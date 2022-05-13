Полезные чат-боты во время войны

Мы собрали для вас несколько полезных чат-ботов и каналов в мессенджере «Телеграм», которые будут полезны во время войны. Здесь вы найдете бесплатные рекомендации и услуги украинских специалистов – военных, врачей, юристов, волонтеров.

Экстренные ситуации

«Безпека: довідник»

Чат-справочник @DovidkaInfo_bot помогает в экстренных ситуациях во время войны.

«Готовий до всього»

Полезным бот @Hotovyi_do_vsioho_bot дает рекомендации, как действовать в условиях войны.

«Будь у безпеці! Евакуація»

Канал @evacuationukraine собирается и делится полезной информацией для тех, кто остался в Украине и для тех, кому пришлось уехать.

«Джгут 2.0»

Бот @FastAid_bot с рекомендациями для оказания первой медицинской помощи.

«Друг. Перша допомога»

Бот @friend_first_aid_bot первой психологической помощи.

«FirstAidRobot»

С помощью бота @FirstAidRobot вы узнаете, как помочь человеку до приезда врача без интернета.

«Лікар-консультант 24/7»

Бот @likar_chat_bot – медицинская справка и врачебная «онлайн» или «офлайн» консультация круглосуточно.

Безопасность

«єВорог»

Через бот @evorog_bot можно сообщить ВСУ о перемещении вражеской техники или войска.

«Народний месник»

Официальный канал киберполиции @ukraine_avanger_bot для сообщения о вражеских действиях на наших территориях.

«STOP Russian War»

Канал @stop_russian_war_bot создан сотрудниками СБУ. Здесь также можно сообщать о местоположении вражеских войск и техники, а также о диверсантах.

«StopRussia | MRIYA»

С помощью бота @stopdrugsbot можно заблокировать каналы в «Телеграм» и «Ютубе», группы и страницы в «Фейсбуке» и «Инстаграм» распространяющие дезинформацию о войне.

«Тарас-бот»

Через бот @bomb_found_bot ГСЧС рекомендует сообщать о найденном снаряде, бомбе или другом неразорвавшемся оружии.

«Стоп мародер»

Канал @stop_marauder_ua_bot создан СБУ для сбора информации о мародерах.

«Війна 2022 | Україна | Злочини окупантів | Трибунал»

Здесь – @russian_war_tribunal_bot – можно передать СБУ показания о преступлениях русской армии.

Помощь и консультации

«SaveUA»

С помощью бота @saveua_bot вы можете предложить или получить волонтерскую помощь в своей области.

«Волонтерська гаряча лінія»

Канал Украинской волонтерской службы для помощи военным и населению @VolunteersHotlineBot позволяет предложить или получить помощь.

«Турботник»

Бот @turbotnyk_bot найдет для переселенцев информацию о временном доме или необходимых вещах в 14 областях Украины.

«Прихисти Українців»

Бот @shelter_for_ukrainians_bot для тех, кто может предоставить жилье переселенцам и беженцам.

«Нам по дорозі»

Канал @nampodorozi_bot для поиска попутчиков при эвакуации.

«Юридичний порадник для ВПО»

Бот @IDP_advisor_bot с информацией о доступном жилье, работающих аптеках и магазинах, особенностях выезда и пребывания за границей, проезде блокпостов и эвакуации, восстановлению личных документах, выплатах.

«Безпека жінок за кордоном»

Чат-бот @safeabroad_bot – справочник для женщин уехавших из страны: телефоны горячих линий противодействия торговле людьми, адреса посольств, памятка как безопасно пересечь границу и прочее.

Поиск пропавших

«Пошук зниклих»

Канал @poshuk_znyklyh для поиска пропавших людей из-за войны в Украине.

«Знайди рідних»

Еще один чат-бот @FamiIy_Search_bot поможет найти пропавших во время войны.

«Пошук дітей»

Бот @poshukditei_bot создан Управлением ювенальной полиции для подачи сведений о пропавшем ребенке.

Пострадавшим

«Damage_in_ua»

Бот @Damage_in_ua_bot создан для фиксации военных преступлений РФ, он собирает информацию о повреждениях для передачи в международные суды.

«ЕкоШкода»

Государственная экологическая инспекция Украины создала чат @EcoShkodaBot для фиксации ущерба, причиненного окружающей среде Украины оккупантами.

«E-споживач: Прийом звернень»

Госпродпотребслужба на канале @derzhspozhivsluzhba_bot собирает информацию о завышенных ценах во время военного положения.

«UkraineDataVerse»

Волонтерский проект @ukrainedataverse_bot помогает фиксировать разные случаи спекуляций: необоснованное повышение цены на аренду, транспортные услуги, дефицитные товары или малодоступные сервисы.

«Е-inspector»

Государственный чат @ask_sls_bot создан для оперативного получения ответов на часто задаваемые вопросы по трудовому законодательству.

Поддержка

«Відлік 24/02»

Команда Елены Зеленской создала чат @countdown2402bot в котором каждый желающий может поделиться видео со своими переживаниями о войне.

«Психологічна підтримка»

В боте @psy_support оказывают помощь по сохранению и улучшению ментального здоровья.

«Психологічна допомога українцям під час війни»

Группа @PsihologDopomogaWarInUa_2022 создана для бесплатной психологической помощи тем, кто почувствовал на себе ужас войны.

Дети

«Павлуша і Ява»

Канал @pavlushaiyava с аудиосказками для детей от актеров и студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

«Освітній чат-бот»

Чат-бот @EducationUaBot от Министерства образования и науки поможет с информацией о садиках и учебных заведениях за границей, об онлайн-обучении в Украине, а также обновить личные документы, найти преподавателя и другое.

«Дитина не сама»

Чат-бот @dytyna_ne_sama_bot разработан Офисом президента вместе с Минсоцполитики и ЮНИСЕФ для помощи детям в условиях войны.

Животные

«Uanimals»

На канале @uanimalsorg можно найти полезную информацию о том, как помочь брошенным домашним питомцам.

«Veterinary Help»

В чатах @veterinaryhelp и @vet_help_united предоставляют ветеринарную помощь в онлайн-режиме.

«Дім для тварин»

Канал @houseforanimals создан для животных, ищущих дом.

Официальные государственные чат-боты

«Головне управління розвідки МО України» – @DIUkraine .

. «Служба безпеки України» – @SBUkr .

. «Національна поліція України» – @UA_National_Police .

. «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» – @spravdi .

. «Верховна Рада України» – @verkhovnaradaukrainy .

. «Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України» – @dsszzi_official .

. «Державна прикордонна служба України» – @DPSUkr .

. «Центр протидії дезінформації при РНБО України» – @CenterCounteringDisinformation .

. «Головнокомандувач Збройних Сил України» – @CinCAFU.

Будьте внимательны! При поиске чат-бота в «Телеграме» вводите его полное название или электронный адрес, иначе можно наткнуться на поддельный канал.