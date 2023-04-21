Виктор Савенко: о чем мечтает художник антивоенных рисунков из Измаила

Измаильчанин Виктор Николаевич Савенко с самого начала российского вторжения взялся за простой карандаш, чтобы в своих рисунках выразить все то возмущение, которое его душа не в силах была вместить в себе. Его малая родина – город Мирноград Донецкой области, который сейчас отделяют всего несколько десятков километров от линии огня. Там остаются его родные, друзья, одноклассники.

Мужчине 75 лет. Вообще свой первый рисунок он написал в три года, с тех пор не расстается с карандашом. К сожалению, о художнике Савенко мало кто знает даже в Измаиле, где он живет и работает с 1972 года. Всему виной – скромность Виктора Николаевича.

Большую часть своей жизни он посвятил педагогике, работал учителем труда в восьмой школе Измаила, затем много лет в седьмом училище готовил радиомонтажников, радионаладчиков, электриков и сборщиков радиоаппаратуры. И каждый раз старался на первый план выставлять не себя, а заслуги своих учеников. С ребятами в свое время он посетил множество выставок прикладного творчества по всей стране, где было завоевано огромное количество самых высоких наград.

Нарисовал уже сотни работ

А оставаясь дома, он брал в руки карандаш и в тишине создавал свои загадочные работы. Их у него сотни, но художник редко кому-то показывает. Потому что, как сам признается, пока он до конца не понимает их смысла. Образы рождаются у него непроизвольно. Однако при внимательном рассмотрении изображений понимаешь, сколь глубока философия и тонкое подсознательное восприятие мира в них заложено. Очевидно, именно эта тонкость в восприятии невидимых материй когда-то подтолкнула автора к изображению рисунка, который, как оказалось, стал пророческим. И с которого, по существу, год назад все началось…

Мечтает напечатать книгу

Агитационные рисунки Николая Савенко (а их у него уже несколько десятков) очень наглядно, саркастически и порой даже грубо раскрывают суть политики кремлевского лидера и его приспешников. Большинство рисунков – это изображение владимира путина – в разных видах, в частности в образах животных. «Путинизада» – так художник назвал свой цикл антивоенных работ, это название он сам разбирает по составам: путин-из-ада. Все свои работы Виктор Николаевич мечтает собрать в одну книгу и напечатать большим тиражом, чтобы потом отправлять ее солдатам на фронт. Он уверен, что это будет поднимать их боевой дух. Поэтому мужчина надеется, что найдется спонсор, который поможет ему реализовать эту мечту.

Снежана Стрепетова