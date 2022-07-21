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Призыв «заморозить» войну и «дрональная» кампания: Украина на первых полосах мировых СМИ 20 июля

Призыв «заморозить» войну и «дрональная» кампания: Украина на первых полосах мировых СМИ 20 июля

В каком виде предстала война в Украине на первых полосах мировых изданий в среду, 20 июля 2022?
Французские журналисты побывали в «освобожденных» россией городах на Луганщине, а премьер-министр Саксонии призвал «заморозить» войну. В то же время Украина запускает «дрональную» кампанию по созданию армии беспилотников для борьбы с россией.
Больше подробностей – в нашем дайджесте.

Франция. Le Figaro – «Донбасс: репортаж из «освобожденных» Россией городов-призраков».

Западные СМИ об Украине2

С захватом Северодонецка и Лисичанска россия контролирует всю Луганскую область и готовит наступление на Донецкую область. Но она властвует над опустошенными городами, отмечается в публикации.

«Мы блуждаем, ошеломленные, между зданиями, выпотрошенными, почерневшими от пламени, с изогнутыми надвое крышами или обломками щебня на земле… Большой Дом культуры, у которого сохранились элегантные неоклассические колонны, разрушен изнутри.

В отличие от Мелитополя или Херсона, захваченных почти без боев, Лисичанск был уничтожен огненным потоком, необходимым для захвата города…

Как и в Мариуполе, для российских и пророссийских властей после разрушения пришло время восстановления.

В обескровленном Лисичанске не работает ни один магазин. Для немногих жителей необходимо прийти и получить продовольственную помощь, предоставляемую победителями. Поэтому несколько десятков жителей собираются у грузовика, когда начинается раздача. Самый ценный товар – вода…»

Дания. Morgenavisen Jyllands-Posten – «Война России в Украине затмевает другие вызовы в Европе».

Западные СМИ об Украине, Дания

Как отмечает автор этой публикации, нападение россии на Украину ускорило международный кризис с ростом инфляции и нехваткой энергии и продовольствия. Волна проблем затмила другие проблемы Европы – климат, биоразнообразие и безопасность поставок. Новому чешскому представителю в ЕС пришлось отказаться от своих первоначальных приоритетов, обратив внимание на Украину. Это означает, что другие важные вызовы в ближайшее время будут вытеснены из политической повестки дня, признают несколько чешских министров.

Турция. Daily Sabah – «Российские ракеты ударили по городам Украины, в центре внимания поставки газа».

Западные СМИ об Украине, Турция

Россия продолжает бомбить города по всей Украине, чтобы укрепить и расширить свой контроль над югом и востоком Украины. При этом «Газпром», управляющий газопроводом, заявил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных» обстоятельств.

Германия. F.A.Z. Колонка: «Кречмер – Заморозить войну в Украине».

Западные СМИ об Украине, Германия

Ввиду резкого роста цен на энергоносители в Германии, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал «заморозить» войну в Украине. Это не означает ни поражение, ни мир, но это даст время для усиления собственной обороноспособности и реорганизации энергоснабжения, сказал Кречмер. Иначе существует риск огромных социальных потрясений и деиндустриализации.

Саудовская Аравия. Asharq Al-Awsat – Москва обвиняет Вашингтон в превращении Украины во «второй Афганистан».

Западные СМИ об Украине3

Канада. The Globe and Mail – «Украина запускает «дрональную» кампанию по созданию армии беспилотников для борьбы с Россией».

Западные СМИ об Украине4

«Воздух над травяным полем под Киевом наполняет шум, когда группа новых пилотов упражняется в полетах коммерческих беспилотников – предназначенных для съемок свадеб и кино. Когда обучение будет завершено, пилоты перенесут свои беспилотники и навыки полета на передовую этой войны, перепрофилируя их для выявления позиций российских войск и даже сброса бомб».

США. Arkansas Democrat gazette – «Путин заручился сильной поддержкой Ирана в отношении Украины».

Западные СМИ об Украине, США

Los Angeles Times – «Тегеран поддерживает вторжение путина».

Российский лидер посещает Иран в то время, когда его военные обстреливают ракетами юг и восток Украины.

Западные СМИ об Украине, США2

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Подготовил Сергей Чернявский

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