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В Великобритании похоронили Елизавету II: Как королева помогала Украине? (видео)

19 сентября в Великобритании похоронили Елизавету II. Соединенное Королевство прощалось с королевой целую неделю. До ее гроба стояли километровые очереди: чтобы почтить память монарха людям приходилось ждать более 14 часов. На траурной церемонии присутствовала и первая леди Украины Елена Зеленская, а представителей РФ, Белоруссии, Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы на похороны не пригласили. «Одесская жизнь» вспомнила, как королева помогала Украине.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет — 70 из них она правила Соединенным Королевством. Во время своего правления монархиня неоднократно поддерживала Украину.

В 2005 году Елизавета II вручила президенту Украины Виктору Ющенко награду за весомый вклад в развитие международных отношений. В 2014 году, когда россия вторглась на Донбасс, королева выразила поддержку суверенитету Украины, лично пожав руку новоизбранному президенту Петру Порошенко. Последние годы Елизавета ІІ поздравляла Украину с Днем независимости, а в 2020-м послала президенту Владимиру Зеленскому «свои теплые поздравления по случаю национального праздника вместе с лучшими пожеланиями народа Украины в это тяжелое время».

В 2022 году, с началом полномасштабного вторжения россии, Елизавета II пожертвовала средства Комитета чрезвычайных ситуаций, который помогает украинским беженцам в Великобритании.

Согласно королевским правилам, монархиня не могла прямо высказываться о политических событиях, но часто делала это завуалированно. В марте на аудиенции с премьером Канады Джастином Трюдо на столе у ​​Ее Величества стоял сине-желтый букет. Тогда же члены королевской семьи привезли волонтерскую помощь в Украинский культурный центр в Лондоне.

В мае королева открыла линию метро Elizabeth Line в Лондоне в желто-голубом наряде, а ее одежда всегда продумывалась до мелочей.

В тот же месяц Елизавета ІІ упомянула Украину в своей речи во время открытия парламента.

«В эти трудные времена мое правительство играет ведущую роль в защите демократии и свободы во всем мире, включая продолжение поддержки народа Украины», — заявила монархиня.

Еще одна ссылка на украинский флаг появилась в наряде королевы в июне на праздновании Платинового юбилея правления.

В августе Елизавета II по традиции поздравила Украину с Днем Независимости и пожелала украинцам «получить возможность отпраздновать свою культуру, историю и идентичность».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 8 сентября в шотландском замке Балморали в возрасте 96 лет скончалась королева Британии Елизавета II.

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Коллаж: BBC

 

 

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