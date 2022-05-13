Полезные чат-боты во время войны

Мы собрали для вас несколько полезных чат-ботов и каналов в мессенджере «Телеграм», которые будут полезны во время войны. Здесь вы найдете бесплатные рекомендации и услуги украинских специалистов – военных, врачей, юристов, волонтеров.
Экстренные ситуации
- «Безпека: довідник»
Чат-справочник @DovidkaInfo_bot помогает в экстренных ситуациях во время войны.
- «Готовий до всього»
Полезным бот @Hotovyi_do_vsioho_bot дает рекомендации, как действовать в условиях войны.
- «Будь у безпеці! Евакуація»
Канал @evacuationukraine собирается и делится полезной информацией для тех, кто остался в Украине и для тех, кому пришлось уехать.
- «Джгут 2.0»
Бот @FastAid_bot с рекомендациями для оказания первой медицинской помощи.
- «Друг. Перша допомога»
Бот @friend_first_aid_bot первой психологической помощи.
- «FirstAidRobot»
С помощью бота @FirstAidRobot вы узнаете, как помочь человеку до приезда врача без интернета.
- «Лікар-консультант 24/7»
Бот @likar_chat_bot – медицинская справка и врачебная «онлайн» или «офлайн» консультация круглосуточно.
Безопасность
- «єВорог»
Через бот @evorog_bot можно сообщить ВСУ о перемещении вражеской техники или войска.
- «Народний месник»
Официальный канал киберполиции @ukraine_avanger_bot для сообщения о вражеских действиях на наших территориях.
- «STOP Russian War»
Канал @stop_russian_war_bot создан сотрудниками СБУ. Здесь также можно сообщать о местоположении вражеских войск и техники, а также о диверсантах.
- «StopRussia | MRIYA»
С помощью бота @stopdrugsbot можно заблокировать каналы в «Телеграм» и «Ютубе», группы и страницы в «Фейсбуке» и «Инстаграм» распространяющие дезинформацию о войне.
- «Тарас-бот»
Через бот @bomb_found_bot ГСЧС рекомендует сообщать о найденном снаряде, бомбе или другом неразорвавшемся оружии.
- «Стоп мародер»
Канал @stop_marauder_ua_bot создан СБУ для сбора информации о мародерах.
- «Війна 2022 | Україна | Злочини окупантів | Трибунал»
Здесь – @russian_war_tribunal_bot – можно передать СБУ показания о преступлениях русской армии.
Помощь и консультации
- «SaveUA»
С помощью бота @saveua_bot вы можете предложить или получить волонтерскую помощь в своей области.
- «Волонтерська гаряча лінія»
Канал Украинской волонтерской службы для помощи военным и населению @VolunteersHotlineBot позволяет предложить или получить помощь.
- «Турботник»
Бот @turbotnyk_bot найдет для переселенцев информацию о временном доме или необходимых вещах в 14 областях Украины.
- «Прихисти Українців»
Бот @shelter_for_ukrainians_bot для тех, кто может предоставить жилье переселенцам и беженцам.
- «Нам по дорозі»
Канал @nampodorozi_bot для поиска попутчиков при эвакуации.
- «Юридичний порадник для ВПО»
Бот @IDP_advisor_bot с информацией о доступном жилье, работающих аптеках и магазинах, особенностях выезда и пребывания за границей, проезде блокпостов и эвакуации, восстановлению личных документах, выплатах.
- «Безпека жінок за кордоном»
Чат-бот @safeabroad_bot – справочник для женщин уехавших из страны: телефоны горячих линий противодействия торговле людьми, адреса посольств, памятка как безопасно пересечь границу и прочее.
Поиск пропавших
- «Пошук зниклих»
Канал @poshuk_znyklyh для поиска пропавших людей из-за войны в Украине.
- «Знайди рідних»
Еще один чат-бот @FamiIy_Search_bot поможет найти пропавших во время войны.
- «Пошук дітей»
Бот @poshukditei_bot создан Управлением ювенальной полиции для подачи сведений о пропавшем ребенке.
Пострадавшим
- «Damage_in_ua»
Бот @Damage_in_ua_bot создан для фиксации военных преступлений РФ, он собирает информацию о повреждениях для передачи в международные суды.
- «ЕкоШкода»
Государственная экологическая инспекция Украины создала чат @EcoShkodaBot для фиксации ущерба, причиненного окружающей среде Украины оккупантами.
- «E-споживач: Прийом звернень»
Госпродпотребслужба на канале @derzhspozhivsluzhba_bot собирает информацию о завышенных ценах во время военного положения.
- «UkraineDataVerse»
Волонтерский проект @ukrainedataverse_bot помогает фиксировать разные случаи спекуляций: необоснованное повышение цены на аренду, транспортные услуги, дефицитные товары или малодоступные сервисы.
- «Е-inspector»
Государственный чат @ask_sls_bot создан для оперативного получения ответов на часто задаваемые вопросы по трудовому законодательству.
Поддержка
- «Відлік 24/02»
Команда Елены Зеленской создала чат @countdown2402bot в котором каждый желающий может поделиться видео со своими переживаниями о войне.
- «Психологічна підтримка»
В боте @psy_support оказывают помощь по сохранению и улучшению ментального здоровья.
- «Психологічна допомога українцям під час війни»
Группа @PsihologDopomogaWarInUa_2022 создана для бесплатной психологической помощи тем, кто почувствовал на себе ужас войны.
Дети
- «Павлуша і Ява»
Канал @pavlushaiyava с аудиосказками для детей от актеров и студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
- «Освітній чат-бот»
Чат-бот @EducationUaBot от Министерства образования и науки поможет с информацией о садиках и учебных заведениях за границей, об онлайн-обучении в Украине, а также обновить личные документы, найти преподавателя и другое.
- «Дитина не сама»
Чат-бот @dytyna_ne_sama_bot разработан Офисом президента вместе с Минсоцполитики и ЮНИСЕФ для помощи детям в условиях войны.
Животные
- «Uanimals»
На канале @uanimalsorg можно найти полезную информацию о том, как помочь брошенным домашним питомцам.
- «Veterinary Help»
В чатах @veterinaryhelp и @vet_help_united предоставляют ветеринарную помощь в онлайн-режиме.
- «Дім для тварин»
Канал @houseforanimals создан для животных, ищущих дом.
Официальные государственные чат-боты
- «Головне управління розвідки МО України» – @DIUkraine.
- «Служба безпеки України» – @SBUkr.
- «Національна поліція України» – @UA_National_Police.
- «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» – @spravdi.
- «Верховна Рада України» – @verkhovnaradaukrainy.
- «Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України» – @dsszzi_official.
- «Державна прикордонна служба України» – @DPSUkr.
- «Центр протидії дезінформації при РНБО України» – @CenterCounteringDisinformation.
- «Головнокомандувач Збройних Сил України» – @CinCAFU.
Будьте внимательны! При поиске чат-бота в «Телеграме» вводите его полное название или электронный адрес, иначе можно наткнуться на поддельный канал.