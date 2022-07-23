Визит первой леди в Белый дом и российская ракета против украинского подростка: о чем писали на неделе мировые СМИ?

О чем писали ведущие мировые издания, освещая тему Украины и российской агрессии? Представляем вашему вниманию очередной дайджест от «Одесской жизни».

Австрия. Der Standard – «Елена Зеленская между обоими Байденами».

Подпись под фото: «Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Белый дом вместе с супругами Джо и Джилл Байден во вторник. Две женщины также вышли на двусторонний разговор, потому что они уже встречались в мае. Неожиданный визит первой леди США в Киев состоялся. Также на среду было запланировано выступление Зеленской в Конгрессе США. Во время своей поездки она агитирует за поддержку своей страны в борьбе с российскими захватчиками».

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «Путин в Иране».

Президент россии в Тегеране рассказал о войне в Украине, экспорте украинского зерна и ситуации в Сирии. Он получил поддержку иранцев и толчок от Эрдогана.

Запись длится около минуты. На нем изображен Владимир Путин, который стоит у двух красных плюшевых кресел. Он ждет явно опаздывающего президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, нервно переминаясь с ноги на ногу и деля озабоченное лицо.

Комментаторы сходятся во мнении – турецкий лидер опоздал сознательно: два года назад во время визита в россию он был вынужден так долго ждать у двери российского президента, что решил сесть.

Помимо неудобной минуты ожидания Эрдогана, путин может быть доволен своим визитом в Тегеран в среду. Только во время второй зарубежной поездки после нападения на Украину он показал, что не лишен союзников.

Испания. El País – «Российская ракета против украинского подростка».

Во время ракетного удара по Харькову погиб 13-летний подросток, стоявший на остановке в ожидании автобуса. Его отец был рядом. В то же время Москва заявила, что расширяет свои цели в Украине за пределы Донбасса.

После нападения отец подростка встал на колени, чтобы держать за руку сына, тело которого лежало на улице.

«Это очередной ужасающий теракт со стороны России»,

– отмечает издание.

ARA – «Харьков: Отец оплакивает смерть сына».

Отец, стоя на коленях, ничего не мог сделать: 13-летний мальчик погиб в результате взрыва снаряда на автобусной остановке в украинском городе Харькове. Пока это происходило, Кремль заявил, что его наступление на Донбассе не остановится.

Германия. TAZ Die Tagesziting – «Только не говорите об этом: как жители Москвы относятся к войне».

F.A.Z. – «Еврокомиссия призывает сократить потребление газа на 15 процентов».

Урсула фон дер Ляен заявила, что, вероятно, зимой больше не будет поставок из россии.

Ирландия. Irish Times – «Россия расширяет военные цели в Украине».

Россия заявила, что расширяет свои военные цели в Украине и намерена взять под полный контроль часть территорий на востоке, юге и возможно за их пределами.

Между тем, Европейская комиссия призвала страны-члены ЕС сократить потребление природного газа на 15 процентов в течение следующих восьми месяцев из-за угроз российской стороны.

Нидерланды. Dde Volkskrant – «Крестьянам в Украине ничего не осталось».

Из-за блокады украинских портов большое количество зерна может прийти в негодность, что будет иметь катастрофические последствия для африканских стран. Фермеры и водители грузовиков делают все возможное, чтобы вывезти его из Украины. Они почти не зарабатывают на этом, поскольку большая часть доходов достается посредникам.

Турция. Daily Sabah. Колонка: «Россия бьет по Украине, а США обвиняют Москву в планировании аннексии».

Япония. The Japan Times – «Чистка российских агентов. Киев проводит «самоочистку» в собственных рядах».

Мнение: «Как провалить вторжение. Путин вынес неверные уроки из предыдущих побед.

США. Arkansas Democrat gazette – «Первая леди Украины связывает жестокость войны с Капитолием».

Подпись под фото: «Мы не хотим больше авиаударов. Больше никаких ракетных ударов», – сказала первая леди Украины Елена Зеленская членам Конгресса в среду во время показа фотографий юных жертв войны. «Это слишком много, чтобы просить?»

Подготовил Сергей Чернявский