное сливочное масло, творог и сгущенное молоко взбить блендером до получения однородной массы.

3.       Достать формочки с шоколадом из холодильника и сформировать сырки: наполовину заполнить форму творожной массой, в середину вложить чайную ложку варенья и снова добавить творог до краев формы, выровняв верх ножом.

Нюанс!
Если у вас нет формочек, сформируйте из получившейся массы сырки и, придав нужную форму, заверните их в фольгу.

4.       Сырки равномерно покрыть сверху оставшимся растопленным шоколадом и отправить снова в холодильник на 30-40 минут.

5.       Замерзшие сырки извлечь из формочек и посыпать кокосовой стружкой.

Ориентировочная стоимость блюда — 54 грн.

Фото: Her Beauty

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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