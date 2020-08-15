Вкусно с «Одесской жизнью»: домашние глазированные сырки с вареньем

Если у вас без дела стоит творог, домашнее варенье и шоколад — используйте их для приготовления полезных и вкусных глазированных сырков с начинкой. Сделать такое лакомство будет намного проще, чем кажется на первый взгляд. Сырки получатся нежными, мягкими и очень сытными.

Для того чтобы приготовить глазированные творожные сырки с начинкой из варенья, нам понадобится:

творог средней жирности — 200 г

сливочное масло — 50 г

сгущенное молоко — 3 ст. ложки

варенье — 50 г

шоколад — 90 г

кокосовая стружка — по вкусу

силиконовые формочки

1. Шоколад растопить на водяной бане и равномерно нанести его на стенки и дно силиконовых формочек.

Нюанс!

Шоколада должно хватить еще и для того, чтобы в конце покрыть сырки сверху. Отправить их на 10-15 минут в морозилку для застывания.

2. За это время приготовить творожную начинку: размягченное сливочное масло, творог и сгущенное молоко взбить блендером до получения однородной массы.

3. Достать формочки с шоколадом из холодильника и сформировать сырки: наполовину заполнить форму творожной массой, в середину вложить чайную ложку варенья и снова добавить творог до краев формы, выровняв верх ножом.

Нюанс!

Если у вас нет формочек, сформируйте из получившейся массы сырки и, придав нужную форму, заверните их в фольгу.

4. Сырки равномерно покрыть сверху оставшимся растопленным шоколадом и отправить снова в холодильник на 30-40 минут.

5. Замерзшие сырки извлечь из формочек и посыпать кокосовой стружкой.

Ориентировочная стоимость блюда — 54 грн.

Фото: Her Beauty